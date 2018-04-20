ОБЗОР: ОПЕК+ не торопится смягчать сокращение добычи нефти, но хочет скорректировать цель

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Как показало прошедшее в пятницу заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, страны-участницы соглашения не торопятся смягчать условия сделки по сокращению добычи нефти. При том, что ее цель еще не достигнута, актуальным стал вопрос о корректировке самой цели.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

ПОЛШАГА ДО ПОБЕДЫ

Главной целью соглашения участники сделки называют отнюдь не рост мировых цен на "черное золото", а сокращение его запасов. Для определения успешности сделки сейчас используется такой специфичный показатель как средний уровень коммерческих запасов нефти в мире за пять лет в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Именно этот показатель, по словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, сейчас почти достиг идеала: если на начало сделки он был превышен на 340 миллионов баррелей, то по состоянию на 1 апреля избыток сократился до 12 миллионов баррелей.

В свою очередь, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих подсчитал, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР с начала действия сделки ОПЕК+ снизились на 300 миллионов баррелей, и сейчас составляют 2,83 миллиарда баррелей.

Таким образом, Новак считает, что за март сделка ОПЕК+ приблизилась к своей цели еще на шаг, ведь, например, согласно апрельскому докладу ОПЕК, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале, по предварительным данным, на 43 миллиона баррелей превышали свое среднее значение за последние пять лет, снизившись в месячном выражении на 17,4 миллиона баррелей, до 2,854 миллиарда баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем докладе с итогами за февраль приводило более оптимистичные цифры: по их мнению, запасы лишь на 30 тысяч баррелей превышают их среднее пятилетнее значение, снизившись за месяц на 26 миллионов баррелей, до 2,841 миллиарда баррелей.

Однако показатель среднего пятилетнего уровня запасов может быть не объективным показателем, а казуистикой, ведь с течением времени среднее пятилетнее значение, которое в начале сделки в ОПЕК+ считали нормой, начало увеличиваться, охватывая все больший период перепроизводства и избыточного предложения на рынке. Таким образом, это формально ускоряет темпы достижения странами венского соглашения баланса на рынке, но лишь из-за снижения релевантности расчетов целевого показателя.

В середине февраля аль-Фалих заявил, что министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в апреле обсудит более точную цель по уровню мировых запасов нефти. Однако по итогам заседания в пятницу никаких решений озвучено не было - комитет ОПЕК+ лишь поручил секретариату ОПЕК к июню разработать варианты расчетов для корректировки основной цели венского соглашения.

ЦЕЛЬ, А НЕ СРЕДСТВА

В последние дни цены на нефть значительно выросли. В настоящий момент нефть торгуется у максимумов с 2014 года, Brent - в районе 74 долларов за баррель. На фоне такой ценовой динамики и заявлений министров стран ОПЕК+ о сокращении запасов нефти возникли вопросы о возможном пересмотре участниками венского соглашения уровней сокращения добычи нефти.

"У нас соглашение действует до конца года, в июне можем рассмотреть в том числе вопрос, касающийся снижения каких-то квот в течение этого времени, если это будет целесообразно с точки зрения рынка", - прокомментировал журналистам Новак. Он при этом отметил, что пока преждевременно говорить, будет ли ОПЕК+ в июне принимать решение о механизме выхода из сделки.

Участники заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в пятницу в своих заявлениях больше уделили внимания не возможной корректировке своих обязательств, а необходимости скорректировать саму цель сделки. По словам аль-Фалиха, комитет ОПЕК+ поручил секретариату ОПЕК к июню разработать варианты таких расчетов.

"Мы еще точно не решили, что именно является нашей целью... Мы дали задание нашим экспертам из секретариата ОПЕК... разработать к нашей следующей встрече (в июне - ред.) различные варианты расчетов, из которых мы могли бы выбрать, как скорректировать наш целевой показатель, к которому мы должны стремиться для достижения равновесия на рынке", - сказал он.

Министр подчеркнул, что одной из главных целей ОПЕК+ является возвращение долгосрочных инвестиций в нефтяную отрасль и пока что спад инвестиций последних четырех лет еще не преодолен.

Министр энергетики ОАЭ и президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи считает, в рамках мониторинга рынка важно отслеживать и уровень пополнения геологических запасов.

"Я бы хотел еще добавить... что один из целевых показателей, за которым мы также должны следить, это уровень восполнения геологических запасов... По мере добычи нефти они сокращаются, и мы в этом отношении теряем баланс. Это означает, что мы теряем будущую добычу, теряем примерно 5-8%", - сказал аль-Мазруи.

Помимо заявлений о корректировки цели ОПЕК+, участники сегодняшней встречи говорили о необходимости более широкого набора инструментов по мониторингу рынка нефти.

"Мы должны действовать следующим образом: продолжать мониторить рынок нефти, соблюдая наши целевые уровни по добыче; разрабатывать более широкий набор аналитических инструментов по мониторингу рынка нефти, над чем работает техкомитет ОПЕК+, и, надеюсь, они будут представлены нам в нашей следующей встрече в июне в Вене", - сказал аль-Фалих.

Новак в свою очередь пояснял журналистам в ответ на вопрос, возникают ли у участников ОПЕК+ беспокойства по поводу дальнейшей судьбы сделки и ситуации на рынке, что сейчас особо ничего не вызывает беспокойство, просто пока не очень понятно, насколько справедлив сегодняшний уровень или достаточно ли сбалансирован рынок.

"То есть нужно подождать какое-то время, нужно иметь более длинную историю и нужно подождать несколько месяцев для того, чтобы понимать, что происходит с рынком", - добавил Новак.

НЕ ОПЕК+ ЕДИНЫМ ДВИЖЕТСЯ РЫНОК

Обычно в день заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ именно его итоги, сделанные на нем или после него заявления министров являются основными факторами, влияющими на динамику цен на нефть. Эта пятница стала исключением, сделав главным героем рынка президента США Дональда Трампа.

"Похоже, ОПЕК снова делает это. С рекордными количествами нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно очень завышены! Ничего хорошего (в этом нет - ред.) и это не будет принято!", - написал Трамп в своем Twitter.

"Нет такой вещи, как искусственная цена... Цены определяет рынок", - ответил аль-Фалих изданию The Wall Street Journal.

"У нас нет никакой цели по ценам на нефть, ни у ОПЕК, ни у стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в совместных усилиях по стабилизации рынка. И мы много раз уже об этом говорили, даже сегодня", - сказал генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, добавив, что нефтегазовая промышленность США выигрывает от усилий ОПЕК по восстановлению стабильности на рынке.

Новак пояснил журналистам, что не согласен с тем, что текущие цены на нефть искусственно завышены. На вопрос, считает ли реальной цену на нефть в апреле на уровне 80 долларов за баррель, Новак ответил: "Все может быть, я не исключаю, в том числе геополитические факторы могут влиять. Но это, на мой взгляд, не фундаментальная цена на нефть на сегодняшний день".

"Фундаментальной назвать цену на нефть мы никакую сейчас не можем, потому что она стала очень волатильной. Когда она будет более стабильной, тогда можно будет сказать, когда более справедливая цена", - отметил Новак.

При этом, как свидетельствуют данные торгов, инвесторы отреагировали на заявления Трампа: мировые цены на нефть на дневных торгах пятницы ускорили свое снижение. По состоянию на 15.54 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,76%, до 73,19 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,63% - до 67,86 доллара за баррель. Вечером цены на нефть сохраняли негативную динамику.