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Росгеология до 2020 года будет исследовать Малахитовое рудное поле в Приморье


ВЛАДИВОСТОК, 16 мар /ПРАЙМ/. Росгеология с 2018 по 2020 должно провести исследование в Малахитовом рудном поле в Приморье, где оценит масштабы оруденения и выделит перспективные участки, сообщает пресс-служба АО "Росгеология".

"Участок общей площадью в 38 квадратных километров расположен на территории Пожарского административного района. Ранее здесь уже проводились геологические исследования, в результате которых была выявлена золото-меднопорфировая минерализация, приуроченная к Химинскому золото-олово-вольфрамоворудному узлу", — говорится в сообщени.

С 2018 конца 2020 года геологи должны изучить участок в Малахитовом рудном поле и оценить масштабы медно-порфирового оруденения, выделить перспективные участки и оценить прогнозное возможное количество меди по специальным категориям.

Как сообщили в пресс-службе, специалисты говорят о возможности обнаружения в пределах участка Малахитового месторождения не менее 1 миллиона 300 тысяч тонн меди.

"Дальневосточное ПГО" проведет в исследование территории в рамках государственного контракта, заключенного между Росгеологией и Департаментом по недропользованию по ДФО (Дальнедра) в начале года.

Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства. "Дальневосточное ПГО" образовано путем объединения четырех дочерних предприятий Росгеологии в ДФО.

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