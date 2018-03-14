Дайджест российских СМИ – 14 марта

(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Генштаб нанес звонки на карту - Валерий Герасимов посоветовал Вашингтону не ударять ракетами по Дамаску - Вчера российские власти предостерегли США от нанесения ракетнобомбовых ударов по правительственным кварталам Дамаска,пригрозив не только "тяжелыми последствиями", но и жесткой ответной реакцией. В Генштабе ВС РФ заявили, что "в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии" огонь будет открыт не только по ракетам, но и по их носителям, роль которых исполняют эсминцы ВМС и самолеты ВВС США. Эксперты пока оценивают вероятность прямого военного столкновения России и США как достаточно низкую. Поздно вечером 13 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов обсудил ситуацию с председателем комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

- В Госдепартамент пришли из ЦРУ - Майк Помпео сменил Рекса Тиллерсона на посту главы дипломатического ведомства - Президент США Дональд Трамп произвел самую громкую перестановку в своем кабинете: место госсекретаря Рекса Тиллерсона займет Майк Помпео, до этого возглавлявший ЦРУ. Причиной отставки главы дипломатии стали его разногласия c главой государства, в том числе по вопросу об иранской ядерной сделке и переговорам с Северной Кореей. В своем прощальном заявлении Рекс Тиллерсон помимо прочего заявил, что "нынешняя траектория внешней политики Москвы приведет к еще большей изоляции России". Улучшения двусторонних отношений с уходом Рекса Тиллерсона, впрочем, ждать не приходится: Майк Помпео также известен жесткими заявлениями в адрес Москвы.

- Отменный курс - ЦСР предлагает до 2019 года ликвидировать закон "О валютном контроле" - Новый доклад Центра стратегических разработок, посвященный реформе валютного контроля в России, предлагает ликвидацию соответствующего федерального закона, отказ от принципа обязательной репатриации валютной выручки, объединение понятий валютного и налогового резидентства в Налоговом кодексе и усиление исполнения Росфинмониторингом норм FATF. Предложенная экспертами реформа очень проста и на деле не требует действительно радикальных изменений действующего порядка — ее предлагается закончить уже в 2019 году.

- Рыба ушла из-под судов - Инвестиционные квоты на вылов минтая и сельди распределят через год - Вопреки ожиданиям рыбодобытчиков, распределения долей инвестиционных квот на вылов минтая и сельди под строительство судов в 2018 году не будет. Из-за ожидаемого большого количества заявок Росрыболовство проведет аукцион лишь в 2019 году. Решение возмутило участников рынка, которые уже готовы были начать строительство судов. Теперь же некоторые из них могут не успеть завершить проекты по действующим до 2021 года упрощенным требованиям.

- Коллекторы прикинулись риэлторами - Граждане стали чаще брать кредит на жилье с обременением - Все чаще при необходимости продажи заложенной по ипотеке квартиры в рамках урегулирования задолженности банки стали обращаться к коллекторским агентствам. Коллекторы помогают провести переговоры с должником, найти нового покупателя и даже выступают посредниками при получении новой ипотечной ссуды на реализуемую квартиру. Однако стоимость таких услуг довольно высока, и пока кредиторы предпочитают передавать коллекторам только особо сложные случаи.

- Бизнес требует неналогового кодекса - Предприниматели просят ускорить регулирование обязательных платежей - Бизнес недоволен ростом нагрузки по неналоговым платежам и затягиванием принятия закона об их регулировании. Как стало известно "Ъ", три объединения предпринимателей — РСПП, ТПП и "Опора России" — обратились к главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Минфину и Минэкономики ускорить внесение в Госдуму давно обещанного им законопроекта. В письме премьеру они также сообщают о критическом отношении к идее включить неналоговые платежи отдельным разделом в Налоговый кодекс.

- Поворот к себе лицом - ПМЭФ предпочтет внутренние интересы внешнему вниманию - Вытеснение России из международной повестки, ставшее заметным еще на Всемирном экономическом форуме в Давосе, изменило и традиционно ориентированную на внешний интерес программу Петербургского международного экономического форума. Год назад на ПМЭФ обсуждали передовые мировые технологические тренды, но в 2018 году основой станет внутренняя тематика — построение "экономики доверия" населением, бизнесом и государством. Это доверие в РФ необходимо властям и как способ сократить внутренние издержки, и — опосредованно — как способ убедить внешних инвесторов, что ошибки регулирования инвестклимата в РФ могут быть учтены.

- ОЭСР ставит на американскую экономику - Мониторинг прогнозов - Темпы роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах ускорятся до 3,9% — самого высокого показателя с 2011 года, ожидают в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2017 году этот показатель был равен 3,7%. В качестве драйверов роста авторы доклада называют ощутимое увеличение инвестиций и восстановление объемов торговли — хотя и указывают, что оптимистичному прогнозу угрожает новая волна торгового протекционизма, а среднесрочные темпы роста все еще ниже, чем до кризиса 2008–2009 годов.

- Уличный вектор не задался - Вывести сторонников на демонстрации готовы сторонники двух из восьми кандидатов - Как выяснил "Ъ", массовые акции 18 и 19 марта в регионах планируют провести сторонники Владимира Путина и коммунисты. Первые начнут праздновать присоединение Крыма, после чего будут отмечать уже вероятную победу своего кандидата. КПРФ готовится отстаивать на площадях результаты Павла Грудинина. Заявки на проведение акций поданы во многих регионах, в том числе в Москве. Другие кандидаты выводить сторонников на улицы не собираются.

- Совет по правам человека вступился за адвокатов - Президенту пожаловались на Минюст - Член Совета по правам человека (СПЧ) Юрий Костанов обратился к президенту Владимиру Путину с критикой "негативных тенденций" деятельности Минюста в сфере адвокатуры. "Озаботившись внедрением рыночных отношений в сферу правосудия, Минюст годами не решает зависящие от него насущные проблемы адвокатской деятельности",— говорится в письме. В Минюсте сообщили, что работа по поставленным СПЧ вопросам "организована".

- Всемирный конгресс татар отказался от нейтралитета - И призвал голосовать за Владимира Путина - Всемирный конгресс татар (ВКТ), штаб-квартира которого находится в Казани, призвал соотечественников поддержать на президентских выборах Владимира Путина. В организации заявили, что "свое будущее татарский народ связывает с национальным лидером". До сих пор ВКТ пытался остаться политически нейтральным. Эксперты считают, что власти решили задействовать ВКТ как "тяжелую артиллерию", опасаясь, что часть татар не поддержит президента. Обращение конгресса совпало с визитом в Казань кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

- Удушение на Темзе - Партнера и друга Бориса Березовского нашли мертвым в Лондоне - Тело 68-летнего экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, заочно осужденного на родине за мошенничество, обнаружено в его доме в Лондоне. По некоторым данным, на трупе имелись следы удушения, однако насильственный характер смерти беглого россиянина полиция пока не подтверждает. Не связывает она и гибель господина Глушкова с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Впрочем, расследование обоих инцидентов ведет антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, а некоторым из получивших убежище в Англии россиянам уже предоставлена охрана.

