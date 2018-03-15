FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кабмин РФ предложил увеличить штрафы за самовольное подключение и пользование энергосетями


Энергосети

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, увеличивающий штрафы за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических ресурсов, следует из электронной базы данных.

Для граждан предлагается установить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 до 200 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от двух до трех лет), для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей, отмечается в пояснительной записке.

"Внесение предлагаемых изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы", - говорится в пояснительной записке.

Инициаторы отмечают, что необходимость применения более жестких санкций к лицам, совершающим повторное незаконное присоединение и потребление таких ресурсов, обусловлена недостаточностью мер воздействия, предусмотренных действующей редакцией рассматриваемой статьи.

Поправки касаются дополнения статьи 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Проект федерального закона соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