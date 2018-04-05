Дайджест российских СМИ – 18 апреля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Контракт-санкция - "Роскосмос" и "Росатом" будут обязаны сократить контакты с миром - Как стало известно "Ъ", правительство поручило государственным корпорациям "Роскосмос" и "Росатом" ввести временный запрет на подписание юридически обязывающих документов с зарубежными компаниями, чьи страны ввели санкции в отношении России. Несмотря на жесткую формулировку, нововведение не отразится на ранее заключенных контрактах и соглашениях в космической сфере, но перекроет США доступ к технологиям создания шлюзовых модулей, которые американцы планировали получить в рамках создания международной окололунной станции Deep Space. Для "Росатома" потенциальный запрет на новые контракты с США или странами ЕС может оказаться весьма чувствительным.

- Telegram меняет адреса - Мессенджер остается доступен на смартфонах - В попытке заблокировать мессенджер Telegram Роскомнадзор внес в черный список около 20 млн IP-адресов. Эти меры стали самой масштабной операцией ведомства по ограничению доступа к запрещенному ресурсу, но привели к снижению доступности мобильного приложения лишь на 30%. Под блокировку периодически попадают и сторонние сайты, которым приходится переносить серверы на другие адреса. Некоторые из них задумались об исках к Роскомнадзору, другие относятся к идее скептически.

- Продукты отфутболивают - Производители и продавцы опасаются проблем с доставкой во время ЧМ-2018 - До старта чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) осталось меньше двух месяцев, а производители продуктов питания и ритейлеры до сих пор не понимают, как могут измениться схемы поставок в городах, принимающих матчи. Участники рынка обратились к региональным властям с просьбой разъяснить ситуацию, но затягивание процесса может привести к перебоям с поставками продовольствия. Ограничивать движение фур в районе стадиона планируют, в частности, власти Ростова-на-Дону, а самы жесткие меры регулирования движения грузовиков рассматривают чиновники Самары.

- В невыездном долгу - Приставы и финансисты сосчитали тех, кто не сможет пересечь границу на майские праздники - На майские праздники не смогут выехать за границу почти 2,5 млн человек, не исполняющих обязательства, наложенные судом по возврату просроченной задолженности, свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Это граждане с долгами перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО), по платежам ЖКХ, налогам, штрафам, и алиментам. По оценкам МФО, зона риска почти втрое больше — около 6,7 млн человек. Мера по ограничению выезда оказалось действенной, около половины граждан, узнав об этом, гасят долги. Однако механизм до сих пор несовершенен и не всегда работает корректно.

- Безработных подтянут до минимума - Пособия увеличат одновременно с сокращением срока их выплаты - Пособие по безработице в РФ может вырасти до уровня прожиточного минимума, но платить его предлагается вдвое меньший, чем сейчас, срок — не более шести месяцев. Такие предложения содержатся в законопроекте, подготовленном Министерством труда. Новая инициатива ведомства может стать альтернативой идее страхования от безработицы, столкнувшейся с противодействием работодателей и части правительства.

- Госзакупки испытывают на растяжение - Участники рынка мечтают об отсрочке новых правил - Перевод госзакупок и закупок госкомпаний у малого бизнеса с 1 июля в электронную форму беспокоит участников рынка — заказчики и поставщики жалуются на то, что не успеют подготовиться к масштабным изменениям, и просят ввести в рамках реформы переходный период. Операторы рынка - электронные торговые площадки также атакуют правительство, призывая смягчить требования к ним и сдвинуть сроки на полгода. Минфин, впрочем, не сдается, настаивая на соблюдении графика.

- Мировая экономика разогналась ненадолго - МВФ прогнозирует замедление глобального роста в ближайшем будущем - Мягкая денежно-кредитная политика в ЕС и бюджетное стимулирование в США и КНР поддержат высокие темпы роста мировой экономики еще два года. С 2020-го темпы роста начнут замедляться, прогнозирует в своем апрельском обзоре Международный валютный фонд (МВФ). Прогноз по РФ остается прежним: ВВП страны вырастет на 1,7% в 2018 году, замедлив рост до 1,5% в 2019-м, далее прирост останется на этом уровне. Влияния последних санкций США в отношении российских компаний оценки МВФ пока не учитывают.

- Российское правосудие открывают через Страсбург - Международная организация поддержала жалобу журналиста в Европейский суд - Международная организация по защите прав СМИ Media Legal Defence Initiative (MLDI) представила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) меморандум по делу журналиста Глеба Пайкачева. Он пожаловался в Страсбург, что судебные процессы в РФ закрываются для освещения в СМИ "по надуманным причинам", а оспорить такое решение суда законодательство РФ не позволяет. Такой подход противоречит принципам "открытого правосудия", подтвердили международные эксперты.

- Соцсети опять проиграли телевизору - Граждане называют его самым популярным источником информации - Телевидение остается главным источником информации для 85% россиян, следует из опроса "Левада-центра". Регулярно теленовости смотрит 71%, а доверяют им чуть более 50% респондентов. Интернет-СМИ и социальные сети основным каналом получения новостей считают гораздо меньше граждан, хотя популярность этих источников информации растет.

- Баку выбирает "Полонез" - Белорусские ракетные системы могут появиться в Азербайджане уже в 2018 году - Как стало известно "Ъ", в 2018 году Белоруссия планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Полонез". Вероятным заказчиком системы называется Азербайджан: министр обороны этой страны уже посещал Белоруссию, где знакомился с технологией производства РСЗО. Источники "Ъ" говорят, что такой контракт будет негативно воспринят в Армении, но находящиеся там оперативно-тактические системы "Искандер" должны сыграть сдерживающий фактор в армяно-азербайджанских отношениях.

- Кандидатский разбег - Сроки регистрации кандидатов в мэры Москвы предложено отложить - Сегодня Мосгордума (МГД) в первом чтении рассмотрит законопроект мэра Москвы Сергея Собянина, продлевающий время голосования в день выборов до 22 часов. Как выяснил "Ъ", свои поправки к столичному избирательному кодексу также подготовил Мосгоризбирком (МГИК). В случае принятия они могут сильно отсрочить официальный старт кампании по выборам мэра для всех кандидатов.

- Во ФСИН злоупотребили с СИЗО - Возбуждено четвертое уголовное дело на бывшего заместителя директора тюремного ведомства - СКР возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, курировавшего вопросы тылового обеспечения тюремного ведомства. К списку обвинений во многомиллионных хищениях при закупках сахара, ГСМ и ботинок добавилось злоупотребление полномочиями при строительстве СИЗО в Крыму. Следствие считает, что из корыстного интереса высокопоставленный чиновник обеспечил заключение контрактов с компанией своего знакомого бизнесмена Андрея Угланова, который обязательств не выполнил. Сам Олег Коршунов подозрения категорически отрицает, настаивая, что вообще не подписывал ни одного документа, связанного с СИЗО, которое, кстати, все-таки построили.

