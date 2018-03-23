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Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесена на 20 апреля


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 20 апреля в Джедде (Саудовская Аравия), говорится в сообщении организаторов встречи.

Ранее в марте министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди сообщил РИА Новости, что следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в саудовской Джедде 14-15 апреля.

"Новая дата встречи министерского мониторингового комитета - 20 апреля 2018 года... в Джедде, Саудовская Аравия", - говорится в сообщении организаторов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Действие сделки продлевалось уже дважды, последний раз - до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

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