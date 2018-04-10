Мексика должна воспользоваться падением экспорта нефти из Венесуэлы в США – глава Pemex

МЕХИКО, 10 апр/ПРАЙМ/. Мексике следует воспользоваться снижением добычи нефти в Венесуэле для увеличения поставок собственного топлива на заводы в США, заявил гендиректор мексиканской госкомпании Pemex Карлос Тревиньо.

Он отметил, что заводы на побережье Мексиканского залива в США ориентированы на переработку тяжелой нефти – как венесуэльской, так и мексиканской.

"Венесуэла снизила добычу, и это позволяет не только Мексике и Pemex иметь возможность для поставки нефти, но и победителям конкурсов в 2017 году, которые уже начинаю производить первые баррели. Бесспорно, это большая возможность, которой Мексика и Pemex должны воспользоваться", - заявил Тревьньо на пресс-конференции.

Он также сообщил, что в настоящее время компания значительно увеличила объемы переработки нефти на своих заводах в Мексике - до 834 тысячи баррелей в день и планирует рост этой цифры до 900 тысяч. Добыча компании в 2017 году в среднем составила 1,948 миллиона баррелей в день (изначальный план на год - 1,944 миллиона), несмотря на сокращение добычи в сентябре из-за землетрясений и ураганов.

Экспорт венесуэльской нефти в США в феврале снизился до 15-летнего минимума на фоне падения производства в стране - по данным Thomson Reuters, в феврале PDVSA и ее совместные предприятия отправили в США 21 партию нефти — половину от месячной нормы в последние годы, или 378,45 тысячи баррелей в сутки. Это на 21% ниже января и на 43% ниже февраля 2017 года.