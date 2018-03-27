FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

DEA Deutsche Фридмана выиграла в консорциуме торги по двум участкам нефти в Мексике


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

Добавлена дополнительная информация после второго абзаца.

МЕХИКО, 27 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежащая LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана, выиграла право на разработку двух участков углеводородов в Мексике в составе консорциума с Pemex и Compania Espanola de Petroleos.

Как передает корреспондент РИА Новости с тендера, консорциум подал заявки на участки 16 и 17 в провинции углеводородов Тампико-Мисантла-Веракрус. Их площадь составляет 785 квадратных километров и 842 квадратных километра соответственно. Консорциум предложил участие государства в этих проектах на уровне 24,23% и 35,51% соответственно.

Кроме того, заявку на участие в торгах подал российский "Лукойл" LKOH в консорциуме с итальянской Eni. Мексика выставила на эти торги 35 участков, тендер по 27 уже проведен, при этом участники подали заявки лишь по 8 блокам.

Испанская Repsol и британская Premier Oil выиграли по два контракта в провинции Бургос, победителем по одному участку стали Capricorn и Citla, еще по одному - Pemex и Compania Espanola de Petroleos.

DEA Deutsche Erdoel в июле 2017 года в консорциуме с Pemex выиграла торги на разведку по блоку 2 в Мексиканском заливе. DEA принадлежит 30%-я доля, Pemex владеет 70% в качестве оператора. В сентябре консорциум получил лицензию. В октябре DEA Deutsche Erdoel совместно с египетской Cheiron выиграли конкурс на право стать партнером Pemex по разработке двух зрелых нефтегазовых месторождений на юге Мексики.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