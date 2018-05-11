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"Русал" заявил о ненадежности прогнозов по своей деятельности в связи с санкциями США


Рынки

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. ОК "Русал" в финансовом отчете за первый квартал 2018 года заявила, что в связи с санкциями властей США предыдущие прогнозы о деятельности компании являются ненадежными и утратившими актуальность.

Отмечается, что "Русал" продолжает придерживаться прежней позиции, полагая, что санкции с высокой вероятностью нанесут материальный ущерб компании. В то же время в компании говорят о сложности оценки влияния санкций на ее деятельность в долгосрочной перспективе.

"Главной целью компании остается продолжение операций и защита интересов всех своих кредиторов, инвесторов и акционеров", - говорится в заявлении.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый "черный список" (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

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