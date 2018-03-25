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Роснефть и власти Катара создадут совместный центр исследований в энергетике - МИД Катара


Энергосети / Мировая экономика

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ДОХА, 25 мар /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. Компания "Роснефть" ROSN подпишет соглашение о сотрудничестве с управлением Катара по образованию и науке о создании совместного центра исследований в нефтяной сфере и энергетике во время визита эмира Катара в Москву, сообщили в воскресенье РИА Новости в МИД Катара.

Ранее посол Катара в РФ Фахд Мухаммед аль-Аттыйя сообщил, что эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и президент России Владимир Путин обсудят на переговорах в Москве региональные вопросы, в том числе Сирию и Йемен, а также Палестину.

В воскресенье вечером эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого, как ожидается, на переговорах будут затронуты вопросы сотрудничества в экономике, торговле, сельском хозяйстве, а также расширение инвестиционного сотрудничества.

"Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между управлением Катара по образованию и науке и компанией "Роснефть" в области науки и обучения, которое предусматривает создание совместного научного центра для исследований в нефтяной сфере и энергетике", - отметил собеседник агентства.

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