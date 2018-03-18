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Москва не станет отвечать на британские меры ограничением энергопоставок - посол РФ


Энергосети

МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Российский посол в Британии Александр Яковенко развеял опасения, что Москва может ответить ограничением энергопоставок на британские меры, принятые в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Россия является надежным поставщиком, она никогда не нарушала своих контрактов. Поставщик зависит от клиента так же, как и наоборот", - заявил Яковенко в интервью изданию Mail on Sunday.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

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