ФАС в 2018 году может представить эталонный принцип в теплоснабжении

КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба РФ рассчитывает уже в этом году представить эталонный принцип тарифного регулирования в теплоснабжении, сообщил замруководителя ФАС Виталий Королев.

"Эталонный принцип тарифного регулирования позволит существенным образом выравнять картинку в теплоснабжении. Сейчас тарифы могут различаться в десятки раз в разных субъектах РФ. Считаю, что в этом году мы уже представим результаты работы", - сказал он в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме.

Суть принципа эталонного подхода заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Новый метод позволяет добиться прозрачного и ясного, в том числе для потребителя, порядка ценообразования.

Предполагается, что переход на новый принцип будет стимулировать организации к реальной экономии средств и повышению эффективности работы. В настоящее время принцип эталонов внедряется в сфере купли-продажи электроэнергии для гарантирующих поставщиков.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.