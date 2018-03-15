Кабмин РФ предложил увеличить штрафы за самовольное подключение и пользование энергосетями

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, увеличивающий штрафы за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических ресурсов, следует из электронной базы данных.

Для граждан предлагается установить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 до 200 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от двух до трех лет), для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей, отмечается в пояснительной записке.

"Внесение предлагаемых изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы", - говорится в пояснительной записке.

Инициаторы отмечают, что необходимость применения более жестких санкций к лицам, совершающим повторное незаконное присоединение и потребление таких ресурсов, обусловлена недостаточностью мер воздействия, предусмотренных действующей редакцией рассматриваемой статьи.

Поправки касаются дополнения статьи 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Проект федерального закона соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.