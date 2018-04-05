"Роснефть" заказала технико-экономические предложения по освоению Хара-Тумуса на Хатанге

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. "Роснефть" ROSN заказала выполнение до 20 апреля технико-экономических предложений по освоению участка недр Хара-Тумус в Хатангском заливе моря Лаптевых следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно материалам, закупка была проведена 22 марта, при этом 21 марта представитель компании сообщил РИА Новости, что "Роснефть" отложила решение о подаче документов на конкурс по нефтегазовому участку Хара-Тумус до окончания исследований Хатангского участка, но сохранила интерес.

Согласно закупочным материалам, исполнитель - "РН-Шельф-Арктика", стоимость контракта на выполнение технико-экономических предложений – 10,7 миллиона рублей. Соответствующий протокол был подписан 30 марта, информация о закупке размещена во вторник.

Ранее представитель Минприроды сообщил, что конкурс на нефтегазовый участок Хара-Тумус не состоялся, потому что "Роснефть" как единственный участник не внесла платеж и не представила технико-экономическое обоснование разработки месторождения.

"Роснефть" в феврале подала заявку на участие в конкурсе на участок Хара-Тумус. Стартовый платеж для участия в конкурсе составлял 656,4 миллиона рублей. Извлекаемые запасы нефти в пределах участка Хара-Тумус по категории С1 составляют 0,225 миллиона тонн, по категории С2 — 26,745 миллиона тонн. Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти по категории Д1 составляют 3,2 миллиона тонн, газа — 6,8 миллиарда кубометров.

"Роснефть" уже ведет работы на полуострове Хара-Тумус, на котором расположен участок. Так, в июне 2017 года "Роснефть" в результате бурения поисковой скважины с берега этого полуострова открыла новое месторождение — Центрально-Ольгинское на Хатангском лицензионном участке. При этом часть Центрально-Ольгинского месторождения расположена на участке Хара-Тумус.