EIA повысило прогноз средней цены нефти Brent в 2018 г до $63,36 с $62,13

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз по средней цене североморской нефти марки Brent в 2018 году до 63,36 доллара за баррель, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе EIA. Мартовская оценка ведомства составляла 62,13 доллара за баррель.

В 2019 году ведомство прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне 62,68 доллара за баррель против оценки предыдущего месяца в 61,51 доллара за баррель.

Прогноз EIA по средней цене на нефть марки WTI на 2018 год также увеличен - до 59,37 доллара с 58,17 доллара за баррель в мартовском прогнозе. На 2019 год ведомство прогнозирует среднюю стоимость марки в 58,68 доллара, в марте прогноз составлял 57,51 доллара.

EIA также подтвердило мартовскую прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году на рекордном уровне в 10,7 миллиона баррелей в сутки. После пересмотра показателей EIA сообщило, что в ноябре добыча нефти составила 10,066 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,4 миллиона баррелей в сутки, что выше прогноза предыдущего месяца в 11,3 миллиона баррелей. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,3 миллиона баррелей в день.

По предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в марте достигла нового исторического максимума - 10,38 миллиона баррелей в сутки, что на 260 тысяч баррелей в сутки больше, чем в феврале. Более точные данные по добыче управление сообщает в своем ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Уточненный показатель за январь станет известен в конце мая.

Согласно последнему ежемесячному отчету EIA, опубликованному 30 марта, среднесуточная добыча нефти в США в январе 2018 года выросла на 0,1% с пересмотренного показателя декабря, до 9,964 миллиона баррелей в сутки. Декабрьский показатель добычи в США был пересмотрен в сторону увеличения - до 9,958 миллиона баррелей в сутки с 9,949 миллиона.