- Анатолия Мотылева приняли в третье дело - По его указанию зампред "Роскредита" обманул Центробанк - Генпрокуратура направила в Хамовнический райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя правления ОАО "Банк "Российский кредит"" Юрия Парамонова. Бывший топ-менеджер банка, дыра в котором составляет более 126 млрд руб., обвиняется в фальсификации переданной в Центробанк финансовой отчетности "Российского кредита". Расследование дела о хищении из банка денежных средств, главным фигурантом которого является находящийся в международном розыске его бывший владелец Анатолий Мотылев, продолжается.

- На банкира наложили солидарное взыскание - АСВ выиграло иск к Александру Гительсону и бывшим топ-менеджерам Инкасбанка на 11 млрд руб. - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося Инкасбанка его экс-владельца Александра Гительсона и бывших топ-менеджеров Татьяну Лебедеву и Людмилу Саморукову. С них было решено солидарно взыскать свыше 11 млрд руб. по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Защита господина Гительсона считает вину банкира недоказанной и собирается обжаловать это решение. Это уже третье разбирательство, в двух первых апелляционная инстанция возвращала дело на новое рассмотрение.

- Академики расстроены полученными оценками - Президиум РАН требует изменить критерии проверки институтов - Вчера президиум РАН горячо обсудил предварительные итоги глобальной ревизии академических институтов, результаты которой будут объявлены в конце марта. Многих академиков крайне возмутило, что эксперты, не состоящие в РАН, оценили работу их институтов не так уж высоко — дискуссия дошла до обвинений в сговоре и невежестве. Часть президиума потребовала вернуться к прошлой системе, когда академия сама оценивала свою работу. Президент РАН Александр Сергеев согласился, что критерии проверки надо менять, но дал понять, что участие внешних экспертов останется обязательным условием.

- Преподаватели недосчитались указанного - "Университетская солидарность" провела исследование реальных зарплат в вузах - О том, как на самом деле исполняются во многих вузах майские указы президента по повышению заработной платы их сотрудникам, говорят результаты исследования, проведенного межрегиональным профсоюзом "Университетская солидарность". Согласно президентскому указу 2012 года, с 2018 года зарплата преподавателей должна быть выше среднего дохода по региону в два раза. Профсоюз провел опрос преподавателей, которые указали на существенное отставание в повышении зарплат и ухищрения, которые используют администрации многих вузов для формального выполнения указа. В Министерстве образования и науки РФ говорят, что регулярно ведут мониторинг исполнения майских указов.

- Продление водительских прав автоматизируют - Московские власти обменяют водительские удостоверения по электронной почте - Жители Москвы смогут получать новые водительские права взамен просроченных не выходя из дома и не посещая медкомиссии. Представители департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы готовы реализовать сервис, используя возможности электронных госуслуг. Для этого понадобятся поправки к федеральному законодательству, отмечают столичные чиновники. Эксперты идею восприняли скептически.

- Вещество нервно-политического действия - Британия и ее союзники готовят новые санкции против России - Британский премьер Тереза Мэй в среду, как ожидается, обнародует жесткие меры в отношении России, которую накануне обвинила в "незаконном применении военной силы" против своей страны. В Москве заранее дали понять, что не намерены удовлетворять ультиматум госпожи Мэй, предоставляя "правдоподобное объяснение" отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ, бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля. В МИД РФ заявили: вначале британцы должны предоставить образцы химического вещества, которым, предположительно, отравили перебежчика. Между тем западные политики давали понять, что версию Лондона считают приоритетной и могут поддержать новые меры правительства Терезы Мэй в отношении Москвы.

- Си Цзиньпин перестраивает Китай под себя - В стране пройдет крупнейшая за 20 лет реформа госаппарата - Власти Китая проведут масштабную реформу госаппарата, сократив число министерств на восемь, агентств — на семь и создав отдельные службы по делам ветеранов, экологии и иммиграции, а также китайский аналог МЧС. В прошлый раз столь крупная реформа проводилась в 1998 году, когда было упразднено 15 ведомств. Лидер Китая Си Цзиньпин перекраивает под себя госаппарат страны всего через несколько дней после того, как парламент позволил ему править страной пожизненно, отменив ограничения на число сроков на посту председателя КНР.

- "Роснефть" оказалась не по карману китайцам - CEFC подвел финансовый авантюризм - Как и предполагал "Ъ", сделка по покупке китайской частной CEFC 14,2% акций "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore заморожена из-за финансовых вопросов. Вложение CEFC $9,1 млрд в пакет акций российской компании может привести к серьезному росту долговой нагрузки. Китайский инвестор, у которого возникли и политические проблемы, просто не в силах ее обслуживать. Эксперты считают, что CEFC сгубил "финансовый авантюризм". При этом, по данным "Ъ", отказ от сделки все равно грозит компании серьезными потерями.

- Мясники не хотят быть опасными - Они просят изменить экологические нормы для их предприятий - Национальная мясная ассоциация просит российские власти продлить участникам рынка сроки приведения их предприятий в соответствие новым требованиям экологической безопасности. В соответствие с ними, например, большинство свиноводческих производств и предприятий по убою стали относиться к наивысшей категории опасности. Из-за этого им придется к 2019 году установить самые передовые технологии, которые смогут позволить себе не все производители.

- Черные списки дополнят исключением - Пострадавшим банковским клиентам расширяют возможности реабилитации - ЦБ приступил к созданию межведомственной комиссии, которая будет рассматривать жалобы клиентов финансовых организаций, попавших в черный список отказников. Это второй уровень механизма реабилитации для тех, кому в исключении из списка отказал банк. Однако чтобы пожаловаться в комиссию, клиент должен принести из кредитной организации мотивированный отказ, а давать такие документы банки сейчас не обязаны и зачастую не готовы. Устранить эту коллизию регулятору придется до 30 марта, когда система должна заработать.

- Кино за криптовалюту - Елизавета Макарова о том, чем зрителям помогут новые технологии - Недавно стало известно о запуске сразу двух онлайн-видеоплатформ на технологиях блокчейн: одну разрабатывает онлайн-кинотеатр Tvzavr, другую — кинодистрибутор Сэм Клебанов. Оба проекта будут представлены весной в Канне и уже заключили первые контракты с европейскими дистрибуторами.

