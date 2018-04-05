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"Русал" может объявить техдефолт по некоторым обязательствам из-за санкций


Компании / Индустрия / Металлургия / Рынки

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Компания "Русал" может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США, следует из сообщения компании, размещенного на Гонконгской фондовой бирже.

"Компания считает, что санкции OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами) могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает влияние (если таковое будет) таких технических дефолтов на финансовое положение группы. В настоящее время компания полностью выполняет свои кредитные и финансовые обязательства (включая обязательства по выплате долга). Компания намерена продолжать выполнять свои существующие обязательства в соответствии с правовыми и нормативными требованиями", - говорится в сообщении "Русала".

"Русал" указывает, что первоначальная оценка влияния санкций на компанию показывает, что их последствия могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы группы.

"Компания продолжает уделять основное внимание своему бизнесу, и самое главное, своим клиентами, инвесторами и партнерам по всему миру. ... Компания сделает новые объявления сразу после дальнейшей оценки ситуации. Акционерам и потенциальным инвесторам советуем проявлять особую осторожность при работе с ценными бумагами компании", - говорится в сообщении.

Акции "Русала" на фондовой бирже Гонконга после данного сообщения дешевеют на 41,8%, до 2,7 гонконгского доллара.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", группа "ГАЗ" GAZA. Олег Дерипаска после этого заявил, что проанализирует ситуацию со своим попаданием в санкционный список США после празднования Пасхи.

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