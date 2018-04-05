Российские миллиардеры с начала года стали беднее на $2,4 млрд - BBI

МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Совокупное состояние 25 российских миллиардеров за январь-апрель 2018 года уменьшилось на 2,4 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Блумберг.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Согласно индексу BBI, сильнее всех сократилось состояние Олега Дерипаски - на 4,01 миллиарда долларов, до 4,65 миллиарда долларов. В начале апреля Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал") попали под санкции США. После этого бумаги "Русала" и En+ пережили обвальное падение на биржах. В результате Дерипаска оказался на одном из последних мест в списке – 22-м.

Больше всех за тот же период увеличилось состояние Вагита Алекперова - на 1,87 миллиарда долларов, до 14,5 миллиарда (8-е место в рейтинге).

Самым богатым в России по-прежнему остается основной акционер "Северстали" CHMF Алексей Мордашов, его состояние выросло на 427 миллионов долларов - до 20,1 миллиарда долларов. На второй позиции в списке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин: его богатство увеличилось на 914 миллионов долларов с начала года - до 18,9 миллиарда долларов.

Третью позицию занимает глава "Новатэка" NVTK Леонид Михельсон, чей капитал вырос за четыре месяца на 1,18 миллиарда долларов - до 17,8 миллиарда долларов. Один из основных акционеров "Норникеля" Владимир Потанин потерял 1,14 миллиарда долларов, теперь его состояние составляет 17,8 миллиарда долларов (четвертое место). Замыкает пятерку лидеров председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который сократил свой капитал на 773 миллиона долларов и оказался на пятом месте с состоянием в 15,5 миллиарда долларов.

Роман Абрамович увеличил свое богатство на 1,29 миллиарда - до 13,8 миллиарда долларов. Состояние предпринимателя Алишера Усманова выросло на 196 миллионов долларов - до 14,7 миллиарда долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 1,23 миллиарда долларов - до 13,1 миллиарда долларов. Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров увеличили свое богатство на 321 и 345 миллионов долларов соответственно. Теперь их состояние оценивается в 11,4 миллиарда и 11,7 миллиарда долларов.