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Ремонт на предприятии PDVSA и "Роснефти" Petromonagas задержан из-за санкций США - СМИ


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 21 апр /ПРАЙМ/. Плановый ремонт на совместном предприятии венесуэльской PDVSA и "Роснефти" ROSN Petromonagas был отложен на фоне возникших сложностей с закупкой оборудования из-за санкций США против Венесуэлы, передает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, поставщики в США осторожны в ведении бизнеса с PDVSA из-за санкций против Венесуэлы.

Проведение 45-дневного планового техобслуживания предприятия было намечено на апрель. Изначально необходимые детали должны были доставить в марте, теперь поставки запланированы на следующую неделю.

Как передает агентство, работы могут быть проведены в мае или отложены на второе полугодие. На предприятии проводится первичная подготовка тяжелой нефти из района Ориноко к дальнейшей переработке.

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