- Следственный комитет собирает дела Анатолия Мотылева - Его бывший заместитель по "Роскреду" арестован за хищения - Как стало известно "Ъ", в Москве арестован бывший заместитель председателя правления банка "Российский кредит" Дмитрий Глазачев. Он длительное время проходил свидетелем по делу бывшего руководителя и собственника этого кредитного учреждения Анатолия Мотылева, проживающего за границей и заочно обвиняемого в хищениях. С очередного допроса в СКР господин Глазачев домой не вернулся. СКР, в свою очередь, объединил уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, основным фигурантом которых является господин Мотылев: одно касается банка "Российский кредит", "дыра" в котором составляет более 126 млрд руб., второе— о выдаче заведомо невозвратного кредита из подконтрольного ему М-банка.

- Ваш разговор подписывается, и ставится печать - Частному детективу с помощью бывшего полицейского стали доступны все телефонные тайны - "Ъ" стали известны подробности прецедентного уголовного дела, которое следственные органы ГСУ СКР по Москве возбудили в отношении бывшего следователя столичной полиции Олега Василенко. Он подозревается в незаконном получении у операторов сотовой связи детализаций телефонных соединений абонентов по поддельным решениям Мещанского райсуда. За нужную им информацию клиенты господина Василенко, по данным следствия, платили ему и посредникам от 45 тыс. до 100 тыс. руб. Подозреваемый оформил явку с повинной.

- Камеры видеозадержания - Метро, аэропорты и вокзалы начинают внедрять системы распознавания граждан - Власти приступили к активному развертыванию системы распознавания лиц, позволяющей задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске. Пилотный проект запущен в московском метро, на ряде железнодорожных вокзалов и на многих стадионах. Эксперты говорят про потенциальные неудобства для рядовых граждан.

- Академики уточнили, куда впадает Волга - Минобрнауки и РАН по-разному смотрят на экспертизу школьных учебников - Российская академия наук подвергла критике Минобрнауки за организацию процедуры экспертизы школьных учебников, после того как министерство "без объяснения причин" отправило на повторную экспертизу материалы, которые ранее уже оценили ученые. Академики предложили Минобрнауки разработать новые критерии экспертизы учебников. При этом звучавшие ранее предложения депутатов Госдумы ввести персональную ответственность экспертов за ошибки в учебниках в РАН не одобрили. В Минобрнауки заверили, что "тесно взаимодействуют с академией в вопросах повышения качества учебной литературы".

- КС сделал поправку на возраст - Суд устранил неравенство прав призывников на образование - КС признал нарушающими Конституцию нормы федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", которые приводили к дискриминации призывников, достигших совершеннолетия еще в средней школе. Суд предоставил им право на отсрочку от службы в армии для обучения в магистратуре, несмотря на возражения представителей Федерального собрания, правительства, президента и прокуратуры.

- Армянской оппозиции не хватило голосов улицы - Парламент республики утвердил Сержа Саргсяна на пост премьера - Армению охватили антиправительственные акции, участники которых вчера попытались сорвать утверждение на пост премьер-министра страны бывшего президента Сержа Саргсяна. Сделать это не удалось. Однако лидеры оппозиции призвали продолжать протесты, объявив о начале "бархатной революции". По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, первые массовые беспорядки, происшедшие в Армении после перехода к парламентской форме правления, могут превратить республику в новый очаг нестабильности на постсоветском пространстве.

- Далеко идущие визы - Где россиянам проще всего попасть в американское консульство - После закрытия консульства США в Санкт-Петербурге на фоне продолжающейся "войны санкций" между Россией и США и с приближением сезона отпусков россиянам становится все сложнее получить американскую визу. Записаться на собеседование сейчас практически невозможно не только в российских визовых центрах, но и в консульствах США в Грузии и Армении. "Ъ" попытался выяснить, куда отправляться за визой гражданам РФ, чтобы успеть в США к лету.

- Владивосток поднимают на поднебесный уровень - Восточный экономический форум может посетить председатель КНР - Как стало известно "Ъ", сентябрьский Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке могут посетить одновременно председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Визит китайского лидера будет первым за всю историю проведения ВЭФ. До сих пор статус главных зарубежных гостей мероприятия безоговорочно принадлежал японцам.

- Чемпионат без химии - На футбольные матчи ЧМ-2018 яды не прошли - Вслед за портовой отраслью к потерям из-за чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) начали готовиться железные дороги и грузоотправители. Как выяснил "Ъ", в ближайшее время будет опубликован список опасных грузов, которые поедут в обход городов, где проводятся матчи. Среди таких грузов — фосфор, аммиак, пропан-бутан, сжиженные газы, цианиды, ракетное топливо и прочие химические вещества повышенной опасности. Компаниям придется перекраивать логистику, договариваться с клиентами или останавливать предприятия, считают источники "Ъ". Наибольшую проблему, по мнению экспертов, представляет собой обход Екатеринбурга — практически безальтернативного хаба, через который идет сообщение между востоком и западом России.

- Крымские стройки разморозились - Рынок жилья на полуострове может вырасти вдвое - Возвращение на первичный рынок недвижимости Крыма проектов, замороженных после присоединения полуострова к России, в 2018 году может увеличить объем предложения жилья в регионе почти в два раза. Но этого будет недостаточно: уже в 2019 году регион ждет нехватка качественных объектов на фоне резкого роста спроса на бюджетную недвижимость.

- Авиакомпании задержались в Росгидромете - ФАС тормозит введение новой схемы оплаты метеоуслуг - Как выяснил "Ъ", авиаторам все сложнее получать предполетную метеоинформацию. Росгидромет, Росавиация и ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД) так и не оформили новую схему оплаты этих услуг. Предполагалось, что они войдут в аэронавигационный сбор ФГУП, но авиаторы все еще получают счета от Росгидромета и жалуются на неразбериху. По данным "Ъ", проблема возникла на уровне ФАС, которая не согласовывает новые сборы за метеоуслуги в размере 3,4 млрд руб. в год, считая сумму завышенной. Но и ГК по ОрВД, и эксперты уверены, что рост сборов неизбежен в любом случае.

