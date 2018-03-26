"Роснефть" и власти Катара договорились о сотрудничестве в сфере науки и образования

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МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN и Катарский фонд образования и науки и социального развития подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования.

Документ подписан в присутствии президента России и эмира Катара по итогам переговоров в Москве.

По условиям соглашения стороны планируют организовать повышение квалификации и переподготовку российских и катарских специалистов и инженеров в образовательных учреждениях, курируемых Катарским фондом, а также в ведущих российских вузах — партнерах "Роснефти" для обеспечения кадров знаниями и компетенциями соответствующими современным тенденциям развития научно-исследовательской сферы, сообщает российская компания на своем сайте.

Стороны, в частности, намерены проводить семинары, конференции и круглые столы по актуальным тематикам отрасли с привлечением международных экспертов в нефтегазохимической и других технологических областях.

"Россия и Катар инвестируют в экономику будущего — экономику знаний. Как отметил президент Российской Федерации "сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии и компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни", — отметил глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в релизе компании.

"Взаимодействие в сфере научно-технических исследований и образовании — одна из целей нашего сотрудничества с Катаром. И в этой связи мы будем совместно финансировать приоритетные научные разработки и реализовывать образовательные программы во благо наших стран", — добавил он.