FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Мексика должна воспользоваться падением экспорта нефти из Венесуэлы в США – глава Pemex


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 10 апр/ПРАЙМ/. Мексике следует воспользоваться снижением добычи нефти в Венесуэле для увеличения поставок собственного топлива на заводы в США, заявил гендиректор мексиканской госкомпании Pemex Карлос Тревиньо.

Он отметил, что заводы на побережье Мексиканского залива в США ориентированы на переработку тяжелой нефти – как венесуэльской, так и мексиканской.

"Венесуэла снизила добычу, и это позволяет не только Мексике и Pemex иметь возможность для поставки нефти, но и победителям конкурсов в 2017 году, которые уже начинаю производить первые баррели. Бесспорно, это большая возможность, которой Мексика и Pemex должны воспользоваться", - заявил Тревьньо на пресс-конференции.

Он также сообщил, что в настоящее время компания значительно увеличила объемы переработки нефти на своих заводах в Мексике - до 834 тысячи баррелей в день и планирует рост этой цифры до 900 тысяч. Добыча компании в 2017 году в среднем составила 1,948 миллиона баррелей в день (изначальный план на год - 1,944 миллиона), несмотря на сокращение добычи в сентябре из-за землетрясений и ураганов.

Экспорт венесуэльской нефти в США в феврале снизился до 15-летнего минимума на фоне падения производства в стране - по данным Thomson Reuters, в феврале PDVSA и ее совместные предприятия отправили в США 21 партию нефти — половину от месячной нормы в последние годы, или 378,45 тысячи баррелей в сутки. Это на 21% ниже января и на 43% ниже февраля 2017 года.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