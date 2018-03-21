Дайджест российских СМИ – 21 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Страховки оторвут от коллектива - Банкам ограничат заработки на страховании заемщиков - За проблему навязывания гражданам коллективных страховок при кредитовании взялись всерьез. Минюст при участии Банка России подготовил поправки к законодательству, которые ограничивают возможности нарушения прав граждан при подключении их банками к договорам коллективного страхования.

- Три задачи на два года - Глава ЦСР Алексей Кудрин — о государственной повестке по окончании президентских выборов - О том, что должно начаться в России теперь, после финиша самой длинной выборной кампании, в статье для "Ъ" рассказывает руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

- Рельсы привели в Белый дом - Дискуссию о модели рынка переправили в правительство - Целевая модель рынка (ЦМР) грузовых железнодорожных перевозок внесена в Белый дом. По мнению Минтранса, из-за многочисленных противоречий участников рынка обсуждать дальше документ следует на площадке правительства, но в ФАС и ОАО РЖД пока не согласны и не поддерживают ряд ключевых идей Минтранса.

- Зеленый транспорт заряжают от государства - Меры поддержки электромобилей разработают к лету - Как выяснил "Ъ", правительство начало разработку масштабной программы стимулирования электромобильного транспорта.

- Аграриев наводят на цель - Земельный налог при неправильном использовании участков может сильно вырасти - Ставка земельного налога в случае неиспользования сельхозземель по целевому назначению может быть существенно увеличена. Минсельхоз работает над появлением у местных властей права повышать ее в 33 раза — вплоть до 10% от кадастровой стоимости участка.

- Детей рожают для детей - Чаще всего россияне заводят второго и третьего ребенка для своего первенца - Большинство российских семей считает нормой рождение двух детей — хотя причины, побуждающие их завести второго ребенка, разнятся.

- Единая субсидия вызвала рост затрат на агрострахование - Мониторинг рынков - По итогам 2017 года российские аграрии впервые увеличили затраты на страхование урожая и сельхозживотных, которое не поддерживается государством.

- Обнять необнятное - Как Владимир Путин подыграл паралимпийцам в Кремле - 20 марта в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил госнаграды паралимпийцам, выигравшим медали Игр в Пхёнчхане.

- Вячеслав Гладков хорошо закончил - Вице-губернатор Севастополя ушел от Дмитрия Овсянникова сразу после президентских выборов - Вице-губернатор Севастополя Вячеслав Гладков, отвечавший за внутреннюю политику, покинул должность по собственному желанию. Это случилось сразу после выборов президента, на которых Севастополь дал очень высокий результат за Владимира Путина.

- Минкульт не хочет расставаться с шедевром - Решения высших судов по картине Брюллова не исполнены - Министерство культуры отказалось исполнить постановления Конституционного и Верховного судов (КС и ВС) о возврате арестованного в 2003 году ФСБ шедевра Карла Брюллова "Христос во гробе" коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер.

- Арктическое дело не вписалось в УПК - Материалы о хищениях при строительстве военных объектов на Новой Земле вернули генпрокурору - Как стало известно "Ъ", Таганский райсуд Москвы вернул генеральному прокурору РФ Юрию Чайке уголовное дело о миллиардных хищениях при строительстве военных объектов в Арктике.

- Сокращение премиум-класса - Руководство Центра имени Хруничева пересматривает зарплатную ведомость - Как стало известно "Ъ", руководство Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева решило отказаться от выплаты премий сотрудникам подразделений и филиалов, входящих в структуру предприятия.

- Бывшему ректору предъявили "Электронный университет" - Дело экс-руководителя ДВФУ рассмотрит военный суд во Владивостоке - Верховный суд (ВС) РФ отправил на рассмотрение во Владивосток дело бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца и пятерых его предполагаемых сообщников.

- Карельскому краеведу сохранили все обвинения - Прокурор Петрозаводска запросил для Юрия Дмитриева девять лет - Гособвинение считает необходимым отправить карельского краеведа Юрия Дмитриева на девять лет в колонию строгого режима. Он обвиняется в производстве детской порнографии, разврате и хранении оружия.

