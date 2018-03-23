ОБЗОР: Энергорынок спорит о том, кто будет платить за "умные" счетчики

МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Состоявшиеся в пятницу в Совете Федерации парламентские слушания об интеллектуальных системах учета электроэнергии привели к жарким спорам о том, кто будет устанавливать "умные" счетчики и, главное, кто будет за это платить, потому что потребителям не раз обещали, что на них не ляжет эта оплата, но где еще взять денег, непонятно, и похоже, что необходимые средства еще могут заложить в тарифы.

В Госдуме в настоящее время находится законопроект об интеллектуальных системах учета электроэнергии, в ноябре он был принят в первом чтении. Интеллектуальная система учета включает в себя, в частности, и "умные" счетчики, способные удаленно передавать показатели, и различные датчики, позволяющие следить за работой электросетей, чтобы, например, быстро находить повреждения.

После принятия законопроекта в первом чтении к нему возникло много вопросов и теперь - до начала июня - собираются предложения по поправкам ко второму чтению.

Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко в пятницу отметил, что "мы в своем энергетическом кругу уже фактически договорились" о том, что внутри многоквартирных домов за установку и дальнейшее содержание приборов учета будут отвечать гарантирующие поставщики (основные энергосбытовые компании регионов РФ, обязанные обеспечивать электроэнергией всех обратившихся к ним потребителей), а по частным домам дискуссия продолжается.

КТО ЗАПЛАТИТ?

Кравченко не раз говорил в ответ на вопросы и даже требования парламентариев, что устанавливать "умные" счетчики электроэнергии предлагается за счет энергокомпаний - сбытовых или электросетевых. Осенью против такого подхода выступал электросетевой госхолдинг "Россети", поясняя, что кроме как из тарифа денег взять неоткуда.

Однако сейчас на парламентских слушаниях глава "Россетей" Павел Ливинский отметил, что внедрение интеллектуальных систем учета является важным элементом планируемой масштабной программы цифровизации компании стоимостью 1,3 триллиона рублей. Это принесет значительный экономический эффект компании, позволит снизить потери электроэнергии при передаче по сетям, а, следовательно, внедрение интеллектуальных систем становится окупаемым и для этого не нужен рост тарифов.

При этом программа цифровизации, как сообщали ранее "Россети", предполагает такие источники финансирования, как, например, повышение для потребителей платы за подключение к сетям до экономически обоснованной и оплата потребителей неиспользуемых, но построенных по заявкам, электросетей - так называемого сетевого резерва.

Глава одной из крупнейших энергокомпаний страны - "Интер РАО" IRAO - Борис Ковальчук все же поднял вопрос о том, кто будет оплачивать установку "умных" счетчиков. Сбытовая надбавка, за счет которой оплачивается работа гарантирующих поставщиков, как и тарифы электросетевых компаний, устанавливаются государством, и все расходы компаний нормированы, напомнил Ковальчук. Экономия, которую получают компании, изымается из тарифа. Если экономия остается в тарифе, выходит, что потребитель платит эти деньги, пояснил глава "Интер РАО".

"Это значит, что потребитель и гражданин за это (установку счетчиков - ред.) заплатил. Поэтому давайте мы честно будем разбираться, платит за это потребитель или нет. И если быть до конца честным, кто-то за эти приборы должен заплатить. Нам надо еще изучить вопрос", - считает Ковальчук.

СЧЕТЧИКИ МОГУТ УЧЕСТЬ В ТАРИФАХ?

Начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев отметил, что, как правило, в рамках долгосрочных пятилетних инвестпрограмм, которые есть у электросетей, можно обеспечить внедрение интеллектуального учета за счет экономии, которую он приносит компании.

"В настоящее время многие другие компании внедряют различные элементы оптимизации - это генераторы и сбытовые компании. И никаких составляющих в рамках тарифа для этого не добавляем. Также сетевые компании могут на своей площадке выбрать различные механизмы оптимизации и получать автоматически экономию. Если им нужен больший период окупаемости, об этом можно поговорить. То есть, если это не пять лет, а десять лет, мы готовы рассмотреть такие варианты. В принципе, даже 15 лет", - сообщил Васильев.

"Если мы нагружаем этим (установкой счетчиков - ред.) ресурсоснабжающие организации, то это действительно будут ресурсоснабжающие организации, вне зависимости от того как называется: либо гарантирующий поставщик, либо сети. Напомню, что подобного рода возможности - включить либо в состав тарифа на передачу, либо в сбытовую надбавку - подобного рода возможности имеют место быть", - заявил замминистра энергетики.

И он подытожил, вспоминая известную фразу из романа Михаила Булгакова: "Квартирный вопрос портит всех, а тут вопрос денег портит всех".

КТО БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ СЧЕТЧИКИ?

Глава "Россетей" в своем выступлении отмечал значимость того, чтобы компания занималась внедрением интеллектуальных систем учета.

"Важно отметить, что у монополии есть свои плюсы, электросетевой. Мы никуда не денемся, сети не исчезнут. Данные бесплатны и общедоступны, единая ответственность, ответственность за качество. Ограничить нас в установке интеллектуальных систем учета невозможно, потому что это элемент управления сетью, это право, предусмотренное конституцией и Гражданским кодексом", - заявил Ливинский.

Он отметил, что "Россети", как крупнейшая электросетевая компания страны, могут показать дополнительный эффект от внедрения интеллектуальных систем учета благодаря масштабу своей работы.

Все это вызвало резкую критику главы "Интер РАО". Он отметил, что предложения "Россетей" не предусматривают развития конкуренции на энергорынке, которое могли бы обеспечить новые цифровые технологии, а только усиливают монопольное положение компании.

"Вот, показывают: ни о какой конкуренции никто не говорит, везде сетевые организации. Коллеги, давайте для начала определимся с понятийным аппаратом, не будем рассказывать друг другу о конкуренции в не наших сегментах и пытаться продвинуть конкуренцию путем монополизации ряда типов деятельности. Не делают конкуренцию, монополизируя сегмент", - заявил Ковальчук, комментируя представленную презентацию "Россетей".

Он описал ситуацию, когда энергосбытовой компании надо установить счетчик на границе дома, чтобы посчитать общедомовое потребление. Но гарантирующему поставщику это не разрешают сделать, поясняя, что счетчик должна поставить электросетевая компания.

"Не пойдет. Это право мое, как гарантирующего поставщика, поставить прибор учета. Это право ТСЖ поставить прибор учета, если они чувствуют, что в доме воруют электроэнергию. Они могут разбираться. Почему идет вмешательство монополии? Никогда, Павел Анатольевич (Ливинский - ред.), категорически с этим не соглашусь. Считаю это просто нарушением прав и свобод, как Вы сказали, даденных нам конституцией", - продолжил Ковальчук.

Его поддержала и председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая. По ее словам, потребителям, особенно работающим на оптовом рынке электроэнергии, бывают необходимы системы учета с различными опциями, совсем не нужными электросетям, и правом потребителя должно быть определение своих потребностей в этой сфере. Кроме того, она напомнила, что полная база данных по потребителям есть именно у энергосбытовых компаний, и им логичнее заниматься и учетом энергопотребления.