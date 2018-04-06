Цены на нефть снижаются на данных о росте числа буровых установок в США выше 1 тысячи

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть ускорили снижение вечером в пятницу после данных от BHGE об увеличении числа буровых установок в США выше одной тысячи штук, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.35 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,89% - до 67,05 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 2,47% - до 61,97 доллара за баррель.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за неделю, завершившуюся 6 марта, число буровых установок в США выросло на 10 штук, или более чем на 1%, до 1003 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 164 штук, или на 19,5%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 11 штук, или на 1,4%, до 808 штук. Количество газодобывающих установок не изменилось - 194 единицы.

Кроме того, на нефтяные цены также оказывают давление сообщения о новых возможных торговых пошлинах США. Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая стоимостью 100 миллиардов долларов.

"Возросшая вероятность прямой тарифной войны вызывает в сознании образы замедления экономического роста, которое может привести к снижению спроса на нефть, который в последние несколько месяцев сыграл на восстановление цен на нефть", - приводит агентство Рейтер мнение президента Ritterbusch and Associates Джима Риттербуша (Jim Ritterbusch).