- Реклама — двигатель портфеля - Управляющие компании вовлекают граждан в коллективные инвестиции - В этом году крупнейшие управляющие компании (УК) намерены значительно нарастить рекламную активность и увеличить бюджеты на эти цели. Отрасль спешит воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой, сформировавшей повышенный спрос со стороны частных инвесторов. Привлекать граждан компании будут рекламой на телевидении и в интернете.

- ЦБ готовит залоговую реформу - Регулятор поставит обеспечение по кредитам на учет - ЦБ намерен решить проблему вывода активов, принятых в залоговое обеспечение банками. В частности, регулятор хочет запретить банкам изменять и прекращать договоры залога, а также ввести уголовную ответственность за нарушение такого запрета. Эксперты опасаются, что меры не будут эффективны: те, кто решил вывести активы, все равно смогут это сделать, а добросовестные игроки рискуют вообще не вернуть выданные клиентам средства.

- Встречные обязательства впишут в кодекс - Минфин и ЦБ поправят правовую базу лизинга - Как стало известно "Ъ", Минфин при участии Банка России начал разработку проекта поправок к Гражданскому кодексу (ГК), регулирующих лизинговую отрасль. В частности, они призваны устранить противоречия в правовой базе и сложившейся судебной практике, а также сократить число судебных разбирательств между лизингодателями и лизингополучателями. Сейчас больше половины дел в судах высших судебных инстанций приходится на споры при досрочном расторжении лизингового договора.

- Ульяновск оплатит выезд за границу - Регион хочет субсидировать авиарейсы за рубеж - Власти Ульяновской области намерены этой весной открыть аэропорт Баратаевка и запустить рейсы в Германию, Китай и Турцию, а для поддержания спроса выделять субсидии. Проект неоднозначный: в центре России аэропортов мало, пассажиры обычно летают через Москву. Сходный проект есть в Калуге, но там пассажиропоток в 2017 году составил символические 20 тыс. человек. Эксперты в целом сомневаются в идее субсидировать зарубежные рейсы: ими летают вполне обеспеченные пассажиры.

- В Забайкалье ожидается энергодефицит - Но регуляторы и потребители его пока не видят - Государственное "Интер РАО" и власти Забайкалья ожидают энергодефицита в регионе и видят необходимость в новом блоке угольной Харанорской ГРЭС. По оценкам аналитиков, дополнительная генерация может обойтись в 25 млрд руб. Но пока проект не обеспечен ни механизмом возврата инвестиций, ни спросом, и в такой ситуации Минэнерго РФ, "Системный оператор ЕЭС" и крупные потребители региона не видят необходимости в новой генерации.

- Корейцы заведут моторы в РФ - Hyundai построит завод двигателей - Автоконцерны, у которых в 2018 году истекают льготные соглашения о промсборке, на фоне отсутствия ясности с новым инвестрежимом в автопроме вынуждены уже сейчас на индивидуальных условиях договариваться с Минпромторгом о льготах. Так, Hyundai объявила о строительстве в Петербурге завода по производству двигателей. Но источники "Ъ" уверены, что за счет одного этого проекта компания доступ к господдержке не получит, скорее всего, власти потребуют дополнительных инвестиций.

- YotaPhone ставят на госсектор - Для смартфона подбирают новые рынки - Акционеры разработчика смартфонов Yota Devices задумались о создании мобильных продуктов для китайского госсектора. У китайских госкомпаний есть запрос на мобильные устройства при условии блокировки нежелательного контента в них, а также размещения серверов и другой инфраструктуры в Китае, считают эксперты. Но на этом рынке Yota Devices придется конкурировать с Huawei, ZTE и Xiaomi.

- "Лидер" докупает панель - ФСК приобретет у ЛСР домостроительный комбинат в Москве - Петербургская группа ЛСР нашла покупателя на московский завод по производству панелей и железобетонных изделий — ФСК "Лидер", которая с 2016 года стала одним из крупнейших в России производителей панелей. Однако эксперты предупреждают, что популярность этого вида стройматериалов снижается.

- Умные города проследят за жителями - Аналитики оценили перспективы направления - Наиболее востребованными устройствами в российских умных городах станут камеры видеонаблюдения и энергосберегающие приборы, оценивают аналитики. Но объем инвестиций в подобные проекты может превысить экономический эффект от их реализации, который, как ожидается, достигнет 375 млрд руб. до 2025 года. Заявку на включение умных городов в госпрограмму "Цифровая экономика" сегодня рассмотрят в правительстве.

- "ВКонтакте" накопились вопросы - Социальная сеть запустит мобильную викторину с Иваном Ургантом - "ВКонтакте" запустит в России аналог популярного в США мобильного приложения HQ Trivia. На этой неделе социальная сеть выпустит приложение "Клевер", в котором дважды в день в прямом эфире будут проходить видеовикторины с денежными призами. Партнером проекта стал телеведущий Иван Ургант, который вместе с собственной командой отвечает за производство викторин.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- ЦБ ужесточит правила учета залогов по кредитам - Регулятор хочет запретить банкам снимать залоги и ввести уголовную ответственность за нарушение запрета - Центробанк планирует ужесточить надзор за работой банков с залогами, говорится в докладе на сайте регулятора, его ЦБ намерен обсудить с участниками рынка.

- Россия отвергла ультиматум Великобритании в связи с отравлением перебежчика - Уже в среду Лондон может объявить о санкциях против Москвы - Россия отвергла ультиматум Великобритании в связи с отравлением в Солсбери бывшего ­офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Уже в среду может быть объявлено о санкциях Лондона против Москвы.

- Россия грозит сбивать американские ракеты в Сирии - Москва и Вашингтон давно не были так близки к прямому военному столкновению - Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил во вторник, что "у нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения" в пригороде Дамаска Восточная Гута. Для этого уже собраны мирные жители, которым "предстоит изображать жертв химического инцидента", активисты-спасатели и съемочные группы. По словам Герасимова, после провокации США планируют обвинить в применении химоружия правительственные войска и нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска. Поскольку в Дамаске на объектах минобороны Сирии находятся российские военнослужащие, в случае возникновения угрозы их жизни Вооруженные силы России "примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять".

- Эксперты предложили Центробанку поддержать инвестиции в инфраструктуру - Ослабление регулирования заинтересует банки и НПФ - Чтобы направить деньги финансовых организаций на инфраструктуру, эксперты совета по рынку долгосрочных инвестиций в инфраструктуру при ЦБ предложили регулятору смягчить регулирование банков, пенсионных фондов и страховых компаний.