- Сбербанк SBER растет на дивидендах - Но пока не может преодолеть санкционный провал котировок - Сбербанк приступил к реализации новой дивидендной стратегии, увеличив размер дивидендов по итогам 2017 года до 36,2% чистой прибыли по международной отчетности (МСФО) против 25% годом ранее. Таким образом, на дивиденды по итогам прошлого года будет потрачено 271 млрд руб. Для Сбербанка это абсолютный рекорд, который не остался не замеченным рынком,— акции банка росли с опережением. Но до целевого уровня выплат госкомпаний на уровне 50% Сбербанку еще далеко, как и до уровня капитализации, потерянного на текущем витке санкций.

- Напряженность снимают деньгами - Портфельные управляющие оценивают риски мировой торговли - Управляющие крупнейших инвестиционных фондов обеспокоены торговым противостояниям между США и Китаем. И сокращают вложения в акции компаний развитых стран, одновременно наращивая долю наличности в своих портфелях. В то же время инвесторы охотно наращивают вложения в развивающиеся страны. Исключением стал российский рынок, который страдает из-за роста геополитической напряженности вокруг Сирии.

- Турбину положили на лопатки - Российская альтернатива продукции Siemens разрушилась на испытаниях - Попытка консорциума "Роснано", "Ростеха" и "Интер РАО" IRAO создать первую в РФ газовую турбину большой мощности пока не увенчалась успехом: образец турбины ГТД-110М на испытаниях разрушился. Решение проблемы затянет проект еще минимум на год, считают источники "Ъ", но решение, ставить на стенд новый образец или пересобрать аварийную машину, еще не принято. Не определено и кто будет дофинансировать проект: источники "Ъ" считают, что инвестировать опять должна "Роснано", но "Силовые машины" SILM Алексея Мордашова, ведущие переговоры о вхождении в проект, уже просили средства у правительства.

- Бензин с курортной наценкой - ФАС возбудила дело из-за подорожания топлива в Крыму - На фоне роста цен на топливо в Крыму ФАС открыла дело в отношении местных АЗС и ряда трейдеров, поставляющих горючее на полуостров. Регулятор обвиняет их в намеренных перепродажах в мелкооптовом сегменте, что могло привести к росту розничных цен. Трейдеры считают претензии странными, отмечая, что подобные сделки являются частью их бизнеса, а рост цен на АЗС связан прежде всего с увеличением оптовых цен на бирже.

- Лизинг растет на господдержке - В этом году ее станет меньше - Лизинговая отрасль в прошлом году росла рекордными темпами. Этому способствовали программы господдержки, а также снижение стоимости фондирования за счет уменьшения ставки ЦБ, отразившееся в увеличении финансирования за счет кредитов банков. Однако в этом году ожидается значительное падение темпов роста лизингового рынка.

- "Алиса" разговорит холодильник - "Яндекс" YNDX внедрит голосового помощника в бытовую технику - "Яндекс" первым на российском рынке готовится запустить голосовое управление бытовой техникой и электроникой. Компания ведет переговоры с производителями устройств о встраивании в них персонального ассистента "Алиса" с помощью специальной платы Yandex.iO. Предполагается, что она позволит технике отвечать на вопросы и поддерживать разговор, а также интегрирует ее с приложениями и веб-сервисами.

- Hancom заехала в офис - Корейская компания нарастила продажи софта в России - Доля корейского производителя офисного софта Hancom, вышедшего на российский розничный рынок в 2017 году, по итогам года достигла 10%, отчитался его продавец, ритейлер "М.Видео". По его данным, это привело к сокращению доли Microsoft MSFT в этом сегменте с 96% до 89%. Но продажи последней тоже активно росли, на 40%, тогда как альтернативный софт мог привлечь тех, кто ранее пользовался пиратскими офисными пакетами.

- Врачи объединяются в интернете - DocDoc и "Онлайн Доктор" будут вместе лечить пациентов - Впервые на рынке телемедицинских услуг две отраслевые компании договорились о партнерстве. Принадлежащий Сбербанку DocDoc будет сотрудничать с сервисом "Онлайн Доктор", среди совладельцев которого группа "Ташир" Самвела Карапетяна и Genome Ventures экс-главы администрации президента Александра Волошина. За счет такого партнерства обе стороны рассчитывают увеличить число пользователей и количество онлайн-консультаций. Но эксперты предупреждают, что это не гарантирует роста в деньгах, а также несет за собой репутационные риски.

- "У Telegram скорее увеличится количество пользователей, а не уменьшится" - О последствиях блокировки сервиса рассуждает его инвестор, основной акционер Qiwi Сергей Солонин - Попытка блокировки Telegram в России не стала плохой новостью для его инвесторов. Ситуация, скорее всего, приведет к росту популярности мессенджера, уверен основной акционер группы Qiwi Сергей Солонин, вложивший в ICO Telegram около $17 млн.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- UC Rusal резко сократит экспорт алюминия - Из-за американских санкций поставки снизятся более чем на 20% уже в апреле - UC Rusal приостановила экспорт алюминия подвижным составом "Трансконтейнера" TRCN, передал 17 апреля "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора железнодорожного оператора Петра Баскакова. Было запланировано перевезти 3000 контейнеров с продукцией компании, но в реальности в путь отправилось только 700, сказал Баскаков. По его словам, инициатива исходила от самой UC Rusal и была связана с тем, что производитель алюминия пока не решил, как действовать в сложившихся обстоятельствах. 6 апреля Олег Дерипаска и восемь его компаний, включая UC Rusal, попали в санкционный список минфина США.

- Серж Саргсян стал премьером Армении несмотря на протесты - Оппозиция объявила о создании комитета бархатной революции - Парламент Армении утвердил во вторник премьер-министром Сержа Саргсяна, отработавшего с 2008 г. два пятилетних срока на посту президента. Тем самым завершился объявленный властями в 2015 г. переход страны к парламентской форме правления. В марте парламент избрал новым президентом с преимущественно представительскими полномочиями кандидата от правящей республиканской партии, бывшего посла Армении в Великобритании Армена Саркисяна.

- Москва и Подмосковье изучат креативный класс, бюджетников и протестные настроения - Власти двух регионов заплатят 150 млн рублей за предвыборную социологию - Власти Москвы и Московской области объявили конкурсы на социологические исследования почти на 150 млн руб. (56 млн и 94 млн соответственно), следует из информации на сайте госзакупок. По одним уже есть победители, другие конкурсы только объявлены. 9 сентября в Москве пройдут выборы мэра, а в Подмосковье – губернатора. Мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев уже говорили, что планируют баллотироваться на новый срок.

- Генпрокуратура предложила новые критерии для нежелательных организаций - Это угроза экономической безопасности или внешнеполитическим интересам России - Генпрокуратура считает одним из приоритетов в своей работе недопущение использования "деструктивными силами" протестов населения для дестабилизации обстановки.

