FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

PDVSA обвинила трейдеров Vitol, Glencore, Trafigura и Helsinge в коррупции - СМИ


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 14 мар /ПРАЙМ/. Венесуэльская нефтяная госкорпорация PDVSA обвинила трейдерские компании Vitol, Glencore, Trafigura и Helsinge в коррупции, сообщил портал Noticias24 со ссылкой на источники. По его данным, швейцарская прокуратура уже возбудила по этим обвинениям уголовное дело.

PDVSA 6 марта пожаловалась, что перечисленные компании якобы получалина нерегулярной основе конфиденциальную информацию и коррумпировали сотрудников PDVSA, а также не нарушали конкуренцию при покупке и продаже нефтепродуктов. Все эти компании являются швейцарскими или имеют филиал в Швейцарии.

Венесуэльская компания оценивает ущерб от этих действий в 5,2 миллиарда долларов. Швейцарская прокуратура, по данным издания, возбудила уголовное дело, два сотрудника Helsinge в Женеве были арестованы, один позже отпущен.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии проводят расследование о соблюдении рядом банков страны норм по предотвращению отмывания денег в связи с коррупционной схемой в PDVSA.

PDVSA сама находится в центре крупного коррупционного скандала - ранее министерство нефти Венесуэлы заявило о начале проверки ее контрактов на фоне задержания Эулохио дель Пино и Нельсона Мартинеса, возглавлявших министерство нефтяной и горнорудной промышленности и PDVSA. Они подозреваются в причастности к коррупции. Также по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo - американского подразделения PDVSA.

В октябре 2017 года комиссия подконтрольной оппозиции национальной ассамблеи Венесуэлы представила доклад о случаях хищения 11 миллиардов долларов в PDVSA в 2004–2011 годах. Бывший глава компании Рафаэль Рамирес назвал документ лживым и заявил, что оппозиция безответственно продвигает кампанию по дискредитации лидеров революции.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