- "Газпром" снова стал дороже "Роснефти" - Теперь он уступает по капитализации в России только Сбербанку - Капитализация "Газпрома" превысила капитализацию "Роснефти", следует из данных Московской биржи. Это произошло еще в понедельник, 12 марта. По итогам торгов на Московской бирже стоимость "Роснефти" выросла на 0,5% до 3,335 трлн руб., но "Газпром" подорожал еще сильнее – на 1,1% до 3,346 трлн руб. По итогам торгов во вторник разрыв между компаниями еще увеличился: "Газпром" стоил 3,379 трлн руб., а "Роснефть" – 3,306 трлн руб. К закрытию торгов вторника "Газпром" обошел конкурента и на Лондонской бирже – $58,485 млрд против $58,226 млрд.

- Hyundai построит один из крупнейших в России моторных заводов - Двигателями российского производства будут оснащаться Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X-Line - В течение трех лет Hyundai построит завод двигателей в Санкт-Петербурге мощностью 150 000 моторов в год. Об этом со ссылкой на Ентэк Ли, гендиректора автозавода "Хендэ мотор мануфактуринг рус", расположенного в этом же городе, сообщили "Интерфакс" и ТАСС.

- Коллекторы застраховались от выплат - Страховать ответственность минимум на 10 млн руб. в год за причинение убытков должнику коллекторы обязаны с 1 января 2017 г. В прошлом году купить страховку пришлось 173 агентствам, чтобы попасть в госреестр, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), регулятора этого рынка. За прошлый год страховщики не сделали ни одной выплаты по таким полисам, сообщили представители пяти крупных страховщиков, на которых приходится более 80% договоров страхования.

- К спасению автодилера "Дженсер" может подключиться лидер рынка – "Рольф" - Переговоры об этом ведет Сбербанк - Сбербанк обсуждает с крупнейшим в стране автодилером "Рольф" варианты спасения другого продавца машин – группы компаний "Дженсер". Сбербанк – совладелец последнего.

- Совкомбанк станет третьим - Акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли договоренностей об объединении кредитных организаций, сообщил во вторник Совкомбанк. До конца года банки будут работать самостоятельно, передал через пресс-службу предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. А после объединения банк, скорее всего, будет работать на лицензии Совкомбанка, но план интеграции еще не определен – им займется команда специалистов двух банков, говорит он. Росевробанк после объединения станет ядром корпоративного бизнеса, сообщил Гусев.

- МГТС может купить одного из старейших московских провайдеров Rinet - В Москве лишь покупки позволяют увеличить абонентскую базу - МГТС обсуждает покупку провайдера Rinet, обслуживающего центр Москвы. Иные способы нарастить абонентскую базу уже исчерпаны. МГТС ведет переговоры о покупке московского интернет-провайдера "Кроникс плюс" (работает под торговой маркой Rinet). Об этом известно источнику, близкому к МГТС и ее материнской МТС, собеседнику, близкому к Rinet, и человеку, знакомому с менеджерами нескольких московских провайдеров.

- Крупнейшие компании США раскрыли зарплатные разрывы - Правда, каждая рассчитывает соотношение зарплат гендиректоров и сотрудников по-своему - Крупные публичные компании США в этом году впервые начинают публиковать данные о медианной зарплате сотрудников и соотношении ее и вознаграждения гендиректора компании за тот же период. Это требование содержится в законе Додда – Фрэнка, принятом в 2010 г. после финансового кризиса с целью снижения рисков в финансовой отрасли США. Предполагается, что информация о соотношении зарплат гендиректора и рядовых сотрудников поможет инвесторам лучше понимать правила вознаграждения руководителей крупнейших компаний и оказывать на них влияние.

- Как создать правильную организационную структуру с нуля - Семь правил для быстро растущего микробизнеса - Любой быстро растущий бизнес сталкивается с кризисом роста. Суть кризиса хорошо выразил знакомый предприниматель: "Пока нас было четверо и мы сидели в одной комнате, все было прекрасно. Но вот подросли, наняли людей, расселись по разным кабинетам – и все пошло кувырком". Любому бизнесу, даже микропредприятию, нужна организационная структура. Сформулируем несколько полезных правил ее разработки и внедрения.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Россия пошла на рынок - Росстат обнаружил рост покупательской способности россиян - Самые высокие зарплаты на Чукотке: в среднем 92 368 рублей в месяц. Охотнее всего рожают в Тыве: на тысячу жителей здесь за год появились на свет 22 малыша. Больше всего жилых домов построили в Московской области, но проще купить квартиру в Марий Эл, где цены на недвижимость снизились на 7,2 процента. Таковы расчеты Росстата, который подвел итоги социально-экономического развития регионов в прошлом году. "Российская газета" публикует их.

- Посидят без роскоши - Криминала не найдено в вип-камерах "Матросской Тишины" - Следственный комитет РФ закончил доследственную проверку по факту размещения в СМИ информации о вип-камерах в столичном СИЗО "Матросская Тишина".

- Официальные лица - Россияне смогут брать кредиты и открывать вклады по внешности и тембру голоса - Россияне смогут стать клиентами банков без посещения их офисов уже с 30 июня 2018 года. Для этого необходимо будет один раз предоставить свои биометрические данные - изображение лица и образец голоса. В будущем удаленная идентификация граждан может распространиться и на другие виды услуг, в том числе страховые, пенсионные и нотариальные. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" заместитель директора департамента финансовых технологий Банка России и замруководителя направления развития удаленной идентификации и цифрового профиля ассоциации ФинТех Иван Зимин.

- Нужен порядок - Владимир Путин посетил Дагестан - Во вторник президент продолжил поездки по регионам: на этот раз борт номер один прибыл на Кавказ. Глава государства встретился с жителями Дагестана и провел совещание по развитию республики.

- Автобусам въезд запрещен - На дорогах появится новый знак - Новый дорожный знак может появиться на дорогах страны этим летом. Соответствующие изменения в Правила предлагает министерство транспорта.

- На островах выбирали первыми - У Минобороны 79 участков голосования, в том числе в Сирии - Во вторник заместитель руководителя рабочей группы по организации избирательного процесса в Вооруженных силах РФ Василий Волков рассказал, как в армии и на флоте пройдут выборы президента России.

- Отследят из космоса - Прокуроры выявили более тысячи нелегальных свалок - В 2017 году совместно с экологами и активистами была развернута огромная работа по выявлению стихийных и нелегальных свалок. Ее итогом стало обнаружение и закрытие более 1 тысячи таких объектов. Об этом сообщил во вторник на открытом интерактивном форуме надзорного ведомства начальник Главного управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.