- Международным компаниям будет проще экономить на налогах - При займах от аффилированных структур они могут применять пониженную ставку, решил Верховный суд - С разницей в один месяц – в начале марта и в начале апреля – Верховный суд вынес определения по двум похожим спорам. Оба касаются пониженной ставки налога с выплат иностранным компаниям, когда налоговики переквалифицируют проценты по займу в дивиденды. Это одна из наиболее спорных тем в налоговом праве, говорит руководитель налоговой практики "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Сергей Калинин.

- Льготная ставка НДС может быть отменена для части товаров - Льготу может заменить прямая поддержка бедных - Просчитать последствия отмены льготы по НДС для каждой категории товаров для бюджета и людей поручил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании во вторник, рассказали "Ведомостям" три федеральных чиновника. Представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга не ответили на запросы "Ведомостей". Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова и представитель его первого заместителя Игоря Шувалова отказались от комментариев.

- ВЭБ привлекут для продажи госимущества - Это поможет увеличить стоимость госактивов, рассчитывают чиновники - Внешэкономбанк (ВЭБ) с помощью "дочки" "ВЭБ капитал" хочет структурировать сделки по "упаковке" и более выгодной продаже небольших госактивов, сообщил председатель банка Сергей Горьков. Об участии ВЭБа в экспертизе таких проектов банк и Росимущество договорились в феврале, рассказал он. Задача малой приватизации – продажа госдолей, пакетов акций и унитарных предприятий – усложнилась и нужен умный подход, объяснил Горьков.

- "Кто окажется ближе к конечным покупателям, тот и выиграет конкуренцию" - Президент Casio Computer рассказывает о перспективах смарт-часов и объясняет, что такое 2,5D-принтер - История компании Casio Computer – это череда изобретений, их успешного коммерческого внедрения и кризисов. Из которых Casio благополучно выходила.

- Санкции США могут стоить банкам более 5% годовой прибыли - Герман Греф оценил потери системы в 80–100 млрд рублей - Волатильность на рынках, спровоцированная санкциями США, может стоить российским банкам 80–100 млрд руб. Такую оценку дал президент Сбербанка Герман Греф: большая часть придется на переоценку капитала, остальное – на финансовый результат. Рыночная волатильность может негативно повлиять на финансовый результат и капитал самого Сбербанка, признал Греф, но цифры не назвал.

- Сотовые операторы предложат иностранцам специальные тарифы на время ЧМ-2018 - Цена на услуги связи, скорее всего, будет выше средних затрат россиян - Российские операторы сотовой связи готовят к чемпионату мира по футболу специальные тарифы для иностранцев. Их цена, скорее всего, будет выше средних затрат россиян на сотовую связь

- Schlumberger хочет купить 24% российской Eurasia Drilling - Эксперты считают, что теперь сделка получит разрешение антимонопольной службы - Крупнейшая в мире нефтесервисная группа Schlumberger (зарегистрирована на Нидерландских Антильских островах, штаб-квартиры – в Хьюстоне и Париже) приблизилась к тому, чтобы купить долю в российской бурильной компании Eurasia Drilling Company (EDC). В 2015 г. первая попытка совершить сделку сорвалась, а с момента подачи второй заявки летом 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минприроды накладывают все новые ограничения на условия покупки.

- Авиакомпания Nordwind стала багажным лоукостером - Ее билеты с правом провоза багажа дешевле, чем у "Победы" - ГосНИИ гражданской авиации (принадлежит и подведомственен Минтрансу) ведет мониторинг цен на авиабилеты на 40 самых востребованных внутренних маршрутах, на которые приходится около 65% всех внутрироссийских перевозок: 37 – это линии из Москвы в крупнейшие города, три из Санкт-Петербурга – в Сочи, Симферополь и Калининград, рассказал директор Научного центра – 19 ГосНИИ Александр Фридлянд. Для мониторинга берется стоимость перелета экономическим классом с багажом. Учитываются цены билетов за две-три недели до вылета, на их основании ГосНИИ рассчитывает средневзвешенную стоимость пассажиро-километра на 40 маршрутах в целом, а также по каждой авиакомпании. Чтобы оценить стоимость билета, нужно цену 1 пассажиро-километра умножить на протяженность маршрута.

- Роскомнадзору за сутки не удалось заблокировать Telegram - На проблемы с доступом начали жаловаться пользователи других сервисов - Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Но несмотря на усилия ведомства, вчера Telegram был доступен в России – правда, работал с перебоями. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров вчера вечером заявил "Ведомостям", что Роскомнадзору "удалось добиться деградации" сервиса на 30%. На сетях одних провайдеров в Telegram не грузятся картинки, у других сервис сбоит, а где-то не работает вообще, пояснил он.

- Чем опасен долгий путь на работу - И что компании делают, чтобы сотрудники по пути не уставали - PR-менеджер Анастасия Новикова тратила на дорогу от дома до работы 2–3 часа в одну сторону. Она жила в подмосковной Балашихе, а офис располагался в районе метро "Октябрьское Поле". Выходить из дома приходилось не позднее 7 утра, чтобы не встать в пробку по дороге до метро и вовремя приехать на работу. Через два месяца Новикова решила уволиться, но руководитель предложил ей ежемесячную надбавку в 20 000 руб. к зарплате в 100 000 руб. и дополнительный выходной день в пятницу. Новикова согласилась, но еще через два месяца утомительных поездок в офис все же написала заявление об уходе.

- Три способа применения блокчейна в бизнесе - Как традиционному предприятию извлечь пользу из технологии блокчейн - Технология блокчейн получила известность главным образом благодаря криптовалюте. Однако эту технологию можно использовать и в традиционном бизнесе. Напомню, что блокчейн – это распределенная база данных, в которую заносится информация обо всех операциях, совершенных между сторонами – участниками какого-либо процесса. Записи из реестра видны всем участникам процесса, их невозможно удалить или незаметно изменить задним числом. С помощью технологии можно избавиться от посредников в бизнесе, а значит, сократить затраты, например, на оформление контрактов, а также исключить мошенничество. Блокчейн позволяет отслеживать все процессы в реальном времени и экономить на проверках.

