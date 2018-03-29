FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Предложенная цена за оператора ГТС Греции DESFA превышает 400 млн евро - Минэнерго страны


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

АФИНЫ, 29 мар /ПРАЙМ/. Предложенная на новом тендере цена за греческую газотранспортную систему DESFA превышает прежний уровень в 400 миллионов евро, заявил министр энергетики Греции Йоргос Статакис. Его заявление поступило в РИА Новости из пресс-службы Минэнерго страны.

Фонд использования госимущества Греции HRADF в четверг вскрыл конверты с двумя обязывающими предложениями на покупку 66% акций DESFA и запросил "улучшенные" предложения.

На предыдущем тендере, который проводился в июне 2013 года, Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) предложила 400 миллионов евро. Однако в ноябре 2016 года сделка была разорвана, так как Еврокомиссия запретила продажу контрольного пакета DESFA.

"Завершен первый раунд торгов за 66% акций DESFA. Предлагаемая цена превышает 400 миллионов евро, предложенных во время предыдущего тендера. Заявленные предложения варьировались между границами, установленными двумя независимыми оценщиками. Сейчас пройдет второй раунд торгов с улучшенными предложениями", - заявил Статакис.

По его словам, тендер будет завершен в течение нескольких недель.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