Возможный отказ Британии от газа РФ не критичен для "Газпрома" и "Новатэка" - Fitch

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Возможный отказ Великобритании от российского природного газа скорее будет носить символический характер и существенно не скажется ни на "Газпроме" GAZP, ни на "Новатэке" NVTK, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В среду британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания совместно с ЕС продолжает искать возможность снижения зависимости от российского газа. По ее мнению, РФ пользуется зависимостью других стран он ее топлива, тем самым оказывая влияние на них.

"Возможный отказ Великобритании от закупок российского газа будет носить символический характер и не скажется существенным образом ни на "Газпроме", ни на "Новатэке", - сказал РИА Новости Маринченко.

Эксперт отмечает, что британский рынок не является для "Газпрома" приоритетным. "В 2017 "Газпром экспорт" поставил в Великобританию 16 миллиардов кубометров газа (около 23% от потребления), однако большая часть этих поставок, судя по всему, осуществлялась в виде трейдинговых операций и своповых поставок", - отметил он.

Некоторый объем российского "голубого топлива" может поступать в Великобританию в виде сжиженного природного газа с проекта "Новатэка" и его иностранных партнеров "Ямал СПГ". Однако по сегодняшний день такие поставки осуществлялись только на спотовом, а не долгосрочном рынке. "Рынок СПГ - глобальный, найти другого контрагента для спотовых закупок не составит труда ни для покупателя, ни для продавца", - комментирует Маринченко.

В то же время эксперт подчеркивает, что у большинства других стран Европы (например, Германии и стран Восточной Европы) в среднесрочной перспективе нет никакой возможности отказаться от газа из РФ. Более того, их потребность в нем в перспективе нескольких лет может даже вырасти.

"Собственная добыча в Европе будет падать, и избыток СПГ, который ожидается на рынке в 2018-2020 годы, к 2020-2022 годам может превратиться в дефицит в связи с глобальным ростом спроса на сжиженный газ. Кроме того, российский газ намного конкурентоспособнее с точки зрения издержек - добыча и доставка 1 тысячи кубов газа из России в Европу стоит около 100 долларов, а доставка СПГ из США обойдется трейдерам минимум в 175 долларов", - пояснил Маринченко.