- Что можно купить на первом аукционе мебели и предметов интерьера Ritz Paris - Французский отель выставил на торги около 3500 лотов - После масштабной реконструкции, длившейся более 3,5 г., парижский отель Ritz открыл свои двери для постояльцев весной 2016 г. Стоимость реконструкции значительно превысила первоначально планируемые $100 млн – по данным The New York Times, она уже достигла $400 млн (отель Ritz Paris состоит из нескольких присоединенных строений, здание на улице Камбон до сих пор не открыто). Этот бюджет ушел на полное техническое переоснащение отеля и его частичную перепланировку, а также реставрацию исторической мебели и предметов интерьера. "Нам нужно было модернизировать все, от напора воды до системы кондиционирования воздуха. Теперь мы предоставим нашим гостям все последние достижения техники, – рассказывал "Ведомостям" генеральный менеджер Ritz Paris Кристиан Бойенс. – Иначе не имело никакого смысла закрывать отель на 3,5 г.".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Несудимым будете - Суды освободили от уголовной ответственности более 20 тысяч человек, совершивших нетяжкие преступления - Судебный департамент при Верховном суде России подвел первые итоги действия новых гуманных правил: за год избавлены от судимости более 20 тысяч человек, совершивших нетяжкие преступления.

- Кассир списывает дважды - За год владельцы банковских карт потеряли почти миллиард рублей от действий аферистов - Кражи денег с платежных карт за последний год сократились, но стали изощреннее. Первый заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров раскрыл пять основных способов, при помощи которых мошенники опустошают карты граждан, и рассказал, как избежать потерь.

- Не считается - КС РФ запретил военкоматам учитывать юношам отсрочку от армии до окончания школы - Конституционный суд РФ признал не соответствующей Конституции положения статьи 24 закона "О воинской обязанности и военной службе". Отсрочка от службы в армии, которую юноши призывного возраста получают еще до окончания школы, не должна приниматься во внимание, если они становятся студентами.

- Дорогой университет - Разброс цен в вузах - миллион рублей - По последним данным ВЦИОМа, 71 процент сегодняшних старшеклассников хотят поступать в вузы.

- Вместе с бизнесом - Дмитрий Медведев призвал предпринимателей сплотиться против санкций ради роста экономики - Нельзя позволить новым санкциям против России нарушить наметившийся рост экономики страны, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Бизнесу, попавшему под ограничения, он обещает поддержку в форме мер развития.

- Когда полетим? - Новый комплекс появится в аэропорту Петрозаводск - Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев проинспектировал в Петрозаводске строительство нескольких важных объектов. Все они входят в число основных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Карелии. А Рашид Нургалиев - руководитель одной из групп государственной комиссии по подготовке юбилея.

- С кого спросить - В Совфеде предлагают создать единый орган по контролю за строительством - После пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово российские законодатели вновь обратили внимание на состояние нормативного регулирования в сфере контроля за соблюдением строительных правил и требований противопожарной безопасности.

- Живите бессрочно - Украинцев и белорусов освободят от комиссии по русскому языку - При приеме на российское гражданство от прохождения комиссии на знание русского языка могут освободить граждан Украины и Беларуси. Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова сообщила на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, что такая инициатива уже оформлена в виде законопроекта.

- Ум в сырьевом виде - Экономика становится зависимой от технологий, а не ресурсов - Нефтегазовая отрасль стоит на пороге внедрения новых технологий, и российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) должен обратить внимание на опыт стран, которые во главу угла ставят доступ не к ресурсам, а к технологиям.

- Англичанка не смогла нагадить - Наши моряки и летчики не дали британской атомной субмарине нанести ракетный удар по Сирии - Становятся известными все новые подробности операции США и их союзников в Сирии. Причем, как выясняется, эти детали играют явно не на руку западным странам, бодро отрапортовавшим о своих успехах. О явных провалах в планировании и осуществлении ракетных ударов пишет даже их собственная пресса.

- Ответы премьера на вопросы депутатов - На прошлой неделе в Государственной Думе состоялся отчет правительства за 2017 год, после которого депутаты задали премьер-министру Дмитрию Медведеву более 20 вопросов по наиболее острым темам, волнующим граждан нашей страны.

- Ни жилье, ни людям - Каждый пятый дом не имеет общего имущества - Права собственников многоквартирных домов нарушены во многих регионах. Чердаки, подвалы, колясочные, лифтерные, помещения для консьержных служб должны находиться в общей собственности жильцов. По факту же 20 процентов домов в стране вообще не имеют общего имущества. Оно находится в собственности города или продано частным лицам и организациям.

- Показания сняты - Минкомсвязь не исключает повышения штрафов за неразмещение информации в ГИС ЖКХ - В минкомсвязи напомнили о том, что граждане могут сообщить в госжилнадзор, что их управляющая компания (УК) не разместила информацию о лицевых счетах в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

- Жить можно - Пособие по безработице может вырасти в два с половиной раза - Максимальный размер пособия по безработице вырастет до величины прожиточного минимума, минимальный размер - до 30 процентов прожиточного минимума. Проект поправок об этом в закон о занятости населения минтруд опубликовал для общественного обсуждения.

- Таврида снижает цены - Где на юге дешевле всего провести майские праздники - Если майские праздники вы решили провести на российском юге, то самое недорогое жилье можно арендовать в Крыму и Анапе.

- База выданных - Банки обяжут рассчитывать долговую нагрузку заемщиков - Для выдачи кредита на сумму от 10 тысяч рублей банки должны будут оценить показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента. Его расчет станет обязательным со следующего года. Введение ПДН может снизить риски банков и защитить население от закредитованности.

- Чем белее, тем хуже - Роскачество нашло много вредных веществ в батонах - Эксперты Роскачества нашли в нарезных батонах следы броматов и семикарбазида. Российское законодательство содержание этих веществ не нормирует. Но, по мнению специалистов организации, хлеб, где они есть, не может считаться высококачественным.

- Сыр без антибиотиков - Треть российских аграриев готовы производить "чистую" еду, но стоить она будет дорого - На российском продовольственном рынке может быть до 10 процентов собственной органической продукции - овощи, фрукты, молоко, мясо. Но стоить такая еда будет примерно на 30 процентов дороже обычной, рассказали представители Союза органического земледелия. Совместно с Минсельхозом России они провели первое в стране масштабное исследование рынка продукции "органик".

- Лес рубят - деньги летят - На берегах Телецкого озера зафиксированы массовые вырубки лесов - В прокуратуре Республики Алтай оценили ущерб от масштабной вырубки лесов вокруг берегов Телецкого озера в 2,8 миллиарда рублей. Сейчас рубки приостановлены. Надзорное ведомство пытается оспорить в суде законность сделок по купле-продаже 19 лесных участков и перевести земли из категории земель сельхозназначения в земли лесного фонда.

- Знакомство с иваси - В России могут появиться сезонные рыбные фестивали - Росрыболовство предлагает проводить сезонные фестивали рыбной продукции. С такой инициативой выступил глава ведомства Илья Шестаков. По его мнению, это поможет продвижению рыбной продукции среди населения.

