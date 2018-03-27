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Eni будет оператором нефтегазового проекта в Мексике, выигранного вместе с "Лукойлом"


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 27 мар /ПРАЙМ/. Итальянская Eni будет оператором проекта по разработке нефтегазового месторождения в Мексике, тендер по которому компания выиграла во вторник совместно с российским "Лукойлом", сообщил РИА Новости глава представительства LUKOIL International в Мексике Павел Супрунов.

"Лукойл" LKOH примет финансовое участие, отметил он. "Конечно, это успех, любой выигрыш – это успех, особенно при такой конкуренции. Eni будет оператором проекта, мы будем финансово участвовать и готовить соглашение о совместной работе", - сказал Супрунов. Он добавил, что о сроках разработки проекта говорить пока рано. У компаний есть обязательство по бурению двух скважин, однако решение об увеличении их числа будет принимать Eni как оператор.

"Лукойл" и итальянская Eni выиграли тендер на участок углеводородов номер 28 в провинции Куэнкас дель Сурэсте в прибрежных водах Мексиканского залива, предложив участие государства на уровне 65%, коэффициент добавленных инвестиций — 1,5, платеж в размере 59,8 миллиона долларов.

На втором месте оказался консорциум DEA Deutsche Erdoel, принадлежащий LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана, и Premier Oil, предложивший платеж в размере 14,17 миллиона долларов.

Всего "Лукойл" подал заявки по четырем участкам (номера 28, 30, 31 и 33), однако по остальным компании победить не удалось.

"Лукойл" уже является партнером Eni по трем блокам углеводородов в Мексике. Кроме того, в июне 2017 года LUKOIL International Upstream Holding стал победителем тендера по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива в нефтяной провинции Куэнкас дель Сурэсте. "Лукойл" предложил долю роялти в размере 75%.

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