- Пособникам нелегальных мигрантов готовят сроки - Мосгордума предлагает сажать их на два года - Привлекать к уголовной ответственности не только организаторов незаконной миграции, но и их пособников, карая их тюремными сроками на срок до двух лет,— такие предложения содержатся в законопроекте, разработанном в Мосгордуме.

- Опекунам выписали счет - Правительство упростило отчетность по номинальным счетам взрослых инвалидов - Правительство РФ упростило процесс отчетности для опекунов совершеннолетних инвалидов с детства, которые живут с ними с момента рождения или усыновления.

- Комитет по транспорту досчитал до ста десяти - В Госдуме предлагают повысить максимальную скорость на дорогах - На российских автодорогах изменится скоростной режим: в Госдуме предложили разрешить разгоняться за городом до 100-110 км/ч.

- Беглого банкира ждут в Интерполе - Заочно арестован экс-глава "БФГ-Кредита", задолжавшего 42 миллиарда - Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка "БФГ-Кредит" Павла Дойнова.

- Война до последнего курда - Турция создает свою зону контроля на севере Сирии - Борьба за стратегически важные районы северной Сирии, населенные курдами, вступила в ключевую фазу.

- Facebook FB потерял лицо и $65 млрд - Данные 50 млн подписчиков сети могли быть использованы в политических целях - Популярная социальная сеть Facebook понесла самый ощутимый имиджевый и экономический ущерб с момента своего создания: за два неполных дня ее капитализация уменьшилась на $65 млрд.

- Конфликт Киева и Будапешта переходит в базовую фазу - Венгры не хотят видеть украинских военных у своих границ - Отношения между Венгрией и Украиной, обострившиеся после принятия Киевом закона об образовании, вступили в новую фазу противостояния.

- Telegram не отдает ключи - Мессенджер не планирует выполнять требования ФСБ даже под угрозой блокировки - Блокировка в России мессенджера Telegram, возможная в ближайшие недели, если сервис не передаст ключи шифрования ФСБ, вряд ли будет иметь для него серьезные последствия.

- США вышли на чистый экспорт газа - И вскоре станут одним из крупнейших производителей СПГ - США, планирующие стать серьезным конкурентом России на газовом рынке Европы, впервые за 60 лет стали нетто-экспортером газа.

- Продуктовая беспринципность - Анатолий Костырев о молочных спорах Москвы и Минска - Известная фраза "замах на рубль — удар на копейку" как нельзя лучше подходит, чтобы описать историю вокруг поставок молочного сырья из Белоруссии, которая разворачивалась последние несколько недель.

- Без реестра не взыскать и не продать - Регуляторы встали на защиту должников - В целях защиты физлиц от "черных" коллекторов ЦБ предлагает запретить кредиторам продавать просроченную задолженность компаниям вне реестра официальных взыскателей.

- РСХБ не для сельской местности - Госбанк сокращает кредитование аграриев - Россельхозбанк (РСХБ) впервые сократил кредитование профильной отрасли — сельского хозяйства, при этом увеличив финансирование предприятий других секторов.

- Майнеры расселяются по отелям - Добыча криптовалюты породила новый арендный бизнес - Предоставление в аренду площадей под фермы для майнинга криптовалют становится популярным бизнесом: с начала года число таких предложений увеличилось в шесть раз.

- Инвесторы готовятся к торговым войнам - Пошлины США встали на пути российских акций - Портфельные управляющие ведущих инвестиционных фондов все с большей осторожностью смотрят на перспективы мировой экономики.

- Страховки оторвут от коллектива - Банкам ограничат заработки на страховании заемщиков - За проблему навязывания гражданам коллективных страховок при кредитовании взялись всерьез.

- Саратовские Ан-148 постоят в ангаре - Росавиация сделала первые выводы из катастрофы в Подмосковье - Более чем через месяц после падения Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье Росавиация решилась все-таки приостановить полеты этих самолетов.

