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ВГК на Сахалине в 2019 году планирует нарастить объем добычи угля до 10 млн тонн


Энергосети

УГЛЕГОРСК (Сахалинская область), 5 апр /ПРАЙМ/. Восточная горнорудная компания (ВГК), ставшая резидентом Свободного порта в Сахалинской области, намерена добыть в 2018 году восемь миллионов тонн угля, в 2019 году – десять миллионов тонн, сообщил технический директор компании "Солнцевский угольный разрез" (дочернее предприятие ВГК) Станислав Вегнер.

"Мы планируем добыть восемь миллионов тонн угля, в 2019 году – десять миллионов тонн", - сказал Вегнер журналистам.

Как пояснил журналистам ведущий менеджер по корпоративным коммуникациям компании Александр Самойлович, это стало возможно благодаря увеличению инвестиций ВГК. В 2017 году ВГК вложила в свои сахалинские предприятия – Солнцевский угольный разрез и угольный морской порт Шахтерск – 1,1 миллиарда рублей. В 2018 году планируется увеличить объем инвестиций более чем вдвое – до 2,25 миллиарда рублей.

"Компания продолжает закупать новое оборудование, технику, модернизировать предприятия, улучшать условия труда работников", - уточнил Самойлович.

По словам Вегнера, вместе с ВГК развиваются вспомогательные компании. "Сюда хочет зайти компания по ремонту двигателей. Эти двигатели ставят на наших грузовиках и самосвалах, которые возят уголь в порт. Создан лабораторный комплекс компании SGS", - сказал он.

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