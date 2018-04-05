Ряд механизмов при испытании турбины ГТД-110М вышел из строя, но это не фатально - Ростех

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Ряд механизмов при испытании газотурбинной установки ГТД-110М вышел из строя, но это не является для проекта фатальным, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что тестовые испытания прототипа газовой турбины мощностью в 110 МВт на заводе НПО "Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") в Рыбинске в декабре прошлого года потерпели неудачу. Один из источников агентства заявил, что "турбина развалилась". По его словам, были попытки восстановить прототип к марту, но этого сделать не удалось.

"Это некорректная информация", - заявили РИА Новости в "Ростехе", комментируя материал Рейтер о поломках прототипа разрабатываемой газовой турбины.

"В ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов, действительно, вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем. Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным. Напомним, что это первый опыт создания турбин такого класса в РФ, и сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы", - добавили в госкорпорации. В "Ростехе" отметили, что неисправность может быть устранена и соответствующие работы уже ведутся. При этом там отметили, что комментировать новые сроки проекта пока преждевременно.

"Все участники проекта настроены твердо, работы будут продолжены. С учетом того, что проекту требуются дополнительные компетенции и инвестиции, мы обсуждаем возможность привлечения в него еще одного участника – компании "Силовые машины" SILM, - добавили в корпорации. Как отметили в "Ростехе", у "Силовых машин" есть необходимые компетенции и незагруженные мощности для крупноузловой и финальной сборки машин данного класса. Взаимодействие с компанией возможно в формате СП.

Доработкой турбин большой мощности, - от 110 МВт и выше, - занимается совместное предприятие "Интер РАО" IRAO, "Роснано" и НПО "Сатурн" - "Инженерный центр газотурбинных технологий". В СП 50% плюс одна акция принадлежат "Интер РАО", 40% минус одна акция — "Роснано", 10% - "Сатурну". Средства на проект привлекаются в рамках тройного инвестиционного соглашения ПАО "ОДК – Сатурн", ПАО "Интер РАО" и ООО "Роснано", а также со стороны Минпромторга РФ.