Минск, меняя розничные цены на бензин, следит за ситуацией в РФ - концерн "Белнефтехим"

МИНСК, 13 мая /ПРАЙМ/. Белоруссия ориентируется на цены на автотопливо в России в вопросе изменения розничных цен на своем внутреннем рынке, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

В текущем году в Белоруссии неоднократно изменялись розничные цены на автотопливо, как правило, увеличивались на 1 белорусскую копейку (около 0,005 доллара). Ранее в концерне сообщали, что республика планирует постепенно повысить уровень цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке страны до сопоставимого с ценами в России. В дальнейшем цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.

"Мы соседствуем с большой Российской Федерацией. Стоимость топлива у них и у нас не может серьезно отличаться… Мы идем синхронно с нашими коллегами из России, сегодня такая стратегия", - сказал Ляшенко в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

По его словам, в любом случае концерн придерживается политики сдержанного изменения цен. "Может, на экономических результатах предприятий это замедленно сказывается, но мы помним о наших потребителях", - отметил председатель концерна.

При этом в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье он предположил, что процесс повышения цен продолжится. "Это (возможное дальнейшее повышение цен – ред.) будет зависеть от стоимости нефти, стоимости нефтепродуктов у наших соседей… И мы, и Россия на внутреннем рынке прибыли от продаж нефтепродуктов пока не получаем. Естественно, и мы, и российские предприятия ведут реконструкцию (мощностей – ред.), (заводам - ред.) требуются деньги, поэтому, думаю, что процесс повышения стоимости нефтепродуктов будет продолжаться, чтобы привести хотя бы к небольшому плюсу на внутреннем рынке", - сказал Ляшенко.

Он также рассказал, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы получают российскую нефть в оговоренных сторонами объемах и в срок. "Сейчас все вопросы с нашими поставщиками нефти исчерпаны: нефть мы получаем в оговоренных объемах и оговоренные сроки", - прокомментировал Ляшенко сотрудничество с российской стороной. Он выразил надежду, что такие отношения между сторонами будут постоянными.

Москва и Минск в апреле 2017 года подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. В частности, Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов из 24 миллионов тонн получаемой беспошлинной российской нефти с зачислением таможенных пошлин в свой бюджет. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в текущем году планируют переработать 18 миллионов тонн нефти.