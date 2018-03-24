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"Росатом" применит на АЭС в Египте оборудование, повышающее эффективность атомной станции


Энергосети

МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" планирует применить в реакторных установках энергоблоков первой в Египте АЭС "эд-Дабаа" главные циркуляционные насосы ГЦНА-1753 - уникальное оборудование, которое поможет повысить безопасность будущей АЭС, сообщается на сайте закупок госкорпорации.

Насосы ГЦНА-1753 не имеют аналогов в мире.

Главные циркуляционные насосы - неотъемлемая часть реакторных установок атомных электростанций. Они обеспечивают прокачку теплоносителя через активную зону ядерного реактора с целью отвода тепла от нее.

ГЦНА-1753, разработанный ранее предприятием Росатома АО "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (ЦКБМ, Санкт-Петербург), имеет ряд преимуществ, позволяющих повысить безопасность и эффективность реакторных установок. Основная особенность ГЦНА-1753 - система водяной смазки всех узлов насоса и электродвигателя, это позволяет отказаться от использования масла в реакторном отделении, что значительно повышает пожаробезопасность реакторной установки.

Кроме того, исключение маслосистемы и соответствующего оборудования ведет к уменьшению металлоемкости насоса и снижению его веса на несколько тонн. Также ГЦНА-1753 обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, вдобавок сокращается время ремонта этого оборудования.

В целом, улучшенные характеристики надежности и увеличение КПД приводят к существенной экономии средств конечного потребителя на протяжении всего жизненного цикла новых насосов. В конце 2015 года ЦКБМ сообщало об успешном завершении ресурсных испытаний ГЦНА-1753.

Как следует из материалов на сайте закупок "Росатома", технический проект ГЦНА-1753 для АЭС "эд-Дабаа" предстоит доработать исходя из особенностей реакторной установки, которая будет эксплуатироваться на ее энергоблоках. Все необходимые работы предстоит завершить в начале 2019 года.

В 2017 году сообщалось, что ГЦНА-1753 планируется применить в реакторных установках энергоблоков АЭС "Пакш-2", которая будет построена в Венгрии с участием России.

Четыре энергоблока АЭС "эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" - это блоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

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