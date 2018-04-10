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Petrobras начал переговоры с "Акроном" о продаже двух заводов удобрений в Бразилии


Энергосети

МЕХИКО, 10 мая /ПРАЙМ/. Бразильский энергогигант Petrobras начал переговоры с российским "Акроном" о продаже двух своих подразделений по производству удобрений, сообщил Petrobras.

Речь идет о компаниях Ansa и Unidad de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), в течение 90 дней Petrobras будет обсуждать условия возможной сделки только с "Акроном".

Группа "Акрон" AKRN включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж" DGBZ), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Как уточняет Petrobras, компания продает свою продукцию в 60 странах. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.

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