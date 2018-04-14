МНЕНИЕ: Эксперты рассказали о последствиях ударов по Сирии для российского рынка и рубля

МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Первая реакция российских рынков на информацию об ударах по Сирии проявится в резком падении стоимости фондовых активов и рубля, считает директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

"При этом нефть также подскочит в цене, хотя говорить о 80 долларах за баррель не приходится", - сказал Разуваев РИА Новости.

Что касается российских рынков, то ЦБ может оказать поддержку ОФЗ, возможно и рублю – вплоть до валютных интервенций, ведь объем валютных резервов РФ превышает 450 миллиардов долларов, рассуждает эксперт.

"Если совсем все будет плохо, и рынки войдут в пике, то не исключена приостановка, например, торгов долларом, тем более, что расчеты по доллару проходят через Нью-Йорк, а тут такое", - добавил Разуваев.

"Впрочем, рынки устроены так, что заранее закладывают в ценах ожидаемые события, и обострение в Сирии уже в значительной степени учтено", - уточнил эксперт.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко также считает, что удары по Сирии негативно скажутся на российском рынке.

"Акции российских компаний, скорее всего, отреагируют негативно – градус напряженности между Москвой и Вашингтоном достиг очень высокой отметки, а удар по Сирии может привести к локальному военному конфликту. В этом случае ситуация может стать неуправляемой, и инвесторы, учитывая пусть и небольшой, но все же риск, что ситуация может развиваться по такому неблагоприятному сценарию, могут начать выходить из российских бумаг", - заявил он РИА Новости.