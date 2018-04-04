США могут ввести пошлины на автомобили, приборы, оборудование из КНР

ВАШИНГТОН, 4 апр /ПРАЙМ/. США могут ввести пошлины на автомобили, приборы и широкий спектр оборудования из КНР, говорится в перечне предложений управления торгового представителя США (USTR).

В списке из 1,3 тысячи позиций числятся автомобили, включая электромобили, мотоциклы, локомотивы, суда и катера, станки и иные промышленные автоматы, телекоммуникационное оборудование, запчасти для целого ряда отраслей, включая авиационную, медицинские и научные приборы, огнестрельное оружие, а также большое количество продукции из стали и других металлов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении ввести пошлины на импорт из Китая стоимостью до 50 миллиардов долларов. Предложенный во вторник список не является окончательным, он будет принят по результатам дополнительной экспертизы и обсуждения, говорится в сообщении USTR.