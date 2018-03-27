DEA Deutsche Фридмана выиграла в консорциуме торги по двум участкам нефти в Мексике

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МЕХИКО, 27 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский. DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежащая LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана, выиграла право на разработку двух участков углеводородов в Мексике в составе консорциума с Pemex и Compania Espanola de Petroleos.

Как передает корреспондент РИА Новости с тендера, консорциум подал заявки на участки 16 и 17 в провинции углеводородов Тампико-Мисантла-Веракрус. Их площадь составляет 785 квадратных километров и 842 квадратных километра соответственно. Консорциум предложил участие государства в этих проектах на уровне 24,23% и 35,51% соответственно.

Кроме того, заявку на участие в торгах подал российский "Лукойл" LKOH в консорциуме с итальянской Eni. Мексика выставила на эти торги 35 участков, тендер по 27 уже проведен, при этом участники подали заявки лишь по 8 блокам.

Испанская Repsol и британская Premier Oil выиграли по два контракта в провинции Бургос, победителем по одному участку стали Capricorn и Citla, еще по одному - Pemex и Compania Espanola de Petroleos.

DEA Deutsche Erdoel в июле 2017 года в консорциуме с Pemex выиграла торги на разведку по блоку 2 в Мексиканском заливе. DEA принадлежит 30%-я доля, Pemex владеет 70% в качестве оператора. В сентябре консорциум получил лицензию. В октябре DEA Deutsche Erdoel совместно с египетской Cheiron выиграли конкурс на право стать партнером Pemex по разработке двух зрелых нефтегазовых месторождений на юге Мексики.