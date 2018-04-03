РФ с вводом новых газопроводов снизит транзит через Украину до 10-15 млрд кубов - Миллер

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Транзит российского газа через Украину не прекратится с вводом газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2", но сократится до 10-15 миллиардов кубометров газа в год, сообщил председатель правления "Газпрома" GAZP Алексей Миллер.

"Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины, потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные. По-видимому, речь может идти о 10-15 миллиардах кубометров газа в год", - сообщил Миллер в эфире Первого канала.

"Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже", - ответил он на вопрос о том, будет ли заключен контракт на новых условиях.

По итогам 2017 года транзит российского газа через Украину составил рекордный за последние восемь лет объем – 93,5 миллиарда кубов. В 2016 году транзит российского газа через украинскую ГТС вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубов.

Как говорил Миллер летом 2017 года, перестройка газотранспортных потоков на территории России предопределяет, что транзит российского газа через Украину к началу 2020 года может составить от 10 до 15 миллиардов кубометров в год.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.