- Исключили взлет-посадку - Самолеты подключатся к высокоскоростной спутниковой связи - Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила транспортным компаниям частоты высокоскоростной спутниковой связи 29,5-30 ГГц (Земля - космос) и 19,7-20,2 ГГц (космос - Земля).

- Без права на кабинку - Американским кофейням "Старбакс" объявили бойкот - Кампания с призывом к бойкоту сети кофеен "Старбакс" развернулась в социальных сетях в США после того, как в одном из заведений арестовали двоих афроамериканцев, которым менеджер запретил воспользоваться туалетом и стал выгонять их на улицу. Один из посетителей снял инцидент на видео и поместил его в сети Интернет, где запись в считаные дни собрала более 10 миллионов просмотров.

- "Кошмарят" по-прежнему - В Орле малый бизнес не ощутил моратория на проверки - Бизнес-омбудсмен Орловской области Евгений Лыкин представил итоговый доклад о работе в 2017 году. По его словам, одной из актуальных проблем остается административная нагрузка на предпринимателей.

- Пациент на ладошке - На Урале медики спасли недоношенного младенца - В Екатеринбурге врачи Областной детской клинической больницы N 1 спасли новорожденную девочку весом чуть более 500 граммов. Кроха появилась на свет с патологией: пищевод был непроходим и не соединялся с желудком. Потребовалась сложная операция в грудной клетке малютки.

- Кого пустят в казенный дом - Новый приказ пропишет правила доступа в тюрьмы - Тюремное ведомство подготовило проект правил, детально прописывающих порядок доступа в казенные дома.

- Звонки из подполья - Житель Котласа объявил войну нелегальным казино - Необычным способом объявили войну подпольным игровым клубам в Котласе. Неизвестный регулярно сообщает о якобы заложенных взрывных устройствах, указывая различные адреса.

- Люди-невидимки - В СПЧ знают, как вернуть соотечественников - Проект "Собирание соотечественников", запущенный в 2018 году, наткнулся на серьезное препятствие. Число желающих стать гражданами России растет, но еще больше растет число отказов им.

- Джереми задает вопросы - Премьеру Британии не пошли на пользу уроки прошлого - На его могиле выбита эпитафия: "Возможно, мне не удалось остановить войну, но я обеспечил право парламента принять решение о войне". В этой могиле похоронен Робин Кук. Будучи министром иностранных дел в правительстве Тони Блэра он, как писала британская пресса, в 2003 году покинул экстренное заседание кабинета на Даунинг-стрит, где принималось решение о вторжении английских войск в Ирак.

- Ни воды, ни врачей - Совбез ООН обсудит гуманитарную катастрофу в контролируемой США сирийской Ракке - Во вторник Совбез ООН провел брифинг по гуманитарной ситуации в городе Ракка и контролируемом американцами лагере сирийских беженцев "Рухбан". Инициатором встречи стала Россия.

- Что вырезала Би-Би-Си - Британцы убрали жесткие ответы Лаврова - Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью для программы Hard Talk ("Жесткий разговор") на телеканале Би-би-си. Однако корпорация вырезала часть записи, прежде чем выпустить ее в эфир.

- Вернулся в новом качестве - Серж Саргсян вновь возглавит Армению - В Национальном собрании, высшем законодательном органе Армении, впервые в истории страны избрали премьер-министра: человека, который в соответствии с вступившей в силу конституционной реформой 2015 года становится первым лицом в государстве. Депутаты рассматривали только одну кандидатуру на этот пост - экс-президента страны Сержа Саргсяна. За него проголосовали 77 из 93 присутствовавших в зале депутатов.

- Рауль уступает дорогу - На Кубе будет новый президент - 19 апреля на Кубе произойдет без преувеличения историческое событие. На сессии парламента Рауль Кастро объявит о сложении с себя полномочий президента (председателя Госсовета) Острова свободы. Он руководит страной с 2008 года, когда из-за болезни ушел с государственных постов исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро.

- Совершенно секретная правда - Рассекречены уникальные информационные доклады Лубянки Сталину о положении дел в стране - Опубликован сборник совершенно секретных материалов ОГПУ, которые направлялись высшему руководству СССР и лично Сталину. Сборник "Совершенно секретно": Лубянка - Сталину о положении в стране" представляет собой 10-томное издание, которое на протяжении 20 лет готовили сотрудники Центрального архива ФСБ в тесном сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными специалистами по истории СССР. Об уникальных и ранее не публиковавшихся документах, о разнообразных сторонах жизни советского общества в 1922-1934 годах, зафиксированных глазами ОГПУ, в интервью корреспонденту "РГ" рассказал один из авторов сборника - доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель Центра экономической истории Института российской истории РАН Виктор Кондрашин.

- Ячейка проснулась для взрыва - ФСБ объявила о задержании группы террористов - ФСБ вскрыла и пресекла деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ). Видео спецоперации предоставил ЦОС ФСБ РФ.

- Поделилась удачей - Продавец Оксана Музыка выиграла машину и подарила ее детскому фонду - Жительница Хабаровска Оксана Музыка выиграла в лотерею автомобиль "Лада Приора" и передала его в благотворительный фонд в Дагестане.

- Спектр не обманет - Ученые придумали, как определять подлинность продукции пчеловодов - Ученые Алтайского госуниверситета разработали уникальную методику подтверждения подлинности алтайского меда. За основу взяли спектральный анализ, используемый в криминалистике для определения состава смесей. Только биоинженеры анализируют капли меда.

- Поля не боится - "АвтоВАЗ" AVAZ представил уникальный внедорожник на базе седана - Во вторник "АвтоВАЗ" официально представил внедорожный седaн Lada Vesta Cross, концепт которого засветился два года назад на Московском автосалоне. В августе автопроизводитель намерен показать готовую модель, которая встанет на конвейер. А до конца года она появится в продаже.

- Оленевод и цифра - Аборигены Югры выступают с трибуны ООН - Делегация оленеводов Югры прибыла в Нью-Йорк, где проходит 17-я сессия постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Аборигены Югры принимают участие в дискуссиях о том, возможно ли сохранение самобытной культуры коренных народов в век технологий, остается ли место в цифровую эпоху для традиционных промыслов.

- Вот и "Фокус"... - В городе горел торговый центр, в котором располагался хостел с постояльцами - Во вторник в столице Поморья произошел пожар в торговом центре "Фокус". Возгорание было обнаружено ранним утром, когда посетителей и работников еще не было на месте, но на третьем этаже здания находился хостел. Пока огонь разгорался на четвертом этаже, чуть ниже находились пятеро постояльцев мини-отеля и администратор. К счастью, никто не пострадал.

- Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве приближается к 78 годам - Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась практически до 78 лет. Об этом сегодня на заседании президиума правительства Москвы сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Горячая линия - В 2018 году 26 субъектов РФ начали расселение аварийного жилья (признанного таковым после 1.01.2012) за счет собственных средств. На эти цели в региональных бюджетах предусмотрено 114,8 миллиардов рублей.

- Ракеты в пакетах - Едва ли не каждый год на вооружение принимаются уникальные боеприпасы. Из последних новинок - планирующая высокоточная авиабомба "Дрель", авиационная ракета воздух - земля "Бронебойщик", способная взрываться перед преградой, внутри нее, например, кирпичной стены, проделывая проход и уже за ней, разрушая укрепленный объект. Индия принимает на вооружение и начинает лицензионный выпуск подкалиберных снарядов "Манго", способных пробить лобовую броню любого танка. Есть и другие сюрпризы.

- Пока миллион - Суд выдал санкцию на арест денег, изъятых у Магомедовых - Тверской районный суд Москвы вчера наложил обеспечительный арест на денежные средства бизнесменов Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

- По сходной цене - о звонках - СКР расследует дело торговца чужими секретами - Впервые возбуждено уголовное дело против человека, продававшего тайны чужой личной жизни. Во вторник в Москве столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении необычного дела по трем статьям, причем две из них - очень редкие - нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение тайны переписки. А третья статья гражданина, чью фамилию СК пока не называет, была более распространенной - подделки документов.

- Ставок больше - нет - Банковские вклады в рублях будут становиться все менее выгодными для населения как минимум до конца 2018 года - Ставки по рублевым банковским депозитам будут падать как минимум до конца года, прогнозируют опрошенные "Российской газетой" аналитики. Банки опускают проценты по вкладам вслед за снижением ключевой ставки Банка России и в целом больше не заинтересованы в масштабном привлечении денег у населения.

- Золотой актив - Цена унции может достичь 1400 долларов - Золото остается главным глобальным активом-убежищем в период неурядиц на финансовых рынках. За пять последних торговых дней цены на него прибавили сразу 300 рублей, достигнув уровня 2770 рублей за грамм.

- Полис долой - Заемщики стали отказываться от страховки при ипотечных кредитах - Еще менее десяти лет назад ни один ипотечный кредит на приобретение квартиры не оформлялся без обязательного страхования (на первичном рынке - предмета залога и жизни и здоровья заемщика, на вторичном к ним добавлялось еще страхование титула - от возможной потери права собственности). С тех пор многое изменилось, заемщики все чаще отказываются от оформления полиса в обмен на повышение процентной ставки.

- Солнце пишет историю - Гипотеза Чижевского получила новые аргументы - Чем объясняется нынешний взрыв интереса к гипотезе Чижевского о влиянии солнечных циклов на социально-исторические процессы и поведение людей? Об этом корреспондент "РГ" беседует с доктором физико-математических наук из Института космических исследований РАН Тамарой Бреус.

- Слово уже не отзовется - 40 процентам языков грозит уничтожение - В связи с тревожной ситуацией Генассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов.

- Зарядка на ходу - Открыта уникальная дорога для электрокаров - В Швеции открыт участок дороги, которая подзаряжает электромобили прямо во время движения.

- Всевидящее око - Астрономы составят полную карту Вселенной - Амбициозный проект готовят астрономы России и Германии. Они намерены обнаружить несколько миллионов активных галактик, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры.

- Машина откаты не берет - Искусственный интеллект может предсказать коррупцию с вероятностью 80 процентов - Искусственный интеллект может предупредить о коррупции. О создании такого оракула заявили ученые из испанского Университета Вальядолида и российские специалисты Высшей школы экономики. В его основе - искусственные нейронные сети, которые моделируют нейронные сети мозга.

- Меридиан придаст энергии - Эксперты ХV Красноярского экономического форума оценили перспективы мегапроекта "Енисейская Сибирь" - По числу руководителей российских ведомств, топ-менеджеров крупнейших финансово-промышленных групп, ведущих ученых из 60 регионов России и иностранных гостей из 30 стран ХV Красноярский экономический форум стал рекордным. Как восприняли его участники идею экономической синергии трех сибирских регионов, поддержанную президентом страны? Об этом "РГ" рассказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Президент обновит "Кортеж" - Новый лимузин российского производства задействуют в рабочем графике президента после инаугурации - Новый российский представительский автомобиль, созданный по проекту "Кортеж", начнут использовать в повседневном рабочем графике главы государства после вступления в должность. Эту информацию "Известиям" подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, пока не решено, будет ли новинка автопрома задействована во время церемонии инаугурации 7 мая.

- "Со свободой всё хорошо, а с ответственностью — плохо" - Глава Роскомнадзора Александр Жаров — о ситуации вокруг блокировки мессенджера Telegram в России - Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора (РКН), просившего ограничить доступ к информационным ресурсам, который обеспечивает мессенджер Telegram. Вчера количество заблокированных IP-адресов, которые принадлежат американским компаниям Amazon и Google, превысило 18,5 млн. О том, как РКН намерен бороться с обходом блокировок с помощью VPN, переписке с Павлом Дуровым и представителями IT-индустрии, возможной блокировке всего интернета в России и перспективах работы Facebook FB глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал в интервью "Известиям".

- "Если меры не дают результата, то они сами собой отмирают" - Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин об антироссийских санкциях и развитии бизнеса в стране - Соединенные Штаты не остановятся на уже введенных против России санкциях и в скором времени введут новые ограничения, в том числе и против черной металлургии.

- Каникулы по регламенту - Каким станет отдых в детских лагерях после вступления в силу нового закона и что в нем упустили депутаты - За лето 2017-го в стране погибли 632 ребенка. Все они находились без присмотра взрослых, поскольку не у каждой семьи есть возможность отправить ребенка в лагерь. А 40 регионов, как выяснилось при проверке Счетной палаты, вообще не попали в программу федерального финансирования детского отдыха. Изменится ли работа детских лагерей с принятием нового закона об отдыхе? Станут ли они доступнее? Какие регионы вводят сертификат на оплату отдыха для всех родителей? Поможет ли создание единого государственного реестра лагерей повысить их безопасность? Что за нововведения, помимо этого, готовит Министерство образования и каковы минусы уже принятого документа? Ответы на эти вопросы на круглом столе "Известий" дали эксперты.

