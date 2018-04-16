Акции "Русала" упали более чем на 15% после открытия Гонконгской биржи

ПЕКИН, 16 апр /ПРАЙМ/. Акции компании "Русал" продолжили падение на Гонконгской фондовой бирже на фоне введения санкций США и потеряли после открытия торгов в понедельник более 15%, свидетельствуют данные биржи.

К 10.05 (5.05 мск) акции алюминиевого гиганта подешевели на 15,2% - до 1,73 гонконгского доллара за акцию.

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и "Русал" (в котором он владеет 48,13% акций).

Фондовые рынки отреагировали на информацию отрицательно. В тот день акции "Русала" падали на бирже Гонконга и Московской бирже на 40-50%. К настоящему моменту бумаги смогли несколько отыграть позиции, но не в полной мере.

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал один месяц на продажу акций и долговых инструментов "Русала" - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. Американским гражданам дано два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями, попавшими под санкции.