- Баланс интересов - Дмитрий Медведев обсудил с главой "Газпрома" расторжение газовых контрактов с Украиной - Будущее транзита российского газа в Европу через территорию Украины - вопрос экономической целесообразности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение "Газпрома" через суд разорвать действующие контракты с "Нафтогазом Украины" он считает нормальным правовым путем, а комментарии должностных лиц США и Евросоюза по поводу взаимодействия компаний - неуместными.

- "Ласточка" с весною - Время в пути между Москвой и Иваново сократится вдвое - С 14 марта из Москвы в Иваново начнет курсировать скоростной поезд "Ласточка". В результате время в пути сократится почти в два раза - с 7 часов 15 минут до 3 часов 41 минуты.

- Офицерская квартира без долгов - У военной ипотеки появились новые правила кредитования - С этого года 12 российских банков, участвующих в масштабной военной жилищной программе, которую еще называют лейтенантской ипотекой, перешли на единый стандарт кредитования будущих армейских новоселов. Он предусматривает ежемесячный фиксированный платеж банку-кредитору по заранее утвержденной процентной ставке. Размер такой выплаты определяется по простой формуле: ежегодный взнос участнику ипотеки делится на 12, то есть на количество месяцев в году.

- Вскрытию покажут - Ни одна кража посылки не останется безнаказанной - Почтовики планируют внедрить программу борьбы с воровством на своих предприятиях. Об этом заявил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов. По его словам, программа уже готова, а первые результаты ее внедрения можно будет увидеть уже в 2018 году.

- И накормят, и застрахуют - На Дону возрождают автолавки - Сразу в нескольких районах Ростовской области возрожден такой забытый формат торговли, как автолавки. На эксперимент решили пойти, чтобы обеспечить жителей малых населенных пунктов товарами первой необходимости.

- Готовятся схимичить - Генштаб ВС РФ пообещал ответить огнем в случае удара США по Дамаску - США могут использовать провокацию с химическим оружием в Сирии в качестве повода для ракетного удара по Дамаску. Об этом во вторник в ходе селекторного совещания заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

- Трамвайные хамы в пролете - Предлагается резко повысить штрафы для буйных пассажиров - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в КоАП, резко увеличивающий штрафы за мелкое хулиганство на транспорте.

- Путь к лыжне - Продажу ски-пассов могут ограничить - Регулировать на уровне закона правила работы подъемников на горнолыжных склонах предложили депутаты Госдумы. Авторы инициативы считают, что часто курорты продают больше ски-пассов - так называются пропуска на подъемник, чем может вместить трасса.

- Работа на два кармана - В районном суде Тольятти рассматривается уголовное дело о хищениях на "Тольяттиазоте" - Гигант химической индустрии "Тольяттиазот" давно остается объектом повышенного внимания СМИ. Но порой внимание это такого рода, что ему не позавидуешь. Потому что речь идет не только и не столько о бизнесе как таковом, с его успехами, проблемами, инвестициями и перспективами, а по преимуществу о следственных проверках и судебных разбирательствах.

- В огне не горит - Пожарные будут тушить дома, используя "Штурм" - Уникальный новый учебно-тренировочный комплекс "Штурм" отныне будут осваивать не только российские, но и сербские спасатели. Эта отечественная разработка незаменима для начинающих пожарных, которые только учатся карабкаться по стенам с помощью лестниц и проникать внутрь задымленных зданий с незнакомым расположением помещений. С помощью комплекса можно, скажем, также отрабатывать приемы спасения с высоты с помощью технологий промышленного альпинизма.

- Гречка для самурая - Азиатские потребители увлеклись российскими крупами - Азиатские страны осваивают европейскую кухню, а с ней и новые продукты питания. Причем не что-то экзотическое, а вполне обыденные для традиционной русской кухни продукты, такие как макароны и крупы.

- Полет согласно расписанию - Иностранец за штурвалом лайнера российской авиакомпании - Как-то выпало мне редкое везение: в связи с заменой воздушного судна сотрудник на стойке регистрации пражского аэропорта спросил, не стану ли я возражать, если вместо эконом они переведут меня в бизнес-класс? Отдав должное чувству юмора этого доброго человека, я охотно предался недолгому небесному счастью. А по соседству обнаружил симпатичного мужчину средних лет, облаченного в форму пилота "Аэрофлота". "Что же это вы не в кабине нашего лайнера"? - спрашиваю у него. "А я из отпуска возвращаюсь. Вот завтра как раз и буду за штурвалом", - отвечает сосед с явным иностранным акцентом.

- Как назовем, так и полетит - Министерство обороны России во вторник объявило о старте финального этапа конкурса по выбору названий для трех новейших образцов российских стратегических вооружений - Специальный сервис (http://vote.mil.ru/) для приема предложений граждан заработал на официальном сайте военного ведомства 1 марта. Именно в этот день президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию и представляя новые разработки российских ученых в оборонной отрасли, предложил всем россиянам поучаствовать в выборе названий для новинок.

- Активы идут в массы - ЦБ получит право блокировать сделки по выводу залогов - Банк России намерен получить право вводить запрет на сделки с банковскими залогами, которые могут привести к выводу активов. Такое предложение содержится в его консультативном докладе "О совершенствовании залогового обеспечения".

- Старье берем - Россияне все чаще предпочитают подержанные авто - В 2018 году не собираются менять свою машину 76 процентов автолюбителей. При этом чаще всего в качестве следующего транспортного средства россияне рассматривают не новый, а подержанный автомобиль.

- Поход с ракетами - Фрегат ВМФ России с "Калибрами" на борту направился в Средиземное море - Вооруженный доказавшими свою эффективность в борьбе с террористами в Сирии ракетными комплексами "Калибр-НК" фрегат "Адмирал Эссен" вышел в первый в текущем году дальний поход. Как сообщил представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачёв, корабль взял курс из Севастополя на черноморские проливы, пройдя через которые направится в Средиземное море.

- Достанет МиГом - Авиационно-ракетный комплекс "Кинжал" стал одной из сенсаций начала весны. Действительно трудно поверить в то, что гиперзвуковое оружие, о создании которого говорилось лишь в будущем времени, фактически уже стоит на вооружении. И ни где-нибудь, а в России.

- По делу о взятке арестован экс-начальник МУРа - Московский гарнизонный военный суд отправил в следственный изолятор бывшего начальника Московского уголовного розыска генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. "По ходатайству следователя в отношении Трутнева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили вчера в суде.