- Праймериз "Единой России" пройдут под присмотром - Федеральное руководство ЕР направит в регионы партийных инспекторов - "Единая Россия" в преддверии Единого дня голосования 9 сентября проконтролирует проведение праймериз в регионах. Об этом "Известиям" сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. По его словам, опасения за чистоту проведения процедур вызывают, в частности, Кемеровская область и Северная Осетия. Ранее представители региональных исполкомов этих субъектов обратились к партии с просьбой разрешить им провести праймериз по третьей, полузакрытой модели: в этом случае голосовать за кандидатов могут только члены ЕР и представители общественных организаций. Однако руководство "Единой России" такой подход не поддержало.

- "Будем искать адекватные меры" - Глава Минпромторга Денис Мантуров — о том, каким может быть ответ на повышение США пошлин на алюминий - Введение новых санкций и экономических ограничений сегодня во многом определяет ситуацию на рынках и на международной арене. О том, что повлечет за собой увеличение Соединенными Штатами пошлин на алюминий и сталь, почему в нашей стране перерабатывают только 20% "крылатого металла", сколько вывозится за рубеж леса-кругляка, и о новых разработках в сфере высоких технологий рассказал "Известиям" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

- Татьяна Москалькова вновь обратится к Трампу по делу Ярошенко - Омбудсмен по правам человека продолжит борьбу за возвращение российского летчика из американской тюрьмы - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вновь обратится к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме. Ранее россиянин неоднократно сообщал о дискриминации и нарушении своих прав в исправительном заведении "Форт-Дикс". В интервью "Известиям" омбудсмен рассказала об основаниях, имеющихся для помилования заключенного, и оценила перспективы его возвращения на родину.

- Количество штрафов за скорость выросло на 33% - Видеофиксация помогает бороться с лихачами - В прошлом году было выписано 69,4 млн штрафов за превышение скорости, сообщили "Известиям" в ГИБДД. Там отметили, что при этом вдвое выросло число повторных нарушений скоростного режима. Эксперты связывают это в первую очередь с увеличением количества дорожных камер. Количество штрафов ГИБДД, оплаченных через мобильный и интернет-банк в 2017 году выросло в несколько раз, показал опрос банков из топ-30, проведенный "Известиями". Средний чек по штрафу снижается благодаря возможности оплатить счет со скидкой в 50% в первые 20 дней с момента его выставления.

- ГОСТ для интеллекта - Искусственный интеллект и "умную энергетику" стандартизуют - В России впервые будут сформулированы требования к разработкам в сфере цифровых технологий. Росстандарт поручил техническому комитету "Кибер-физические системы" создать национальные стандарты в области искусственного интеллекта и "умной энергетики". Таким образом сфера деятельности комитета была расширена. Созданная на базе Российской венчурной компании (РВК) организация уже разрабатывает нормы для технологии интернета вещей, "умных городов", больших данных и "умного производства".

- Миллиард на новые профессии - Руководитель направления Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков — о новом типе образования для специалистов несуществующих сегодня профессий - Руководитель направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков рассказал "Известиям" о том, почему необходимо обучать технологических предпринимателей на бюджетные деньги, зачем на студентов университета Национальной технологической инициативы наденут электронные браслеты и почему его преподавателям будут давать миллионные гранты.

- Авиакомпании предложили завершать регистрацию за час до вылета - Пассажиров хотят заставить на 20 минут раньше приезжать в аэропорт - Крупнейшие российские авиаперевозчики попросили Минтранс предоставить им право завершать регистрацию пассажиров за 60 минут до вылета вместо нынешних 40. Это поможет избежать задержки рейсов в крупных загруженных аэропортах. Эксперты считают, что пассажиры негативно воспримут подобное изменение. Во всем мире в гражданской авиации, наоборот, стремятся уменьшить время ожидания в аэропорту и это уже привело к росту количества авиаперевозок.

- Биометрия снизила уровень кредитного мошенничества - Банки начали применять данные о сетчатке глаза и голосовых слепках - Доля заявок на займы, поданных мошенниками, за прошлый год упала более чем вдвое, говорится в обзоре Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В других крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) подтвердили тренд на снижение этого вида мошенничества. На уменьшение числа заявок от недобросовестных заявителей повлияло и то, что в прошлом году банки начали собирать биометрические параметры россиян и применять их при оценке просьб о выдаче кредитов. В микрофинансовых организациях (МФО) опасаются, что злоумышленники начнут перетекать к ним.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Алюминий застыл на путях - СанкцииUC Rusal частично приостановила поставки за рубеж - UC Rusal приостановила отгрузку алюминия на экспорт через оператора "Трансконтейнер", на который приходится 25% ее поставок. Компания консультируется с юристами о том, как дальше работать с контрагентами.

- Опасная близость Локотя - Представитель КПРФ намерен выдвинуться на выборах главы Новосибирской области - Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть намерен баллотироваться на выборах губернатора области. Нынешний глава региона Андрей Травников пытался убедить руководство КПРФ избежать такого варианта, утверждают источники РБК.

- Пособия станут выше, но короче - Минтруд предложил увеличить выплаты незанятым россиянам - Минтруд предложил увеличить пособие по безработице, размер которого не менялся с 2009 года, до уровня прожиточного минимума — сейчас это более 11 тыс. руб. Это приведет к росту официальной безработицы, говорят эксперты.

- Почему не работает блокировка - Четыре вопроса о будущем Telegram в России - Роскомнадзор принимает новые меры для полной блокировки мессенджера Telegram в России, но пока усилия не дают результата. Полностью заблокировать мессенджер можно, лишь отключив весь интернет в стране, констатируют эксперты.

- "Золото Камчатки" оказалось неликвидным - GV Gold отказалась от покупки добывающей компании Виктора Вексельберга - GV Gold раздумала покупать "Золото Камчатки", после того как "Ренова" и Виктор Вексельберг попали в санкционный список США. GV Gold готовится к IPO на Московской бирже, и инвесторов могла напугать покупка "токсичного" актива.

- Дело Елены Мисюриной вернули в прокуратуру - Московский городской суд отменил приговор врачу Елене Мисюриной и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Ее защита заявила, что рассчитывала на большее.

- Подсудная нагрузка - Нагрузка только 24% российских судей соответствует норме, а 62% перерабатывают более чем в двое, подсчитал в НИУ ВШЭ. Исследователи предлагают существенно увеличить судейский корпуси нормативное время рассмотрения типовых дел.

- "Владимир Путин появлялся в моей жизни только на экране" - В 2003 году Дмитрий Скигин, знаковая фигура Санкт-Петербурга периода перестройки, оставил наследство 23-летнему сыну. Спустя 15 лет Михаил Скигин рассказал РБК, как он распорядился полученным состоянием.