- К золоту Олимпиады добавят сурьму - "Полюс" нашел себе новую добычу - Крупнейший золотодобытчик РФ "Полюс" диверсифицирует бизнес за счет выпуска золото-сурьмяного концентрата с Олимпиады, ежегодные отгрузки составят до 200 тыс. унций по золоту и 20 тыс. тонн по сурьме.

- "Путинке" поднимают рейтинг - Станислав Кауфман хочет вернуть свое детище в топ-5 самых продаваемых водок - Владелец водки "Путинка" передал полное управление брендом московскому заводу "Кристалл" в связи с финансовыми проблемами ее дистрибуторов — "Статус-групп" и "Кристалл-Лефортово".

- Ритейлеры борются с "Миром" - Продавцы жалуются на дорогие в обслуживании карты - Торговые ассоциации обратились в Центробанк с жалобой на высокие ставки обслуживания банковских карт платежной системы "Мир".

- "Самсон-фарма" дозрела до продажи - Сеть может перейти под контроль ГК "Эркафарм" - Старейшая московская аптечная сеть "Самсон-фарма", владелец которой Самсон Согоян еще недавно отрицал ее возможную продажу, может сменить собственника.

- Бюджет готовят к 5G - Рост тарифов на частоты ограничат годом - После критики со стороны участников рынка Минкомсвязь пересмотрела планы по повышению тарифов за пользование частотами. Повышенные ставки, которые должны дополнительно принести в бюджет около 5 млрд руб. в год, теперь предлагается ввести только на 2018 год, а с 2019-го — вернуть к прежним значениям.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- "Роскомнадзор" готов блокировать Telegram - Мессенджер не может и не хочет передавать ФСБ ключи шифрования переписки - Верховный суд во вторник признал законным приказ ФСБ, на основании которого служба требует ключи шифрования переписки в Telegram. Оглашена пока только резолютивная часть решения.

- Адвокаты по гражданским делам смогут комментировать чужие процессы - Запрет теперь остается только для адвокатов по уголовным делам - Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) скорректировал один из самых спорных пунктов правил поведения адвокатов в интернете. С 2016 г. адвокатам было запрещено публично комментировать дела, в которых они не участвуют.

- В "Единой России" не ждут перемен после выборов президента - И надеются на сохранение премьером Медведевым поста лидера партии - Владимир Путин, впервые в истории России получивший на президентских выборах более половины голосов от общего числа избирателей и таким образом ставший "президентом всех россиян", формально ничем не обязан "Единой России": на выборы он шел как самовыдвиженец, его штабом руководили общественники, да и агитация была надпартийной.

- Навальный потребовал от Верховного суда освободить его брата - И оправдать братьев Навальных по делу "Ив Роше" - Алексей Навальный подал в Верховный суд ходатайство о вынесении оправдательного приговора по делу "Ив Роше" и освобождении осужденного по нему брата политика – Олега Навального.

- Для привлечения в инфраструктуру частных инвестиций нужны универсальные инструменты, предлагают аналитики и чиновники G20 - Рецепты актуальны и для России, указывают эксперты - Под управлением институциональных инвесторов находятся активы на сумму свыше $80 трлн, но вкладывать деньги в инфраструктуру они не спешат, говорится в дорожной карте по развитию инфраструктуры, подготовленной рабочей группой G20 по инфраструктуре и одобренной министрами и управляющими ЦБ стран G20.

- "Росгосстрах" прекратит спонсорство чемпионата России по футболу - Страховщик вложил в футбол более $50 млн, но сейчас сам нуждается в финансовой помощи - "Росгосстрах" принял решение не продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу – контракт истекает в июле нынешнего года, сообщил "Ведомостям" гендиректор страховщика Николаус Фрай.

- "Новатэк" NVTK заработает с помощью мороза - Компания будет сжижать газ с частичным использованием природного холода - "Новатэк" обернет себе на пользу суровые климатические условия Заполярья, где расположатся его заводы по сжижению газа. Компания "Новатэк" запатентовала собственную технологию сжижения газа.

