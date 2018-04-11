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Канадская Альберта готова купить нефтепровод Trans Mountain, чтобы его построить


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 11 апр /ПРАЙМ/. Канадская провинция Альберта готова купить проект нефтепровода Trans Mountain, если это поможет его реализации, заявила премьер провинции Рейчел Нотли.

"Мы рассматриваем ряд финансовых вариантов, позволяющих добиться расширения Trans Mountain, вплоть до покупки нефтепровода, если это будет необходимо. Но это не единственный вариант", - приводит слова премьера Canadian Press.

В свою очередь, ее коллега из Британской Колумбии Джон Хорган заявил, что Альберта имеет право поступать как считает нужным на своей территории.

В минувшие выходные компания Kinder Morgan Canada Limited заявила, что остановила проведение большей части работ по расширению нефтепровода Trans Mountain в Канаде, столкнувшегося с сопротивлением властей Британской Колумбии. Власти Канады, а также провинций Альберта и Саскачеван поддерживают расширение нефтепровода, а правительство Британской Колумбии выступает против него.

Проект Trans Mountain стоимостью 7,4 миллиарда канадских долларов предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном в Альберте и Бернаби в Британской Колумбии с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Начало работ было запланировано на осень 2017 года, первые поставки — на декабрь 2019.

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