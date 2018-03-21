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Власти США одобрили заявки 33 компаний на $125 млн на торгах по нефтегазовым участкам


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 21 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшие в истории США торги по нефтегазовым участкам в Мексиканском заливе собрали заявки лишь на 139 миллионов долларов, одобрены были заявки 33 компаний на 124,76 миллиона долларов, следует из материалов Бюро по управлению добычей энергоресурсов в открытом море (Bureau of Ocean Energy Management).

На торги были выставлены все доступные участки Мексиканского залива - 14,4 тысячи блоков общей площадью более 31 миллиона гектаров, однако компании заинтересовались лишь 148 участками общей площадью 330 тысяч гектаров.

Среди участников торгов - Royal Dutch Shell, BP, Chevron, Total.

Это были вторые торги в рамках соответствующей продажи на 2017-2022 год. Проведенная почти год назад распродажа также не вызвала большого интереса у компаний.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить добычу энергоресурсов практически на всем внешнем континентальном шельфе побережья страны, в том числе на Аляске, во Флориде, Калифорнии и Мэйне. Согласно предложенному администрацией плану, в предстоящие пять лет с 2019 по 2024 год нефте- и газодобыча будет разрешена на 90% внешнего континентального шельфа Америки, в том числе в закрытых для разведки и добычи ранее районах Арктики, Атлантики и Тихого океана.

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