- Самая популярная модель "АвтоВАЗа" AVAZ– Lada Vesta может оказаться в дефиците - Компания выделила дилерам небольшие квоты на май, но и те пока нельзя выбрать - 20 марта дилеры "АвтоВАЗа" начали заказывать автомобили на май. Но автопроизводитель пока не принимает от продавцов заявки на автомобили семейства Lada Vesta. Это следует из списка доступных для заказа моделей ("Ведомости" с ним ознакомились).

- Производитель понравившегося Путину пломбира вошел в тройку лидеров рынка мороженого - По итогам 2017 года "Коровка из Кореновки" уступает только Unilever - Краснодарская группа компаний "Ренна" (бренд "Коровка из Кореновки") заняла 2-е место в России по продажам мороженого, свидетельствуют данные Nielsen, с которыми ознакомились "Ведомости".

- Ан-148 заходит на посадку - Авиакомпания "Саратовские авиалинии" приостановила полеты своих самолетов Ан-148 до проведения технических работ, которые определены производителем – украинским концерном "Антонов", рассказал представитель лизинговой компании "Ильюшин финанс Ко" (ИФК) Андрей Липовецкий.

- РСХБ вспашет бюджет - Полученных в прошлом году от государства 50 млрд руб. Россельхозбанку (РСХБ) хватит для того, чтобы не обращаться за помощью весь 2018 год, обещал осенью зампред правления Кирилл Левин.

- Криптоплатежи вне закона - Законопроект внесен депутатами во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Майнинг (деятельность, направленная на создание криптовалют) признается предпринимательской деятельностью, если за три месяца майнер – индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо – превышает лимиты на электроэнергию, которые установит правительство.

- Включили вторую скорость - Дополнительное воздействие на структуру рынка окажет готовящаяся индексация утилизационного сбора на автомобили. Она ударит прежде всего по импортируемым и низколокализованным иномаркам – их производители не получают от государства промышленных субсидий, сопоставимых по размерам с расходами по уплате сбора.

- "Мы однозначно будем двигаться в сторону гибридных автомобилей" - Заместитель гендиректора по продажам и маркетингу Ульяновского автозавода Сергей Травкин о новых моделях УАЗа - Ульяновский автозавод (УАЗ), возможно, создал новый бестселлер в дополнение к знаменитой "Буханке". Компания учла ошибки, которые допустила при разработке "УАЗ Карго", серьезно доработала платформу и получила на выходе модель большей грузоподъемности, которая может комплектоваться различными надстройками.

- Рынок LCV в Европе: не самый большой, но очень конкурентный - Чтобы сохранить прибыль, конкурирующие автопроизводители объединяются для выпуска коммерческой техники - По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), на дорогах ЕС используется 29 млн фургонов (данные на середину 2016 г.), а средний возраст машин сегмента – 10,7 года.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Весне - дорогу! - По российским трассам поедут беспилотники, а двадцать городов избавятся от транзита - Уже этой весной в России появится первый участок федеральной трассы, приспособленный для беспилотников, с выходом в Европу.

- Доходы под крышей - Владельцы квартир смогут заработать на аренде чердаков - Собственники квартир могут получать плату за то, что стены и крыши их домов используются провайдерами для установки интернет-оборудования.

- Парижская коммуна - Послесловие к международному книжному салону во Франции - Торжественное открытие 38-го Международного книжного салона в Париже ознаменовалось дипломатическим инцидентом: президент Франции заявил о своем бойкоте в знак солидарности с британцами стенда почетного гостя - России.

- Нечеловеческий фактор - Беспилотный автомобиль в США сбил насмерть пешехода - В мировой статистике ДТП зафиксирован первый случай гибели пешехода под колесами беспилотного автомобиля. Трагедия произошла в американском городе Темпе (штат Аризона), где спортивный внедорожник Uber насмерть сбил 49-летнюю женщину.

- Настрой на победу - Владимир Путин наградил паралимпийцев - В Кремле президент наградил паралимпийцев и заявил, что восхищен их силой духа.

