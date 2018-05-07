ОБЗОР - Итоги первого санкционного месяца "Русала": 96 млрд руб потерь капитализации

МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова, Дмитрий Майоров. "Русал" за первый месяц санкций потерял около 96 миллиардов рублей капитализации, свидетельствуют данные торгов.

"Любая бумага, когда находится под давлением, даже не под таким беспрецедентным, как у "Русала" - это всегда негатив. А здесь ситуация прямо направлена против компании "Русал", и ее акции находятся под давлением", - прокомментировал РИА Новости аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

На закрытие торгов 5 апреля бумаги компании стоили 34,41 рубля, а сессию 4 мая, в пятницу, они закрыли на отметке 28,09 рубля (-18,4% за месяц). Общая капитализация компании при этом за месяц снизилась с 522,8 миллиарда рублей до 426,8 миллиарда. На историческом минимуме 9 апреля капитализация равнялась 228,5 миллиарда рублей (при цене 15,04 рубля).

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией – ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с "Русалом" дается время до 23 октября. По остальным компаниям сроки остались прежними.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПЕРЕМЕННЫХ

Директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов уверен, что ситуация вокруг "Русала" зависит от многих переменных, и на сегодня можно сказать с уверенностью только одно: по многим факторам, включая готовность самых влиятельных сил прийти на помощь и собственную мощь и рычаги воздействия, эта компания не "Трансаэро" TAER, и от неё самой, от воли En+, зависит намного больше, чем от других в этой непростой ситуации.

"Хотя есть сигналы о том, что как раз котировки "Русала", вероятно, способны двигаться, может, и более динамично, чем мы можем ожидать, хаос не грозит ни "Русалу" в отдельности, ни всей отрасли в целом, для которой при повышении мирового спроса могут открыться дополнительные возможности, а при каком-то драматическом сжатии сектора из-за внешнего фона прагматичным решением может на каком-то этапе представиться даже временная и частичная поддержка государства", - сказал РИА Новости эксперт.

При этом он отметил, что оценка кредитного качества зависит от многих факторов, включая и внешние, и те, что из плоскости общественной дипломатии. По его словам, у многих трейдеров есть ощущение, что всё будет непросто в алюминиевой отрасли, особенно если смотреть на то, что в США переработка металла выходит в число отраслей, лидирующих по темпам роста занятости, и там это процесс "планетарного масштаба", не зависящий от российского алюминия или от поставок из какой-то одной страны.

По мнению Дроздова из "Финама", давление на бумаги "Русала" в той или иной степени может продолжиться, хотя сейчас и есть некоторые послабления. Он отмечает, что на рынок поступает противоречивая информация о том, достаточно ли будет для снижения давления на компанию того, что основной акционер изменит свою долю в компании.

Эксперт сомневается, что какие-то "китайские варианты" смогут оказать особое позитивное влияние, как на зарубежную долю бумаг компании, так и на продажу ее продукции на мировом рынке. "Продажа продукции на данном этапе через посредников, это потеря определенной прибыли. Придется продавать с определенным дисконтом. Может быть в долгосрочной перспективе, когда вся эта "пыль уляжется", появится что-то позитивное", - добавляет он.