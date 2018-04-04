FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

США могут ввести пошлины на автомобили, приборы, оборудование из КНР


Рынки / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 4 апр /ПРАЙМ/. США могут ввести пошлины на автомобили, приборы и широкий спектр оборудования из КНР, говорится в перечне предложений управления торгового представителя США (USTR).

В списке из 1,3 тысячи позиций числятся автомобили, включая электромобили, мотоциклы, локомотивы, суда и катера, станки и иные промышленные автоматы, телекоммуникационное оборудование, запчасти для целого ряда отраслей, включая авиационную, медицинские и научные приборы, огнестрельное оружие, а также большое количество продукции из стали и других металлов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении ввести пошлины на импорт из Китая стоимостью до 50 миллиардов долларов. Предложенный во вторник список не является окончательным, он будет принят по результатам дополнительной экспертизы и обсуждения, говорится в сообщении USTR.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