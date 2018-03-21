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Профильный комитет ЕП проголосует по поправкам к закону по газу ЕС


Энергосети / Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 21 мар /ПРАЙМ/. Профильный комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, энергетике и исследованиям планирует 21 марта проголосовать по предложенным Еврокомиссией (ЕК) поправкам к Газовой директиве Евросоюза, свидетельствуют материалы ЕП.

ЕК в ноябре 2017 года предложила внести поправки в Газовую директиву. Их цель - сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны.

К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов. Еврокомиссия предложила, чтобы новые правила, в случае вступления в силу, коснулись бы не только будущих газопроводов, но и уже существующих. Однако для последних страны Евросоюза смогут делать исключения, предложила ЕК. Таким образом, по задумке Еврокомиссии, новые правила могут затронуть не только будущий "Северный поток-2", но и действующий "Северный поток".

Однако прежде, чем вступить в силу, эти поправки должны быть согласованы Советом ЕС и Европарламентом.

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