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Цены на золото перешли к росту по итогам заседания ФРС США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Цена золота перешла к росту после объявления результатов заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.18 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,5 доллара, или на 0,11%, до 1308,3 доллара за тройскую унцию. При этом до объявления решения регулятора металл дешевел на 0,03%.

Стоимость июльского фьючерса на серебро ускорила рост - металл дорожает на 2,16%, до 16,475 доллара за унцию. Перед публикацией пресс-релиза ФРС серебро дорожало на 1,7%.

Июльские фьючерсы на медь на бирже Comex дорожают на 1,1% - до 3,071 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). До оглашения решения регулятора медь дорожала на 1%.

ФРС США по итогам заседания 1-2 мая ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 12-13 июня.

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