- Пожелали успеха - Лидеры США, Германии и Израиля поздравили Путина с победой - Мировые лидеры поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента, прошедших 18 марта. Среди них - президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

- Чьи сотки за забором - Росреестр начинает работы по уточнению границ земельных участков - Исключительно важные для граждан работы начинает Росреестр. Ведомство заключило соглашения с 13 регионами страны на выполнение комплексных кадастровых работ по федеральной целевой программе. Оплачивает это очень недешевое удовольствие казна.

- Страсбург без претензий - Европейский суд отклонил четыре жалобы против России - Министерство юстиции России сообщило, что Европейский суд по правам человека признал неприемлемым ряд жалоб, поданных против Российской Федерации.

- Источники успеха - Эксперты подвели итоги выборов президента - Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) назвали основные тенденции состоявшихся выборов президента России.

- Со своим чипом - Владимир Путин поручил разработать план развития микроэлектроники - России нужна долгосрочная стратегия для развития микроэлектроники, заявил президент на совещании в Кремле.

- Британцы смывают все следы - Можно ли "дактилоскопировать" отравляющие вещества? - Продолжается информационный шум вокруг отравления бывшего российского полковника Скрипаля и его дочки в Великобритании. Но вопрос: почему спецслужбы этой страны, ведущие расследование преступления, до сих пор не допустили к работе с найденными ими следами отравляющего вещества российских специалистов?

- Россияне голосуют за ЦИК - Две трети россиян считают: Центризбирком стремится сделать выборы справедливыми и демократическими - Доверие россиян к выборам и к Центризбиркому как органу, который обеспечивает избирательный процесс, растет. При этом все больше и больше граждан стремятся не просто голосовать, но и самим бороться за чистоту выборов.

- Россия после выборов - На состоявшихся президентских выборах Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав 76,69% при явке 67,98%. Его поддержало абсолютное большинство граждан России, имеющих право голоса. - Выборы были прозрачными и открытыми: присутствовало более полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран, на участках велось онлайн-видеонаблюдение, использовалось более 12 800 КОИбов.

- Шойгу призвал Запад к диалогу - В Сирии предотвратили химические провокации - Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание, на котором подробно рассказал о том, что сейчас происходит в пригороде сирийской столицы - районе Восточная Гута.

- Чужого не надо - Патрушев обсудил замещение импорта в России - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в мае Владимиру Путину будет представлен доклад об уходе от импорта в оборонно-промышленном комплексе.

- Секретные материалы - Банки могут получить право не раскрывать сведения о владельцах под санкциями - Российские банки смогут не раскрывать информацию о собственных владельцах, попавших под санкции. Кроме того, планируется закрыть доступ к той банковской отчетности, из которой можно понять взаимосвязь между кредитной организацией и жителями Крыма.

- Где деньги, Анн? - В Париже общественный транспорт хотят сделать бесплатным к 2020 году - Мэр французской столицы Анн Идальго, популярность которой пошатнулась среди парижан из-за постоянных наездов на автомобилистов, позволила себе сильный жест. Она объявила о намерении сделать общественный транспорт в Париже бесплатным к 2020 году, когда, заметим, истекает срок ее полномочий и пройдут новые муниципальные выборы.

- Культурные сборы - Россия выходит на второе место в мире по экспорту гороха - Урожай гороха в нашей стране по итогам прошлого сезона превысил рекордные три миллиона тонн, это в полтора раза больше показателей предыдущего года.

- Пропел без договора - С Киркорова просят деньги за песню - Савеловский суд Москвы продолжил рассмотрение по существу иска французского автора песен Жильбера Синуэ, который просит взыскать 15,5 миллиона рублей с российского певца Филиппа Киркорова.

- Юг России выходит в свет - Ввод в строй новых ТЭС в Крыму и Краснодарском крае позволит этим регионам обеспечить себя независимой генерацией в полном объеме - На прошлой неделе, буквально за несколько дней до президентских выборов, министр энергетики России Александр Новак доложил главе государства о том, что в двадцатых числах мая на Крымском полуострове вступят в строй первые очереди двух энергоблоков на строящихся Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанциях.

