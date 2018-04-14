Цены на нефть отреагируют ростом на информацию об ударах по Сирии - эксперты

МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Цены на нефть после удара по Сирии продолжат рост, однако скачка до 80 долларов за баррель вряд ли стоит ждать, рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

"Добыча нефти в Сирии после нескольких лет гражданской войны упала практически до нуля, поэтому ракетный удар США не окажет существенного влияния на физический баланс спроса и предложения на рынке нефти. Цены на нефть, однако, уже несколько выросли в ожидании военной операции, и могут продолжить свой рост, так как инвесторы традиционно нервно реагируют на происходящее в регионе, где сосредоточена большая часть глобальных запасов нефти", - считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

"Нефть также подскочит в цене, хотя говорить о 80 долларах за баррель не приходится", - считает директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

Согласно данным торгов, на 22.06 мск 13 апреля стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,58%, до 72,44 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,3%, до 67,27 доллара за баррель. До выхода статистики Brent дорожал на 1%, WTI - на 0,6%.

В среду цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года — до 73 и 67 долларов за баррель соответственно после того, как президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.