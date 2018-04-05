Чистая прибыль сербской NIS за I квартал снизилась на 31,5%, до $40 млн

МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Сербская NIS (НИС), подконтрольная "Газпром GAZP нефти", по итогам первого квартала 2018 года снизила чистую прибыль по МСФО на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,7 миллиарда динаров (40 миллионов долларов), говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA за первый квартал уменьшился на 19,8% и составил 8,9 миллиарда динаров (910 миллионов долларов).

"За отчетный период наблюдается рост обязательств компании НИС по налогам и другим обязательным платежам в госбюджет, которые в первом квартале составили 43,2 миллиарда динаров (4,4 миллиарда долларов), что почти на 8 миллиардов больше по сравнению с первым кварталом прошлого года", - отмечается в релизе.

Объем продаж нефтепродуктов достиг 765 тысяч тонн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Общий объем добычи нефти и газа составил 329 тысяч тонн нефтяного эквивалента. При этом объем переработки сырой нефти и полуфабрикатов достиг 786 тысяч тонн, что на 3% выше аналогичного показателя прошлого года. Отмечается также, что в отчетном периоде компания инвестировала в общей сложности 7,8 миллиарда динаров (80 миллионов долларов), что на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В дальнейшем нашим приоритетом будет внедрение и применение инновационных решений и оборудования, способствующих созданию положительного бизнес-эффекта и охране здоровья людей и окружающей среды. Кроме того, мы приложим все свои усилия на повышение операционной эффективности, а в то же время в текущем году предпримем важные шаги в направлении оцифровки деятельности компании НИС на всех уровнях", - приводятся в релизе слова генерального директора компании Кирилла Тюрденева.

"Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, НИС) — одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками — в Панчево и Нови-Саде, сеть АЗС в Балканском регионе. Один из основных акционеров - "Газпром нефть" (56,15%).