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Цены на нефть ускорили падение на опасениях глобальной торговой войны


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть ускорили снижение в четверг вечером на опасениях глобальной торговой войны после подписания президентом США Дональдом Трампом меморандума "О борьбе с экономической агрессией Китая", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.40 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79% - до 68,92 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,32% - до 64,31 доллара за баррель. В ходе дневных торгов мировые нефтяные цены снижались приблизительно на 0,1%.

Трамп в четверг подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Президент сказал, что относится к Китаю как к друзьям и уважает председателя КНР Си Цзиньпина, однако у США самый большой торговый дефицит из всех стран мира. Трейдеры опасаются глобальной торговой войны, которая может приостановить экономический рост и, в конечном счете, снизить потребление нефти.

"Обеспокоенность по поводу этих тарифов и того, что они могут сделать для торговли и глобальной экономики, вызвало небольшое падение", - приводит газета The Wall Street Journal слова менеджера по маркетинговым исследования Tradition Energy Джина Мак-Гиллиана (Gene McGillian).

В то же время трейдеры беспокоятся по поводу добычи нефти в США, которая остается на рекордных уровнях. По данным министерства энергетики страны, добыча "черного золота" в США за неделю по 16 марта выросла на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,3%, до 10,407 миллиона баррелей в сутки.

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