- Жми на газ - На загородных трассах могут увеличить разрешенную скорость - Максимально разрешенная правилами скорость движения по автомобильным дорогам вне пределов населенных пунктов вскоре может быть увеличена. С такой инициативой во вторник выступил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

- Из блокчейна сделали бумагу - Минфин и Банк России договорились об обмене криптовалют - Базовый для индустрии криптовалют законопроект "О цифровых финансовых активах" внесен в Госдуму.

- Угонщики попали в камеру - Автомобильных воров ловит спецбатальон - Столичная полиция задержала угонщиков, специализировавшихся на кражах автомобилей "Тойота".

- Рухнули три этажа - В Мурманске при взрыве бытового газа в доме погибли двое - Два человека погибли и около семи пострадали при взрыве бытового газа, который обрушил три этажа в одном из подъездов пятиэтажки на улице Свердлова.

- Закончили дело - Обвиняемый в шпионаже останется в СИЗО до суда - Мосгорсуд признал законным продление ареста гражданину Украины Роману Сущенко, который обвиняется в шпионаже против России.

- Русское знакомство - Чем можно помочь популяризаторам нашего родного языка в Германии - В 2015 году в Германии появился оригинальный проект популяризации русского языка в немецких школах под названием "РуссоМобиль".

- Посол с лопатой - В архивах обнаружены ранее неизвестные детали переезда правительства из Петрограда - Сто лет назад Ленин переехал жить и работать в Кремль.

- Проверка на грани - В России создали детектор подлинности бриллиантов - Ювелирам предложили маркировать камни-вставки, а подлинность бриллиантов проверять в магазине на разработанном в России портативном детекторе. Идею поддержали в минфине и Федеральной налоговой службе (ФНС), но она наткнулась на множество препятствий, в том числе отсутствие классификации камней-вставок.

- ЕГЭ на старте - Школьников позвали на экзамен - Начался досрочный этап ЕГЭ. По данным Рособрнадзора, на него зарегистрировано более 40 тысяч человек. В основной период, по предварительным данным, участие в экзаменах примут более 720 тысяч человек, из них 638 тысяч - выпускники текущего года.

- СМС по закону - Суд обязал мессенджер Telegram предоставить ФСБ ключи-декодер - Верховный суд России признал законным приказ Федеральной службы безопасности, предусматривающий предоставление спецслужбе ключей для расшифровки сообщений в интернет-мессенджере Telegram. Таким образом был отклонен иск руководства Telegram, в котором представители компании просили признать недействительным приказ ФСБ.

- Привезли из Кабула - ФСБ добилась выдачи из Афганистана вербовщика террористов - ФСБ России разместило видео о доставке в Россию из Афганистана гражданина России, находившегося в международном розыске и занимавшегося вербовкой рекрутов для террористических организаций.

- Тень на плетень - Почему британцы засекретили собачий поводок в деле о смерти соратника Березовского - В Британии стало недоброй традицией, что главными экспертами, обвинителями и источниками новостей о расследовании смертей осевших в Лондоне проворовавшихся российских бизнесменов и английских шпионов (кем и был работавший на англичан Сергей Скрипаль) становятся не представители Скотленд-Ярда, а политики и местные СМИ.

- Трамп замахнулся на Пекин - Президент США угрожает пошлинами товарам из Китая на 60 миллиардов долларов - Администрация США может ввести таможенные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму в 60 миллиардов долларов в год. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации, соответствующий пакет документов подготовлен и Белый дом планирует официально объявить о нем уже в пятницу, 23 марта, хотя окончательного решения еще не принято.

- Финансы не дают покоя - Николя Саркози оказался под стражей - Французская полиция взяла под стражу экс-президента республики Николя Саркози. Он был задержан и доставлен в отделение судебной полиции города Нантер, где его допрашивали представители Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями.