- За возбуждение ненависти дали срок - Гагаринский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор Владимиру Ратникову по делу о возбуждении ненависти. Он приговорен к 160 часам обязательных работ - Лидер национал-социалистического движения "Черный блок", он же руководитель московского отделения Комитета "Нация и Свобода" Владимир Ратников (настоящая фамилия - Комарницкий) был признан виновным по части 1 статьи 282 УК РФ. В судебном расследовании было установлено, что в 2011 году он опубликовал на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" несколько запрещенных расистских песен групп "Коловрат" и "Банды Москвы". Все опубликованные Ратниковым песни к тому времени уже числились в Федеральном списке запрещенных экстремистских материалов.

- Осужден автохам, избивший женщину на "зебре" - Мировой судебный участок столичного района Хамовники 13 марта приговорил к шести месяцам исправительных работ водителя Руслана Вьюнова с удержанием 20 процентов заработка - Инцидент на дороге с его участием вызвал широкий резонанс в социальных сетях и СМИ. Дело о хамском поведении водителя взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

- Войти в цифру - Все больше москвичей хотят иметь "умный дом" - Вошедшая еще в прошлом году в ТОП-7 самых умных городов мира, Москва продолжает умнеть. Как информационные технологии будут и дальше облегчать жизнь горожанам? Планами на этот счет поделились вчера специалисты департамента информационных технологий в ходе открытой дискуссии "Цифровой город Москва - итоги 2017 года и образ будущего".

- Гамлету - быть - У парка "Зарядье" появится памятник Шекспиру - Памятник поэту и писателю Уильяму Шекспиру в центре Москвы установят до конца 2019 года, рассказала "РГ" пресс-атташе Британского Совета в России Анастасия Волкова. Какой будет скульптура, решит жюри конкурса. В него вошли ведущие эксперты в области современного искусства, архитектуры и дизайна, представители творческих союзов и столичной мэрии.

- "Жесткая рука" Помпео - Трамп назначил директора ЦРУ новым госсекретарем США - Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и намерен назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Освободившуюся вакансию в ЦРУ займет первый заместитель ведомства Джина Хэспел. О серьезных перестановках в своей внешнеполитической команде президент США сообщил в "Твиттере".

- Логика бессильна - Британия без суда и следствия назначила Россию виновной за отравление Скрипаля - Британии безразлична любая презумпция невиновности, если та противоречит политическим интересам Лондона. Никакие предложения со стороны Москвы совместно разобраться в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля здесь не помогут.

- Ангела и ее команда - Новое правительство Германии приступает к работе - В среду в Германии официально появится долгожданное правительство. Сначала депутаты бундестага проголосуют по кандидатуре Ангелы Меркель, которую президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул на пост федерального канцлера. Теперь уже нет сомнений, что 63-летняя Меркель займет его четвертый раз подряд. По традиции она отправится прямиком в резиденцию главы государства - берлинский дворец Бельвью, а затем вернется в стены парламента, где принесет присягу. Ну а потом Штайнмайер назначит министров, предложенных канцлером. Когда с формальностями будет покончено, новое правительство соберется на первое заседание - спустя почти полгода после сентябрьских выборов.

- Дотянуться до звезды - Открыт уникальный Детский космический центр - Новый Детский космический центр (ДКЦ) был задуман как центр дополнительного образования для детей и подростков и клуб по подготовке юных космонавтов.

- Дом на поляне - Как обустроились люди, получившие землю для строительства жилья после воссоединения Крыма с Россией - Четыре года назад указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" был одним из первых, подписанных руководством страны для вернувшегося в состав России Крыма. Мы решили посмотреть, как в республике реализуются основные пункты указа, и отправились в место, где представителям реабилитированных народов власти выделили участки для строительства собственного жилья.

- Ждали 15 лет - Русский музей реконструирует дворы Михайловского дворца - Русский музей вернулся к теме реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца - Главгосэкспертиза вынесла положительное заключение по представленному проекту. В 2016 году ведомство уже одобряло проведение работ, касающихся этой территории, однако тогда горожане вместе с Советом по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга настояли на том, чтобы планы были скорректированы.

- Возьмут за язык - В правительстве Удмуртии часть совещаний будут проводить на английском - Об этом во время встреч со студентами местных вузов сообщил глава республики Александр Бречалов. Эту идею пытались внедрить еще с начала этого года, но перенесли на 2019-й.

- Нектар с ядом - Пасечник отсудил компенсацию за гибель пчел - Орловский пасечник доказал в суде вину агрофирмы в отравлении 60 пчелосемей и просил взыскать убытки в размере 540 тысяч рублей и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Но суд снизил размер возмещения ущерба до 156 тысяч рублей, а в компенсации морального вреда отказал.

- Гранты и гранды - Чем может привлечь российская наука - Делать науку в России сейчас стало намного привлекательней. В этом уверен один из ведущих в Европе токсикологов, профессор МГУ им. Ломоносова и Каролинского Института (Швеция) Борис Животовский. Он один из первых зарубежных специалистов, кто в 2010 году выиграл мегагрант в конкурсе по приглашению в вузы ведущих ученых. По его мнению, потенциал, чтобы увеличить эффективность мегагрантов, еще очень большой. Об этом он рассказал корреспонденту "РГ".

- Выше электронный нос - Ученые МГУ создают систему искусственного обоняния - Ученые химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова разрабатывают высокочувствительную систему искусственного обоняния. Она может уловить одну молекулу вещества на миллион молекул воздуха.

- Космос улыбается - На МКС летит новый астронавт-робот - На МКС появится еще один член экипажа - первый интерактивный мобильный помощник для космонавтов CIMON (Crew Interactive MObile CompanioN). Если совсем просто - свободно летающий и говорящий шарообразный робот. Размером с медбол, а весит всего около 5 кг. Работает на основе искусственного интеллекта, поэтому способен активно обучаться разным навыкам.

- Рожаем меньше, но и умираем реже - В России в прошлом году детей родилось немножко меньше, чем в позапрошлом. Но и умерло людей тоже меньше. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые публикуются в "Российской газете" - При этом ситуация по стране крайне неоднородная. Есть регионы-рекордсмены как со знаком плюс, так и со знаком минус. Итак, всего в нашей стране в 2017 году родилось на тысячу человек населения 11,5 детей. Годом раньше показатель был 12,9. Параллельно ушло из жизни 12,4 человека на тысячу россиян, а в 2016 году - 12,9. Таким образом, естественная убыль населения составила минус 0,9 человека на тысячу. Годом раньше она была минус 0,01.

