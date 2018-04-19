ЕС планирует снизить пошлины на автомобили из США, чтобы избежать пошлин на металлы - WSJ

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Евросоюз планирует предложить президенту США Дональду Трамп торговое соглашение о снижении пошлин на автомобили из США, чтобы избежать американских пошлин сталь и алюминий, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ЕС.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), которые, по словам Трампа, будут действовать в течение длительного времени. Но для Евросоюза и ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. Ранее отмечалось, что до 1 мая ЕС и США будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США, после чего Трамп может продлить отказ от пошлин, в зависимости от результатов дискуссии.

По данным издания, предлагаемое ЕС соглашение удовлетворит основное требование Трампа о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при вхождении на европейский рынок.

В обмен Евросоюз попросит доступа европейских компаний к госзаказам США - этот вопрос является многолетним препятствием в переговорах между США и ЕС о заключении Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиций (ТТИП), сообщает издание.

Кроме того, в окончательном соглашении может будет оговорено, что ЕС поможет США в противодействии Китаю в ВТО.

Издание отмечает, что эта инициатива была предложена очень зависимой от экспорта Германией, которая больше всех может потерять от эскалации торговой войны с США.

С июля 2013 года Евросоюз ведет переговоры относительно ТТИП. Речь идет о создании самой большой в мире зоны беспошлинной торговли с потребительским рынком около 820 миллионов человек. Кроме США и стран Евросоюза, в проект будут включены Канада, Мексика, Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия, а также страны-кандидаты в члены ЕС.