- Толстой пока устоял - Киевляне выступили против новых названий улиц - На сайте Киевской городской госадминистрации закончилось голосование жителей украинской столицы по вопросу о переименовании площади Льва Толстого. Великий русский писатель оказался киевлянам ближе, чем агроном и публицист из Херсона Евгений Чикаленко, в честь которого предлагалось переименовать площадь. Это первый случай, когда жители украинской столицы попытались противостоять эпидемии "декоммунизации" и "дерусификации".

- Гектар сближает - Получатели дальневосточной земли создают общественную организацию по защите своих прав - Владельцы дальневосточных гектаров смогут снизить ставку по кредиту на покупку домов. Для них в общей программе субсидирования ставок по займам на покупку деревянных домов зарезервируют 29,5 миллиона рублей - 15 процентов от общего объема выделенных средств. Об этом рассказал замглавы минвостокразвития Сергей Качаев.

- В школу рвутся хироманты - В Карелии о способностях ребенка обещают рассказать по... отпечаткам пальцев - В Петрозаводске объявились представители компании, которая предлагает проводить некие исследования в школах, используя для этого биометрические данные учащихся. Министерство образования республики заявляет о том, что подобные исследования противоречат Федеральному закону "О персональных данных".

- Холодный прием - Дом ветерана вызволяли из ледового плена друзья и волонтеры. Местная власть расписалась в бессилии - Василий Черепанов, 85-летний житель села Курашим Пермского края и ветеран труда, выйдя утром из дома за дровами, обомлел. Пол в сарае, омшанике, дровянике, туалете был покрыт толстым слоем льда. Двери на улицу также примерзли. С трудом выбравшись из дома, Черепанов стал разбираться, что же такое произошло, и искать помощи. Оказалось, что ночью откуда-то хлынул поток воды. И поскольку стояли морозы, то она превратилась в лед.

- На одном дыхании - МЧС стало ежедневно сообщать о состоянии воздуха в Москве и области - Сообщения о чистоте воздуха, местах загрязнения и контрмерах МЧС России начало размещать на своем официальном сайте.

- Отраву не растить - Наркоторговцев ждут длительные сроки - Щербинский районный суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело организатора и семи участников банды наркоторговцев.

- Физраствор перепутали с формалином - В Ульяновске во время операции женщине по ошибке ввели токсин - В Ульяновске следователи выяснят обстоятельства совершения врачебной ошибки, в результате которой женщине вкололи токсин вместо физраствора. Об этом сообщили "РГ" в региональном следственном управлении Следственного Комитета РФ.

- Без Вены виноватые - Александр Лукашевич: Отношение к украинскому национализму в ОБСЕ меняется медленно, но неуклонно - Что думают о перезапуске отношений с Россией способные к самостоятельному мышлению страны в штаб-квартире ОБСЕ в Вене? Как у ВСУ получается обмануть наблюдателей ОБСЕ на Донбассе? И почему в оценках действий украинских националистов до сих пор мало объективности?

- Мнение Казановы - В Москве представили двухтомную "Историю Крыма" - В Российском историческом обществе (РИО) представили первую за последние 200 лет научную историю Крымского полуострова. Два тома "Истории Крыма" от появления на берегу теплого Черного моря человека до Крымской весны четыре года писали крымские и московские ученые: пятьдесят на пятьдесят.

- Долевые игры - Банки пытаются расширить аудиторию ипотечных заемщиков за счет пар, живущих в гражданском браке - Российские банки на волне роста ипотечного кредитования пытаются расширить аудиторию заемщиков. С помощью ввода новых услуг они рассчитывают привлечь пары, живущие в гражданском браке, либо людей, покупающих жилье в складчину.

- Прибавка к маю - Правительство выделило деньги на повышение МРОТ - На повышение зарплат бюджетникам выделено 20 миллиардов рублей.

- Лучше в казну - Покупателей хотят лишить неустойки за некачественный товар - Ретейлеры стали все чаще жаловаться на "потребительский экстремизм". Клиенты злоупотребляют своими правами, а расплачиваться за это приходится продавцам. Последних эта ситуация категорически не устраивает, и они готовы менять Закон "О защите прав потребителей".

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ИЗВЕСТИЯ

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РБК RBCM daily

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