- На переезд в другой регион семьи решаются не только из-за более высокой зарплаты - Около десятка регионов России являются настоящим магнитом для внешних и внутренних мигрантов. В остальных численность населения за прошлый год за счет миграции либо мало изменилась, либо уменьшилась - В цифрах картина выглядит так. Москва пополнилась на 111 тысяч человек. Миграционный прирост в Московской области составил 83 тысячи новых жителей, в Петербурге - 64,5 тысячи, Ленинградской области - 30,8 тысячи. Краснодарском крае - 34,9 тысячи. Новосибирской, Воронежской, Калининградской областях - по 10 тысяч, Тюменской -15,6 тысячи.

- Реальные доходы граждан притормозили снижение - В 2017 году реальные денежные доходы населения (номинальные доходы, скорректированные на инфляцию), по данным Росстата, притормозили темпы снижения в пять раз. По итогам 2018 года показатель может выйти в положительную плоскость - В прошлом году реальные денежные доходы населения снизились на 1,1 процента по сравнению с 2016 годом, следует из данных Росстата. В 2016 году (по сравнению с 2015 годом) этот же показатель снизился на 5,6 процента.

- Покупатели вернулись в магазины - Розничная торговля, которая всегда точно указывает на то, как живут люди и сколько тратят на продукты, прошлый год закончила в небольшом плюсе. Годовой прирост составил 1,2 процента - Покупать россияне стали больше во всех регионах, а кое-где, например в Московской области, прирост розничного товарооборота достиг максимальных значений - 6,6 процента.

- Кемеровская область вышла в лидеры по профициту бюджета - Российские регионы свели свои бюджеты в 2017 году с дефицитом. Из данных Росстата следует, что за год он увеличился в четыре раза - Росстат подсчитывал исполнение консолидированных бюджетов регионов (казна субъекта Федерации совместно с бюджетами муниципалитетов). Три из восьми федеральных округов оказались в дефиците - это Центральный, Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Жить с комфортом - Почему на смену градостроительству приходит пространственное развитие - Что нужно сделать, чтобы российские города и поселки стали комфортными для проживания, какие населенные пункты могут служить примером для остальных, почему пространственным развитием должны заниматься сразу несколько ведомств и для чего нужно продлевать программу расселения ветхого жилья? На эти вопросы на круглом столе "Известий" ответили архитекторы и урбанисты.

- Из неплательщиков — в уголовники - Поправки в Уголовный кодекс позволили завести больше дел на должников - Судебные приставы стали чаще возбуждать уголовные дела за неуплату алиментов. В прошлом году их количество выросло более чем на четверть, сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Этому способствовали изменения в законодательстве: для того чтобы стать фигурантом уголовного дела, неплательщику теперь достаточно один раз получить административное наказание и не погасить после этого долги.

- Муниципальное руководство проверят на судимость - Бывшие осужденные не смогут занимать высшие и главные должности в органах власти - Неснятая или непогашенная судимость станет препятствием для желающих попасть на муниципальную службу на высшие и главные должности. Соответствующие поправки в закон "О муниципальной службе в РФ" (есть в распоряжении "Известий") подготовило законодательное собрание Нижегородской области. Документ поддержал экспертно-консультативный совет по совершенствованию антикоррупционного законодательства "Единой России", рассказали "Известиям" три собеседника в думской фракции партии. Законопроект уже отправлен в правительство на отзыв, после получения которого он будет внесен в Госдуму.

- Солнце, воздух и — вода - В России разработали экономичный способ получения чистой пресной воды из воздуха - Российские специалисты научились добывать чистую пресную воду из воздуха. Плавающая в море установка может использовать энергию солнца или волн. Разработчик проекта компания "Электрорам" получила финансирование, юридическую и патентную помощь в фонде "Сколково". По мнению авторов изобретения, подобные системы будут полезны в регионах, где много солнечных дней и недостаточно питьевой воды — например, в Крыму. Для их эффективной работы требуется высокая влажность воздуха.

- Дефицит мест в яслях ликвидируют к 2021 году - За два года в стране появится более 700 новых отделений для детей до трех лет - В России расширят сеть яслей для детей от двух месяцев до трех лет. В 2018 и 2019 годах появится более 700 новых объектов, рассказали "Известиям" в Минобрнауки. Полностью дефицит мест планируется ликвидировать к 2021-му. По мнению экспертов, создание новых ясельных групп будет способствовать повышению рождаемости, так как у женщин появится возможность не отказываться от карьеры.

- Правительство предупредили о возможной нехватке рецептурных лекарств - Торгово-промышленная палата направила премьер-министру письмо с опасениями по поводу продажи медикаментов в супермаркетах - Россиян может ожидать нехватка рецептурных лекарств, прогнозируют в Торгово-промышленной палате. Это произойдет, если будет принят законопроект, разрешающий продавать в магазинах безрецептурные препараты. Часть аптек не выдержит конкуренции и закроется, сказано в письме ТПП премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. По словам экспертов, это ограничит доступ потребителей в том числе к жизненно важным медикаментам. В Минпромторге заявили, что изучат позицию участников рынка.

- Минсельхоз против акцизов на газировку - Сельхозведомство раскритиковало проект стратегии по формированию здорового образа жизни - Минсельхоз выступил против введения акцизов на сладкие напитки и продукты с избыточным содержанием соли — об этом сказано в письме замглавы Министерства сельского хозяйства Ивана Лебедева, с которым ознакомились "Известия". Ранее обложить дополнительным налогом эти виды продукции для снижения спроса на нее предлагал Минздрав, в задачи которого входит формирование здорового образа жизни. В Минсельхозе считают, что повышать цены на газировку и соленые консервы не нужно, поскольку их производство в России и так падает.

- Великие и грязные - Реки, оказавшиеся под угрозой экологической катастрофы - Безусловный и бессменный лидер рейтинга самых грязных рек — священный индийский Ганг. В его водах не только хоронят останки сожженных умерших и оставляют многочисленные ритуальные приношения, но и просто бросают туда пластиковый мусор, а порой даже сливают токсичные отходы. Ситуация усугубляется тем, что для индуистов Ганг не может быть грязным, а потому многие из них считают за честь совершить в нем омовение.

- Аэропорты освоят технику борьбы с дронами - Беспилотники-нарушители сбивать не будут - Росавиация подготовила меры защиты гражданских аэропортов от несанкционированных полетов беспилотников. Дроны-нарушители планируется принудительно приземлять. Для этого вокруг аэропортов разместят специальное оборудование. По мнению экспертов, проблема действительно актуальна: нельзя исключить использования беспилотников против гражданской авиации. Главный вопрос здесь — правильный выбор технологических решений.

