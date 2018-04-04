Программа снижения потерь позволила "Россетям" сэкономить 36 млрд руб за 5 лет — Новак

МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак поздравил с пятилетием компанию "Россети" и отметил, что программа снижения потерь позволила "Россетям" снизить их за пять лет до 8,93% с 9,88%, а экономический эффект за этот же период составил 36 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Сегодня мы с вами отмечаем первый юбилей компании, которую еще недавно вместе создавали. "Россети" стала одной из крупнейших электросетевых компаний в мире с самой большой сетью линий электропередач", — приводятся в сообщении слова Новака.

"За 5 лет компании "Россети" удалось снизить удельную аварийность вдвое, а программа снижения потерь позволила снизить их за 5 лет с 9,88% до 8,93% и дала экономический эффект более 36 миллиардов рублей", — отметил он.

Кроме того, министр указал, что "Россети" за пять лет стала современной, инновационной, устремленной в будущее и привлекательной для отечественных и иностранных инвесторов компанией. Он напомнил, что за прошлый год компания получила свыше 100 миллиардов чистой прибыли.

"Впереди у нас еще очень много задач, в том числе поставленных президентом в ежегодном послании – это повышение конкурентоспособности, эффективности операционной деятельности, и переход на цифровые технологии, и модернизация, и развитие распределенной энергетики, и участие в инфраструктурных проектах. Не сомневаюсь, что с ними удастся успешно справиться", — отметил министр.

Он также добавил, что более 2,3 миллиона километров ЛЭП, из которых более 140 тысяч километров — магистральные, 500 тысяч подстанций компании мощностью 773 тысячи МВА обеспечивают передачу 75% всей вырабатываемой в России электроэнергии.