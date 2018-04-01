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Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля снизилась на $8,1 - до $111,4 за тонну


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 апреля снизилась на 8,1 доллара - до 111,4 доллара за тонну со 119,5 доллара за тонну в марте, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта 2018 года составила 62,54 доллара за баррель, или 456,6 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 апреля сократилась до 17,9 доллара с 19,4 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снизилась до 33,4 доллара с 35,8 доллара, на темные — до 111,4 со 119,5 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина с 1 апреля уменьшилась до 33,4 доллара с 35,8 доллара, прямогонного (нафта) — до 61,2 доллара с 65,7 доллара за тонну.

Пошлина на кокс понизилась до 7,2 доллара с 7,7 доллара за тонну.

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