- Инвалиды стали чаще отстаивать свои права - Количество жалоб от людей с ограниченными возможностями растет последние пять лет - Инвалиды в России стали чаще жаловаться на нарушение своих прав. Количество обращений от них в Минтруд, правительство и администрацию президента за последние пять лет выросло на 15%. Схожую тенденцию зафиксировали и в аппарате уполномоченного по правам человека. Эксперты связывают ее с тем, что люди стали лучше разбираться в своих правах и научились их отстаивать.

- "Ти-Рекс" ушел в запас - Отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона ожидалась давно, но произошла внезапно - Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, назначив на его место директора ЦРУ Майка Помпео. А новым главой американской разведки впервые в истории стала женщина — Джина Хаспел. Опрошенные "Известиями" эксперты единогласно отметили: отставка "Ти-Рекса" назревала уже давно, ведь два успешных в прошлом бизнесмена так и не смогли сработаться. Кроме того, как пояснили в Белом доме, президент США решил обновить команду в преддверии возможных переговоров с КНДР. Между тем перестановки в американской администрации вряд ли сильно повлияют на отношения с Москвой.

- "Над повышением доходов нужно работать" Президент обсудил проблемы Дагестана с обновленным руководством региона - Президент России Владимир Путин посетил Республику Дагестан, где сейчас идет масштабная антикоррупционная кампания, затронувшая и правительство, и районные власти. Глава государства пообщался с представителями дагестанской общественности и провел совещание по вопросам развития республики. Главное, подчеркнул российский лидер, вернуть Дагестану звание регионадонора, чтобы исключить зависимость от дотаций и субсидий из федерального бюджета. Только тогда удастся нарастить собственные производственные мощности, создать новые и хорошо оплачиваемые рабочие места и вывести республику и ее население на новый уровень жизни.

- Владимир Путин оценит "страну возможностей" - Президент РФ Владимир Путин 15 марта посетит итоговое мероприятие форума "Россия — страна возможностей" (РСВ). По словам собеседников "Известий" в оргкомитете, планируется выступление главы государства и его участие в пленарной дискуссии. Возможность приезда президента на форум подтвердил "Известиям" и пресссекретарь российского лидера Дмитрий Песков.

- Космос — в одни руки - "Роскосмос", "Алмаз-Антей", "РТИ Системы" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - могут войти в новую структуру - В России может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг, в котором объединят разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей. В состав такой структуры планируется включить госкорпорацию "Роскосмос", концерны ВКО "Алмаз-Антей" и "РТИ Системы", а также корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Источники "Известий" в этих компаниях сообщают, что идея создания новой мегакорпорации принадлежит вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему оборонный комплекс и космическую отрасль. Причем изначальный замысел был еще грандиознее: объединить авиастроительные компании и госкорпорацию "Роскосмос".

- Трудности обмена - ДНР требует от Украины включить в список для обмена 297 жителей Донбасса, которые удерживаются на ее территории. Киев, однако, подтверждает наличие лишь 81 пленного. Об этом "Известиям" рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР, полномочный представитель республики в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова. По ее словам, обмен по принципу "всех на всех" не состоится, пока киевские власти не примут соответствующий закон об амнистии. В Верховной раде Украины отметили: сторонам надо приложить все усилия, чтобы люди как можно скорее вернулись домой. Два украинских источника в контактной группе также подтвердили "Известиям", что Киев настроен провести обмен, однако количество передаваемых пленных еще предстоит согласовать.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

- Трамп пошел в разведку - Как изменится внешняя политика США после замены госсекретаря - Дональд Трамп объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Он считается "ястребом", но перестановка вряд ли отразится на отношениях с Россией, считают эксперты

- ВТБ отказывается от фастфуда - Крупнейшим акционером российской сети Burger King стал фонд Xomeric - Кипрская Xomeric cтала крупнейшим акционером Burger King в России, выкупив почти 17% акций у ВТБ. Учредитель Xomeric — фонд, связанный с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

- Денежный поток сменил форму - ЦБ представил данные об оттоке капитала из России - Отток капитала теперь формируется не за счет погашения долгов банков, а благодаря росту иностранных активов компаний, следует из статистики ЦБ. Цены на нефть выросли, и экспортеры хранят дополнительную выручку за рубежом.

- Контракты разорвут к их окончанию - Алексей Миллер назвал срок прекращения поставок газа на Украину - По оценке главы "Газпрома" Алексея Миллера, на то, чтобы разорвать все контракты на транзит и поставку газа с Украиной, потребуется от полутора до двух лет. В конце 2019 года как раз заканчивается срок действия этих контрактов.

- Третьим будет - Совкомбанк и Росевробанк договорились о слиянии - Совкомбанк и Росевробанк сообщили о слиянии, оно пройдет на лицензии Совкомбанка. В результате объединения в России появится третий по активам частный банк.

- Избиратель все пребывает - Проголосовать не по месту регистрации решили 5 млн россиян - В среду, 14 марта, завершается основной этап приема заявлений от граждан, намеренных голосовать на выборах президента РФ не по месту регистрации. Уже к вечеру вторника количество таких заявлений достигло рекордных 5 млн штук.

- За шпиона ответят тролли - Как будет развиваться противостояние Москвы и Лондона из-за дела Скрипаля - Москва могла "неправомерно использовать силу" при атаке в Солсбери, считает Лондон. Там готовят кибератаки на Россию, пишет The Times. Их Москва может рассматривать наравне с нарушением территориальной целостности.

- Заложники залогов - ЦБ объявил о начале масштабной реформы механизма кредитования - ЦБ объявил о существенном изменении механизма создания резервов под залоговые кредиты и мерах по предотвращению вывода активов. Банкиры к инициативе отнеслись неоднозначно. От реформы пострадают и заемщики, говорят эксперты.

- Господдержка оказалась пятым колесом - Минпромторг сообщил об объеме продаж автомобилей по льготным программам - В январе—феврале 2018 года доля машин, проданных по урезанным программам господдержки, снизилась втрое — до 15%. Но рынок, выросший почти на треть, продолжит восстанавливаться и без господдержки спроса, считают эксперты.

- Производители лекарств добавят Крыму звезд - Бенефициары "Валента Фарм" вложат 1,6 млрд руб. в спа-отель в Массандре - Совладельцы компании — производителя "Феназепама" построят спа-отель в Крыму. Планируемые инвестиции в проект — 1,6 млрд руб.

- Выстрелившие гильзы - как российский производитель сигар придумал доходный бизнес в США - Экс-председатель правления девелоперской Mirax Group Максим Привезенцев развивает сигарный бизнес в России, Европе и США. В 2017 году он начал производить еще и гильзы для папирос - американцы используют их для курения марихуаны.