BP закрыла сделку по покупке у "Роснефти" 49% "Харампурнефтегаза" в ЯНАО

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. ВР закрыла сделку по покупке у "Роснефти" ROSN 49% "Харампурнефтегаза", который в итоге станет совместным предприятием ВР и "Роснефти", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По данным реестра, в "Харампурнефтегазе" доля "РН-газ" составляет 51%, а доля BP — 49%. Ранее эту сделку одобрила ФАС РФ.

Антимонопольный регулятор ФРГ сообщил в конце декабря, что ВР подала ходатайство о приобретении доли в ООО "Харампурнефтегаз". "Роснефть" в конце года пояснила, что они с ВР договорились о реализации совместного проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с общими геологическими запасами более 880 миллиардов кубометров газа, BP получит в проекте долю в 49%. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять "Роснефть".

Проект подразумевает разработку традиционных запасов газа Сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию Туронской залежи с последующим переходом к полномасштабной разработке, а также оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах Харампурского и Фестивального лицензионных участков.