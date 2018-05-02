Среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле составила 10,965 млн баррелей в день

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле 2018 года в годовом выражении снизилась на 0,3% - до 10,965 млн баррелей в сутки, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), которые приводит агентство Блумберг.

В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в апреле практически не изменилась, отмечает агентство.

Среднесуточный экспорт нефти из России в апреле вырос на 3,7% в месячном выражении и составил 5,575 миллиона баррелей в сутки.

Добыча природного газа в РФ, по данным ЦДУ ТЭК, в апреле выросла на 14% в годовом выражении - до 61,863 миллиарда кубометров.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, затем продлено до конца марта 2018 года, а затем - до конца 2018 года. При этом среднесуточная добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки.