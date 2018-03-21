FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

РФ ждет Канаду для решения по заявке на расширение шельфа в Арктике - Донской


Энергосети

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Россия ждет представления Канадой своей заявки в ООН на расширение шельфа в Арктике в конце 2018 - начале 2019 года, после чего можно будет ожидать решения по подобной российской заявке, заявил РИА Новости глава Минприроды России Сергей Донской.

Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований.

"Ясность по срокам (принятия решения по российской заявки - ред.) будет только, когда канадцы окончательно выйдут со своей заявкой на обсуждение в ООН. Это произойдет в конце этого года – начале 2019 года, сроки такие звучали. Комиссия ООН будет принимать окончательное решение, когда все основные страны представят свои заявки и будет понятно, как каждая страна обосновывает свою заявку", – сказал Донской.

По его словам, речь идет о заявках Канады и Дании.

"С датчанами уже были переговоры между геологическими службами наших стран. На уровне специалистов идет обсуждение и выработка решений", - добавил министр.

Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет.

Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей - 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