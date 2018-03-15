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Регулятор штата США остановил строительство газопровода в Канаду


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 15 мар /ПРАЙМ/. Департамент по охране окружающей среды американского штата Западная Виргиния выпустил приказ об остановке строительства компанией Energy Transfer Partners крупнейшего строящегося в США газопровода Rover из-за нарушений, сообщило ведомство.

Проведенные в феврале проверки выявили 14 нарушений, в том числе касающихся мусора и сточной воды.

Компания начала строительство газопровода протяженностью более 700 миль (более 1120 километров) в прошлом году, по нему предполагается поставлять до 3,25 миллиарда кубических футов газа в день из сланцевых формаций Marcellus и Utica в Пенсильванию, Огайо и Западную Виргинию, а также канадскую провинцию Онтарио.

Ранее в этом году суд США остановил строительство другого проекта Energy Transfer Partners – нефтепровода Bayou Bridge в Луизиане на фоне протестов экологов против проекта.

Проект строительства нефтепровода Dakota Access этой же компании также столкнулся с сильным сопротивлением племени сиу и экологических активистов. В результате протестов и столкновений с правоохранительными органами за несколько месяцев были арестованы более 700 человек. Однако в результате прокачка нефти по трубопроводу была начата.

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