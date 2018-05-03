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Чукотка и "Хевел" обсуждают строительство солнечных энергоустановок в Арктике


Энергосети

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая /ПРАЙМ/. Правительство Чукотки и ООО "Хевел" ведут переговоры о строительстве в регионе автономных гибридных энергоустановок, использующих солнечную энергию, сообщают власти АО.

"Пока в округе используется только энергия ветра. Новый проект предусматривает реализацию мероприятий по созданию и развитию солнечной энергетики Чукотского АО как одного из направлений энергосбережения и энергоэффективности. Планируем использовать энергию солнца в труднодоступных селах Ламутское и Чуванское", - отметил глава региона Роман Копин.

По его словам, доставка топлива для дизельных электростанций в эти села с каждым годом осложняется, в том числе из-за погодных аномалий - Чукотка который год бьёт многолетние температурные рекорды.

Кроме того, компания "СтройИнвест-Энергия" до конца года планирует завершить модернизацию самой крупной на Крайнем Севере Анадырской ветряной электростанции, которая даст дополнительные 2,5 МВт энергии. Также в планах строительство ветрогенераторов в Чукотском районе. Соглашение власти Чукотки подписали на Восточном экономическом форуме-2017 с компанией "РусГидро" и японской компанией Mitsui.

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